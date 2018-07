POSTA! - E' EVIDENTE A TUTTI CHE, IL FIDO GORILLA DI MACRON, CON TANTO DI AUTISTA, 10.000 EURO MENSILI ETC ETC. È STATO SCELTO PROPRIO PER L'USO APPROPRIATO DEL "MANGANELLO". MA LA SANZIONE NON TARDERÀ. VERRÀ AMMANETTATO E FRUSTATO, PROPRIO DALLE STESSE ALTE SFERE CHE LO HANNO ELEVATO A TALE RANGO.........PER IL PIACERE DI ENTRAMBI!!!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, negli Stati Uniti la NASA sta allenando una ragazza di 17 anni che andrà su Marte. Meglio farla parlare anche con Di Maio, che già ci vive.

MACRON BENALLA 2

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, in Francia: securite'- Benalla' - picchialite'.

Saluti, Labond

Lettera 3

Dagovski,

Savanna Samson alla Ferrari. Il cavallino diventa stallone.

Aigor

Lettera 4

MACRON BENALLA 3

Caro Dago, credo che Marchionne sia l'unico personaggio della storia ad aver avuto centinaia di necrologi pre-mortem.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 5

Caro Dago, l'assalto intempestivo di coccodrilli - con le fauci più o meno spalancate - di questi giorni a proposito del controverso personaggio Marchionne ha fatto passare in secondo piano un punto essenziale del discorso. Anche in barba a sentimenti di onnipotenza il fumo nuoce gravemente alla salute.

Cincinnato 1945

Lettera 6

marchionne altavilla

Il deputato 5S Mura dice di lavorare facendo politica andando sulla sua barca per mare. Ai suoi tempi Cicciolina avrebbe potuto dire che faceva politica andando a letto con i uomini. Insomma c'è chi si fa il mazzo per guadagnare un misero stipendio e chi guadagna tanto divertendosi a spese nostre. Bel governo del cambiamento !

Riccio

Lettera 7

Dagovski,

La scelta di Manley dimostra che non fu FIAT ad acquisire Chrysler ma il contrario.

Aigor

Lettera 8

Massimiliano Codoro

Caro Dago, durante uno screzio tra il leghista Codoro ed un immigrato, spunta una pistola ma – incredibile dictu – non tra le mani della risorsa. Ogni tanto anche l’uomo morde il cane.

Giorgio Colomba

Lettera 9

Caro Dago, la sinistra rimprovera a Marchionne di aver portato la Fiat via dall'Italia. Bravi loro che hanno riempito il Paese di africani. Ma che differenza c'è tra portare le aziende all'estero e portare clandestini stranieri in Italia? Nessuna, a restar fregati sono sempre gli italiani.

Soset

Lettera 10

Dago darling, ieri in una interessante puntata di "Passato e presente" dedicata alla tratta storica degli schiavi neri, ospite il bravo Lucio Villari, Paolo Mieli alla fine si é lasciato andare a una profonda leccata ai gesuiti (come già altre volte) e una stoccata antisemita agli arabi. E' vero che i gesuiti in Sudamerica si opposero alla schiavizzazione degli indios locali, ma é anche vero che favorirono alla grande l'importazione di schiavi neri dall'Africa. Gesuiti for ever, Dago docet! Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 11

I FINTI FUNERALI DI MARCHIONNE ORGANIZZATI DAGLI OPERAI DI POMIGLIANO

Caro Vauro, sei solo un poveretto. In quanto agli operai che si dimostrano assai incazzati mi domando se Marchione ha solo tolto loro diritti o ha invece creato alcuni obblighi.

Infatti finchè erano in Cassa integrazione incassavano uno stipendio (anche se ridotto) senza alcun obbligo, dopo con la riapertura degli stabilimenti per riscuotere lo stipendio hanno l'obbligo di lavorare. Non sarà questo che potrebbe aver portato tanto odio verso questo Manager? Un caro saluto.

Giuseppe

Lettera 12

Caro Dago, il presidente Trump ha telefonato a Elkann per esprimere dolore e vicinanza per Marchionne. E il tanto amico Obama, ha telefonato pure lui?

