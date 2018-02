peter e liz taylor

Nella nuova biografia che fornisce i dettagli piccanti della leggenda di Hollywood Peter O’Toole, gli autori Darwin Porter e Danforth Prince fanno scioccanti rivelazioni. Il libro si intitola “Peter O’Toole: Hellraiser, Sexual Outlaw, Irish Rebel”, e racconta che il grande attore era noto nell’ambiente per le sue sconcezze.

Fuori dallo schermo si sbronzava e si dedicava ad orge di proporzioni bibliche. Perse la verginità a 13 anni con la spogliarellista Bubble LaRue e presto imparò i trucchi per diventare il Don Giovanni della sua epoca. Nel 1963 ebbe una relazione con la principessa Margaret, per un periodo si accompagnò a Audrey Hepburn, che rimase incinta, non si sa se di lui o del marito Mel Ferrer, ma poi ebbe un aborto.

Si scopre anche che O’Toole aveva appuntamenti segreti con donne trans. Mentre filmava Lawrence d’Arabia nel 1961, incontrò April Ashley, modella, icona della moda e, appunto, trans. April aveva già ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Elvis Presley. Incontrò Peter a una festa della figlia del generale Franco, e ci finì a letto.

Durante le riprese del film a Beirut, l’attore riempiva di champagne le vasche da bagno ed era capace di perdere al gioco, in una sera, lo stipendio di nove mesi. Il dandy dagli occhi blu era dissoluto e ossessionato dal sesso. Alla festa di capodanno nella sua villa di Hampstead, le regole erano: fornicazione, follia, ubriachezza.

Oltre a stelle come Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jayne Mansfield e Anita Ekberg , O’Toole ebbe 1.033 amanti. Sembra che solo Katharine Hepburn gli resistette, in quanto lesbica. Non risparmiò nemmeno Sarah Churchill, figlia di Sir Winston Churchill. A sua volta Peter venne ampiamente corteggiato dagli uomini, Cary Grant su tutti.

