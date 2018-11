PARCHEGGIATI SU 'STO C…! - VIDEO: ALEC BALDWIN ARRESTATO A NEW YORK PER AVER PRESO A PUGNI UN UOMO CHE VOLEVA FREGARGLI IL POSTO: L'ATTORE E ATTIVISTA ANTI-TRUMPIANO AVEVA LASCIATO UN AMICO A OCCUPARE IL PARCHEGGIO (UNA MOSSA DA ITALIANO) MENTRE LUI FACEVA IL GIRO E TORNAVA INDIETRO. IL MALCAPITATO 49ENNE HA PROVATO A INFILARSI LO STESSO, ED È FINITO ALL'OSPEDALE

DAGONEWS

alec baldwin

Alec Baldwin è stato arrestato oggi a New York dopo aver preso a pugni un uomo che voleva fregargli il parcheggio. Un portavoce della polizia ha confermato alla NBC che la star era in stato di fermo dopo l'incidente nell'East Village (il quartiere in cui abita).

L'attore, famoso per i suoi ruoli al cinema e negli ultimi anni soprattutto in tv (''30 Rock'' e la sua imitazione di Donald Trump a ''Saturday Night Live'') aveva lasciato un amico a tenergli un posto, in pieno stile italiano, ma che un altro automobilista ha provato a parcheggiarsi lo stesso, evidentemente non riconoscendo il diritto del ''l'ho visto prima io''.

alec baldwin mena

Dopo una lite verbale, tra un ''fuck off'' e l'altro, Baldwin ha sferrato un cazzotto in faccia all'uomo di 49 anni, che è stato poi portato in ospedale. A quel punto sono intervenuti gli agenti che lo hanno ammanettato e portato in centrale per gli accertamenti.

alec baldwin contro un reporter del new york post

Episodi simili non mancano nel passato del fumantino attore: nel 2014 fu ammanettato dopo aver insultato alcuni agenti che lo avevano redarguito perché andava in bici contromano (finì con un'accusa per 'condotta disordinata' e una violazione del codice della strada), mentre un anno prima menò un reporter del ''New York Post'' che lo aveva avvicinato per strada.

