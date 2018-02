16 feb 2018 16:25

PATTY CHIARI – "IL FESTIVAL? ERANO ANNI CHE NON RIDEVO COSI’ TANTO - A SANREMO NON ANDRO’ MAI PIU’. TUTTI GLI ARTISTI SONO LÌ NELLE MANI DI UNA SOLA PERSONA, FERDINANDO SALZANO. NON PUÒ CONTROLLARE TUTTA LA MUSICA ITALIANA” – "IL PIPER? NON LO RICONOSCO PIU’. IN DISCOTECA HO SMESSO DI ANDARE. E POI OGGI NON SANNO NEANCHE DROGARSI" – DOMENICA IN CONCERTO ALL’AUDITORIUM DI ROMA – VIDEO