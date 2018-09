OZZY OSBOURNE, IL PRINCIPE DELLE TENEBRE SCOPA “COME UN CONIGLIO” – LE RIVELAZIONI DELLA MOGLIE SHARON A “THE TALK” SUL SESSO CON IL MARITO: “È UN ARGOMENTO DOLENTE IN CASA NOSTRA. A VOLTE PREFERIREI AVERE L’INFLUENZA” – IL PRIMO MATRIMONIO, POI LA SEPARAZIONE PER LA SCAPPATELLA DI OZZY CON LA PARRUCCHIERA MICHELLE PUGH E LA NUOVA PROMESSA

Sharon Osbourne, moglie del Principe delle Tenebre, ha di recente rivelato alcuni particolari della vita sessuale con suo marito, in un recente episodio di ‘The Talk’. Le sue risposte si sono rivelate parecchio divertenti.

"Questo è un argomento dolente in casa nostra. [Ozzy] ha un problema, è come un coniglio” ha ammesso la donna 65enne. Quando Sara Gilbert, conduttrice del programma ha intavolato la conversazione in merito al sesso tra i due, Sharon, ha detto “Preferirei avere l'influenza!”.

Ozzy e Sharon si sono sposati nel 1982 e sono rimasti insieme fino al 2016, quando si sono separati per un breve periodo, a causa della relazione di Ozzy con l'hairstylist Michelle Pugh. La coppia tornò insieme a maggio 2017, rinnovando i voti matrimoniali.

In un’altra intervista Ozzy, ha rivelato recentemente di non aver vissuto alla grande la reunion dei Black Sabbath, confessando: "Con loro, sono solo un cantante. Con me, posso fare ciò che voglio. Stavo ricevendo cattive vibrazioni da loro…". A quanto pare, il rocker è molto più a suo agio tra le mura domestiche.

