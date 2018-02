PORRO SUBITO - BERLUSCONI CHIAMA ALLA RACCOLTA E ‘MATRIX’ SBARCA IN PRIMA SERATA NELLA SETTIMANA CHE PRECEDE IL VOTO DEL 4 MARZO - ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ, E DOVRÀ VEDERSELA CON MONTALBANO, LA COPPA ITALIA E NELLA TERZA SERATA CON MENTANA E GLI ALTRI CHE SI DEDICHERANNO ALLA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Marco Castoro per www.ilmessaggero.it

NICOLA PORRO

Tre prime serate nella settimana che precede il voto del 4 marzo. Lunedì, mercoledì e venerdì. Tre nuove sfide per Nicola Porro e la sua squadra di Matrix che dovrà tirare fuori gli artigli per fare ascolti in prime time perché contro avrà Montalbano, il calcio con la Coppa Italia e il venerdì Enrico Mentana e tutti gli altri competitor impegnati con la chiusura della campagna elettorale.

Dal punto di vista degli ascolti quest'anno la stagione di Matrix non è stata tra le più fortunate. Continui cambi di orario nei palinsesti e soprattutto un traino in prima serata tra i più deboli della settimana di Canale 5 hanno fatto perdere a Porro un punto di percentuale nella media stagionale. Arrivare alla doppia cifra era l'obiettivo ma per questa stagione dovrà rinunciarci. Chissà magari con Checco Zalone anziché Il Segreto come traino sarebbe stato diverso.

nicola porro

Ma nella prossima stagione ci sarà ancora Porro in conduzione a Matrix? Salvo sorprese si pensa di sì. Il conduttore è in scadenza di contratto e dovrebbe rinnovarlo con Mediaset, anche se le sirene di La7 hanno cominciato il canto seduttivo.