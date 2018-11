28 nov 2018 12:06

IL PENSIONATO RAI - FRECCERO POTRÀ FARE IL DIRETTORE DI RAI2 AL MASSIMO PER UN ANNO: LA LEGGE MADIA IMPONE QUESTO VINCOLO AI PENSIONATI - LA NOMINA IN QUOTA 5 STELLE, MA CARLETTO NON È IMBRIGLIABILE. SU DI MAIO DISSE: ‘È PERFETTO PERCHÉ È L’UOMO MEDIO, IL CARLO CONTI APPLICATO ALLA POLITICA. ZERO CARISMA, ZERO IDENTITÀ. LA SUA FORZA È NON AVERE TEORIE’