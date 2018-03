PAMELONA ANDERSON, IERI, ORGIA E DOMANI - "LE CONIGLIETTE DI PLAYBOY VOLEVANO GUARDARMI FARE SESSO CON HEFNER" - LA MITOLOGICA BAGNINA DI "BAYWATCH" SI RACCONTA AL "PIERS MORGAN'S LIFE STORIES" E SULLA SUA VICINANZA A PUTIN DICE CHE...- FOTO DA SBALLO

pamela-anderson-hugh-hefner

Da www.tgcom24.mediaset.it

Una vita sentimentale e sessuale tumultuosa e "selvaggia" quella di Pamela Anderson, che, ospite del programma "Piers Morgan's Life Stories" (in onda sabato 3 marzo), rivela segreti e curiosità del suo passato. Dalle presunte "relazioni" con Putin, Assange e Stallone, fino all'attuale love story con il calciatore Adil Rami, 32 anni, passando da quella volta che... le conigliette della Playboy Mansion volevano guardarla fare sesso con Hugh Hefner...

pamela anderson

L'ex star di Baywatch, 50 anni, che ha cominciato la sua carriera proprio come Playmate, ha definito questa esperienza come la più "stravagante e pazza" della sua vita. L'"incidente" è avvenuto durante una festa organizzata dal fondatore della rivista Hefner a Los Angeles. Pam racconta di quella sera: "Non pensavo che sarei stata coinvolta in un'orgia. Le ragazze erano sette, tutte nude e io pensavo che ognuna di loro avrebbe fatto sesso con Hugh. Invece ho capito che loro si aspettavano che fossi io a farlo mentre loro guardavano...".

pamelona in baywatch

In quanto agli uomini della sua vita, interrogata da Piers Morgan sulla sua "vicinanza" a Vladimir Putin la Andersona dice: "Ho cominciato ad aver contatti con lui nel 2009 quando l'ha convinto a vietare la caccia alle foche. Nel 2012 sono stata invitata per il suo insediamento come presidente della Federazione Russa, non sono andata... ma siamo stati nello stesso posto insieme molte volte... Confesso di avere un ottimo rapporto con la Russia"... conclude l'ex coniglietta con un po' di malizia.

pamela anderson e tommy lee PAMELA ANDERSON ASSANGE PAMELA ANDERSON PAMELA ANDERSON LACHAPELLE pamela anderson in costume PAMELA ANDERSON ASSANGE