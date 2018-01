IL SONDAGGIO DI ILVO DIAMANTI - COME UN ANNO FA, CIRCA UN TERZO DEGLI ITALIANI HA IDENTIFICATO IL BERSAGLIO DEL PROPRIO RISENTIMENTO IN MATTEO RENZI - SALVINI MIRA A IMPORSI COME BARICENTRO DEL RISENTIMENTO POLITICO, IN CONCORRENZA CON IL M5S. SENZA LIMITI, NÉ RIFERIMENTI GEOGRAFICI - SECONDO GLI ITALIANI, IL 2018 NON SARÀ "MIGLIORE". SEMMAI, "MENO PEGGIO"