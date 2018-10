UN PAPA ITALIANO IN COSTA AZZURRA - E SE A GODERE, TRA I MOLTI LITIGANTI DI PASSAPORTO INTERNAZIONALE, FOSSE ALLA FINE BARBERA ALBERTO DA BIELLA? L'UOMO DELLA ''MOSTRA'', DIVENTANDO IL NUOVO DIRETTORE DEL FESTIVAL DI CANNES, LASCEREBBE ANCHE UN POSTO LIBERO PER MONDA…

DAGONEWS

E se a godere, tra i molti litiganti di passaporto internazionale, fosse alla fine Barbera Alberto da Biella? Fervono i preparativi per avere il primo Papa italiano in Costa Azzurra e da più lati si fa il nome del decennale deus ex-machina della "Mostra" della Laguna come prossimo direttore di Cannes. La notizia, data da alcuni per certa, interesserebbe anche Antonio Monda che smania di succedere a Barbera al Lido…

