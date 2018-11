PIPPITEL – RAI1 CON TOTTENHAM-INTER VINCE LA SERATA CON IL 17,7% DI SHARE SUL CINEPANETTONE DI BRIZZI (10,8%) – COLIANDRO SFIORA IL SECONDO POSTO (10,6), SEGUE “CHI L’HA VISTO” (10,1%) – CHIAMBRETTI SOTTO IL MILIONE DI SPETTATORI (4,3%) – SAVIANO SPROFONDA ALLO 0,5%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro di Champions League Tottenham-Inter ha conquistato 4.535.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 Indovina chi viene a Natale? ha raccolto davanti al video 2.436.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 7 ha interessato 2.596.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte ha catturato l’attenzione di 1.344.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 846.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 729.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su TV8 X Factor 2018 ha segnato il 3.4% con 751.000 spettatori mentre sul Nove Kings of Crime ha catturato l’attenzione di 132.000 spettatori (0.5%) nel primo episodio e di 137.000 (08%) nel secondo.

Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.507.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 Quelli che dopo il TG segna il 6.9% con 1.819.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.050.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Alla Lavagna ha appassionato 1.686.000 spettatori pari al 6.8% e Un Posto al Sole 1.939.000 (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.206.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.118.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.637.000 spettatori (6.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 597.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Cucine da Incubo ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.3% mentre I Migliori Fratelli di Crozza 235.000 (09%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.235.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.599.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 2.568.000 spettatori con il 16.1% di share e The Wall 3.761.000 con il 19.1% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 754.000 spettatori (4.1%) mentre NCIS 1.146.000 (5%). Su Italia1 Sport Mediaset ha totalizzato 496.000 spettatori (2.6%) e CSI New York 623.000 (2.7%). Su Rai3 Blob segna 1.153.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Fuori dal Coro è stato scelto da 841.000 spettatori (4.1%) e Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 1.018.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 403.000 spettatori (share del 2.4%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 552.000 spettatori (2.5%). Su La5 Grande Fratello Vip Live è stato seguito da .000 spettatori pari al % di share.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share; Storie Italiane ottiene .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Frankenstein è visto da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Dr. House ottiene un ascolto di .000 spettatori pari al % di share nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share (presentazione .000 – %); Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori e Tutta Salute segna il % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra .000 spettatori con share del % nel primo episodio e .000 (%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Italia 1 Grande Fratello Vip segna il % con .000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 11.30 raggiunge .000 spettatori con l’%, Quante storie si porta al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share mentre La Signora in Giallo .000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 Grande Fratello Vip Live è stato seguito da .000 spettatori pari al % di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto .000 spettatori (% di share) e Il Paradiso delle Signore .000 (%). La Vita in Diretta informa .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona .000 spettatori (%), Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share mentre Uomini e Donne ha fatto compagnia a .000 spettatori pari al % di share (finale .000 – %). Grande Fratello Vip è la scelta di .000 spettatori (%). Il Segreto sigla il % con .000 spettatori; Pomeriggio Cinque si porta al % con .000 spettatori nella prima parte, al % con .000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto .000 spettatori (%), Squadra Speciale Colonia .000 (%) nel primo episodio e .000 (%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 %) nel secondo, The Big Bang Theory ha raccolto .000 spettatori con il %, Young Sheldon .000 (%), Black-ish .000 (%) e Friends .000 (%). Il Grande Fratello Vip segna il % con .000 spettatori. Su Rai3 La Signora del West ha fatto compagnia a .000 spettatori (%) e Geo a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha ottenuto .000 spettatori con il % nella Prima Pagina e .000 (%) nella seconda. Su Real Time Amici Casting segna il % con .000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 The Startup – Accendi il tuo futuro segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il % con .000 spettatori. Su Italia1 Riverdale viene visto da una media di .000 ascoltatori con l’% di share. Su Rete4 Piccole Luci ha segnato il % con .000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 .000 (%)

Ore 18.55 .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)