Estratto dall'intervista di Pierluigi Diaco per ''Oggi''

(…)

l Pd aveva minacciato un esposto contro di lei opinionista da Fabio Fazio. Com’è andata a finire?

orietta berti

"In un nulla di fatto. All'inizio mi ero un po’ preoccupata, poi ho ricevuto una quantità tale di telefonate e messaggi da dirigenti del Pd che mi sono tranquillizzata".

Cosa le hanno detto?

"Che mi vogliono bene e che desideravano scusarsi per gli attacchi di cui ero stata destinataria".

Rea di aver detto che Luigi Di Maio è bravo è bello. Conferma ancora?

"Certo. Lo trovo onesto. Si è tagliato lo stipendio, prende 2.500 euro al mese e ha pure una faccia pulita. Sono molto contenta di aver votato Cinquestelle, mi spiace solo non averlo potuto fare prima".

ORIETTA BERTI DI MAIO

2. ORIETTA BERTI / "IL MIO GRANDE SOGNO È DIVENTARE NONNA", E SUL MARITO OSVALDO PATERLINI...

Annalisa Dorigo per www.ilsussidiario.net

È una delle cantanti nazionalpopolari più amate d'Italia e, dopo cinquant'anni di carriera, Orietta Berti continua ad essere richiesta in televisione e nei vari eventi nelle pizze italiane. Il merito è di una simpatia indiscutibile e di un'espressione rassicurante, anche se nei suoi trascorsi Orietta non si è tirata indietro quando ha dovuto criticare qualche collega. Lo sa bene Marcella Bella, che ha subito un pesante rimprovero da parte di Orietta durante l'esperienza che hanno condiviso a Ora o mai più.

Spiega, infatti, al settimanale Oggi: "Ho detto che Marcella è una vipera commentando il suo ingeneroso giudizio su Valeria Rossi. È stata antipatica: a una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni non puoi dire 'Non sai cantare, canti come come una bambina'. Premesso questo, rispetto Marcella e la considero una brava collega". Anche con Anna Tatangelo c'è stato qualche motivo di attrito a Masterchef Italia".

FABIO VOLO - ORIETTA BERTI - FABIO FAZIO

IL SOGNO MANCATO

Intervistata dal settimanale Oggi, Orietta Berti confessa di essere molto felice della sua carriera ma ammette di avere un sogno mancato, anche se ancora realizzabile: "Solo una cosa mi manca: diventare nonna. Quando sento le mie amiche parlare dei nipoti, non posso non pensare a quanto sarei felice se ne avessi anche io uno".

In amore, comunque, Orietta si dichiara molto fortunata grazie al longevo matrimonio con Osvaldo Paterlini, senza il quale ancora oggi non muovere ebbe un dito: "L'idea di produrmi da sola è stata sua e in tutti questi anni non mi ha mai lasciata sola. Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale". La cantante di 'Fin che la barca va' ammette di sentirsi molto fortunata per averlo incontrato e sposato. Il rapporto tra lei e Osvaldo è stato persino menzionato da Papa Francesco.

ORIETTA BERTI VERSIONE HOT

IL REGALO DI PAPA FRANCESCO

In occasione del 50esimo anniversario del suo matrimonio con Osvaldo, Orietta Berti ha ricevuto un regalo niente meno che da Papa Francesco. Racconta la cantante al settimanale Oggi: "Non sa l'emozione... La pergamena era accompagnata da un biglietto molto affettuoso in cui ci faceva i complimenti per questo traguardo. Nella mia carriera ho avuto il privilegio di conoscere tre Papi".

Ricorda la Berti di avere incontrato Papa Giovanni Paolo II, un uomo dalla fortissima personalità. È stata poi la volta di Benedetto XVI, che gli ha trasmesso una tenerezza senza uguali. E infine è toccato proprio a Papa Francesco, che sembra quasi un padre: quando gli parli, dà l'impressione di conoscere già tutto.

