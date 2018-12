9 dic 2018 18:18

PORTOBRUTTO! IN SOVRAPPOSIZIONE, LA REPLICA DI ''TU SI QUE VALES'' (17,2%) BATTE LA CLERICI IN DIRETTA (15,9%) - PARTE BENE ''CITTÀ SEGRETE'' SU RAI3 (8,8%) - LA7 (1,5%) SUPERATA DALLE PICCOLE DEL DIGITALE - STRISCIA AL ''17,2%'', GRAMELLINI (8,5%) - TOFFANIN (19,4%) VS LIORNI SU ANCONA (13,3%)