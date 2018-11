UN PORNO CHE DILETTA – LA PORNOSTAR MALENA, OSPITE DEL PROGRAMMA TV ‘RIVELO’, CONFESSA CHE DILETTA LEOTTA POTREBBE ESSERE LA PROTAGONISTA PERFETTA PER UN FILM HARD: “NEGLI UOMINI STUZZICA MOLTO LA FANTASIA EROTICA, FINO AL PUNTO TALE DA IMMAGINARLA CON ME IN UNA SCENA…” (FOTOGALLERY HOT)

Questa sera arriva il nuovo programma con interviste e confessioni “Rivelo”, condotto dalla ex ballerina di Amici Lorella Boccia.

Nella prima puntata, che andrà in onda su Real Time alle 23:45, saranno protagonisti di rivelazioni inaspettate Stefano De Martino e Malena. L’ex marito di Belen Rodriguez ha scelto di confessarsi durante la puntata parlando del suo rapporto e della sua storia con la showgirl argentina.

Le sue parole quasi certamente riaccenderanno le speranze dei fan per una reunion della coppia: “Belen è l’ultima donna che ho amato, è stata la storia d’amore più bella che ho avuto. Per Belen ci sono e ci sarò sempre”, ha affermato il ballerino.

E non sono da meno le rivelazioni di Malena che stuzzicata dalla conduttrice su chi potrebbe entrare a far parte del mondo del porno risponde senza particolari esitazioni: ” Diletta Leotta negli uomini stuzzica molto la fantasia erotica, fino al punto tale da immaginarla con me in una scena”.

Insomma Malena come sempre non usa giri di parole. Per scoprire le nuove confessioni a Lorella Boccia bisognerà attendere le 22.45.

