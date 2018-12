PENSAVATE CHE IL VALZER DELLE NOMINE RAI FOSSE TERMINATO? NIENTE AFFATTO, PRESTO SARÀ LA VOLTA DI NOMINE ALTRETTANTO IMPORTANTI SE NON DI PIÙ RISPETTO A QUELLE CHE CI SONO STATE NELLE SCORSE SETTIMANE. IMPORTANTI PERCHÉ GESTISCONO BUDGET, BUDGET CON MOLTI ZERI - IL CASO DI RAI PUBBLICITÀ, RAI CINEMA E VICEDIRETTORI...

Marco Antonellis per Dagospia

Pensavate che il walzer delle nomine Rai fosse terminato? Niente affatto, presto sarà la volta di nomine altrettanto importanti se non di più rispetto a quelle che ci sono state nelle scorse settimane. Importanti perché gestiscono budget, budget con molti zeri. Come è il caso di Rai Pubblicità, una partita che potrebbe trovare una definizione a breve, subito dopo che, come Dagoanticipato, verranno approvati entro metà dicembre i piani editoriali e le Vicedirezioni Tg.

Per Rai Pubblicità in pista al momento i nomi sono due: Mario Tarolli (figlio dell'ex senatore Udc) in corsa ormai da mesi e Alessandro Ronco, manager della Ferrero. Difficile però pensare che la nomina di una poltrona così delicata non possa interessare al Cavalier Berlusconi e di rimando a Matteo Salvini: infatti sarebbe proprio questo il pomo della discordia tra Lega e 5Stelle che ancora non avrebbero trovato la "quadra".

Giancarlo Giorgetti starebbe seguendo la pratica in prima persona per cercare una mediazione tra le parti. E proprio in queste ore comincia a circolare anche il nome di Giampaolo Tagliavia attuale Chief Digital Officer Rai gradito pure ai berluscones. Per quanto riguarda il toto vicedirettori, invece, si parla di Angelo Polimeno Bottai prossimo Vicedirettore al Tg1 ma anche di Bruno Luverà e di Francesco Giorgino. Dovrebbe essere riconfermata Costanza Crescimbeni.

A Rai 2 si fa il nome di Paolo Corsini, in lizza sia per la Rete che per il Tg. Nel frattempo, Gennaro Sangiuliano punta a valorizzare al meglio le risorse interne comprese quelle che nelle passate gestioni erano state accantonate. Un esempio su tutti Dario Laruffa corrispondente da New York.

In cerca di un incarico magari al terzo canale, tra Rete e Tg, ci sono anche Alessandro Giuli e Angelo Mellone considerati vicini a Fratelli D'Italia. Alla Radio tra i papabili per la Vicedirezione spunta il nome di Americo Mancini molto apprezzato dalla nuova direzione di Luca Mazzà che vorrebbe anche portare con sè dal Tg3 Carmen Santoro.

Altra poltrona eccellente che presto cambierà decisamente verso è quella del capo del personale, ritenuta strategica dai leader di Lega e 5Stelle: l'operazione in atto è quella di spostare Flussi alla Presidenza di Rai Cinema per lasciare il suo posto ad Alessandro Zucca, ora vicedirettore a Rai Sport.

Nel frattempo Milena Gabanelli sta alla finestra e aspetta: aspetta una proposta degna di questo nome, dicono. E magari gli piacerebbe avere la possibilità di portare a termine ciò che con la passata gestione non è stato possibile. Ma solo dopo che la Rai avrà approvato la riforma delle News bloccata lo scorso anno (e che ne causò l'autosospensione). Solo dopo si potrà parlare di un ritorno della Gabanelli in Rai. Alla quale, si dice, non dispiacerebbe condurre la fascia dopo il Tg1 che fu già di Enzo Biagi.