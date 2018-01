PETACCI TUA! IL RITORNO DI GENE GNOCCHI A ‘DIMARTEDÌ’ RICEVE UN PIENO DI APPLAUSI (VIDEO) - IL COMICO NON SI SCUSA AFFATTO PER LA BATTUTA SULLA MAIALA DI GIORGIA MELONI CHE SI CHIAMA COME L’AMANTE DI MUSSOLINI: ‘TUTTI PROMETTONO DI ABOLIRE QUALCOSA E NOI DI ‘MOVIMENTO DEL NULLA’ PROMETTIAMO DI PIÙ. TAGLIO COMPLETO DELLE TASSE E REDDITO MINIMO DI 5000 EURO AL MESE. COME? STAMPIAMO SOLDI FALSI!’ - SUI SOCIAL PIOGGIA DI INSULTI

Non era stato annunciato nessun cambio e nessuna sospensione, quindi come di consueto è stato proprio Gene Gnocchi a curare la copertina di "diMartedì", il talk show politico di Giovanni Floris in onda su La7. Dopo le polemiche della scorsa settimana per la battuta sul maiale di Giorgia Meloni, di nome Claretta Petacci, Gene Gnocchi è stato accolto da un lungo applauso in studio. Prima della copertina, però, è andato in onda uno sketch sulle magliette personalizzate: "Con i soldi che ho guadagnato dalle magliette, ho comprato La7. Lo stipendio te lo pago io".

Il monologo di Gene Gnocchi non ha nessun riferimento a quanto successo una settimana fa, ma verte sulle recenti dichiarazioni dei protagonisti della politica. Colpiti tutti, dal Partito Democratico al Movimento Cinque Stelle, da Forza Italia a Liberi Uguali, ma non viene menzionato a questo giro Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Alla fine, a mo' di provocazione, Gnocchi presenta il suo movimento, il Movimento del Nulla:

Tutti promettono di abolire qualcosa e noi di "#ioscelgoilnulla" promettiamo di più. Taglio completo delle tasse e reddito minimo di 5000 euro al mese per tutti. Come? Stampiamo soldi falsi!

Gene Gnocchi è tornato nella copertina di Di Martedì su La7 dopo le polemiche per la battuta sulla Petacci e "il maiale".

Di fatto il comico non si è scusato per le parole della scorsa settimana e non ha nemmeno fatto accenno alle polemiche che si sono scatentae nelle ultime settimane. Ma sui social durante la sua "copertina" si è scatenata una vera e propria bufera. I follower hanno letteralmente messo nel mirino Gnocchi con insulti e critiche per quelle scuse che in tanti attendevano. E ancora: "Gene Gnocchi vergognati", "battute del c***o", "ridicolo". Poi c'è chi ha attaccato il comico con rabbia: "È vergognoso Gene. Ma se le rivede le sue misere freddure, le sue squallide canzonette... E' diventato patetico, per un piatto di minestra la gente cosa fa. Io al suo posto mangerei pane duro invece di fare figure di m***a", scrive uno dei tanti utenti su Twitter.

Ma c'è anche chi ha criticato il conduttore, Giovanni Floris: "La tristezza di Gene Gnocchi e delle risate di Floris... Buonanotte, meglio contare le pecore". Insomma i telespettatori non hanno dimenticato lo scivolone di sette giorni fa e a quanto pare Gene non ha intenzione di fare passi indietro. E qualcuno infine gli ricorda: "Potevi almeno chiedere scusa...".