A.Reale

SERGIO MARCHIONNE

Lettera 13

Caro Dago, l'Ue offrirà 6 mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo. Sarebbero 500 euro al mese per un anno che potrebbero essere dati a ogni famiglia europea, magari con figli piccoli, in difficoltà. Allora non è il ministro Savona a remare contro l'Unione, è proprio Bruxelles che lavora attivamente per farsi odiare dai suoi amministrati.

Carlotto Buscemi

Lettera 14

L’amabile Natalie Paav, la migliore firma di Dagospia, ha appena ricordato la morte del presidente francese Faure al culmine di una fellatio, e poteva ricordare anche il cardinale Danielou, morto a Parigi in casa di una spogliarellista, che ora la cronaca ci porta il decesso di un uomo di 52 anni in un centro massaggi cinese a Roma. Sono tragedie di fronte alle quali bisogna chinare il capo. Però diciamolo, di tutti i modi di morire non è questo in assoluto il migliore, il più felice?

Nieuport

Lettera 15

SERGIO MARCHIONNE

Mitico Dago,

il messaggio di Sergio Marchionne non può essere equivocato: se potete, andate via dall'Italia. Lui l'ha fatto da bambino (Canada), da adulto (Svizzera) e da manager (Olanda, GB). Come dargli torto se anche il "governo più a destra di sempre" è inzeppato di comunistelli supportati dalle due guide supreme Mattarella e Bergoglio? Andarsene, come hanno compreso centinaia di migliaia di giovani e pensionati ma anche Carlo De Benedetti e tanti milionari come lui, è quindi un obbligo morale, anche nei confronti dei prolifici migranti bisognosi di spazio, tanto spazio. Gianluca

Lettera 16

Caro Dago, i giornali sportivi svedesi ci prendono allegramente per il culo. Si rallegrano, infatti, per l'acquisto da parte della A.S. Roma di Robin Olsen, portiere famoso da Stoccolma in su per le superpapere. L'idea che un club italiano abbia potuto pagare più di 11 milioni per il maldestro Robin è la barzelletta del giorno. La domanda è: quali le vere finalità della girandola di spese effettuata dai dirigenti romanisti?

MATTARELLA E PIERO GRASSO

Giancarlo Lehner

Lettera 17

Caro Dago ma in Siciila con 28mila addetti al corpo forestale basterebbe una pisciata di ognuno di loro per estinguere ogni focolaio di incendio per ettari ed ettari

Alasondro

Lettera 18

Caro Dago, il sig. Grasso, Ex magistrato, Ex presidente del Senato, senatore e presidente di partito, è stato pignorato come un volgare condomino moroso! E questi sarebbero gli uomini delle Istituzioni? Il nostro eroe ha però dichiarato che farà ricorso, probabilmente sicuro della benevolenza dei suoi ex colleghi e del fatto che in Italia leggi e regolamenti sono fatti per gli "inferiori" e non le Caste.

FB

MACRON BENALLA

Lettera 19

Caro Dago, non si capisce tanto scandalo in Francia per il caso Benalla, il picchiatore di un manifestante abbastanza inerme. E' evidente a tutti che, Il fido servitore dello Stato, con tanto di autista, 10.000 euro mensili etc etc. è stato scelto dalle alte sfere, proprio per l'uso appropriato del "manganello". Ma la sanzione non tarderà. Verrà ammanettato a selvaggiamente frustato, proprio dalle stesse alte sfere che lo hanno elevato a tale rango.........per il piacere di entrambi!!!

Mala tempora currunt

SDM

gli uccelli hitchcock 5

Lettera 20

I corvi a Vancouver rompono il cazzo? Cominciassero a sparargli e vedrete che in breve tempo il fenomeno cesserà, andranno a fare il nido in posti dove non corrono rischi. Stesso discorso per gli storni di Roma, che sono decenni che coprono di merda scivolosa strade e angoli di piazze e, tutta l'opposizione che trovano, sono quattro deficienti armati di megafono che cercano di fregarli col famoso 'grido d'angoscia' che quelli ogni volta ci si fanno le matte risate.

gli uccelli hitchcock 3

Cominciassero con qualche schioppettata vera e vedrete che, miracolosamente, quelli la piantano di pretendere di passare l'inverno in città. Prima, dove cazzo andavano? Gli uccelli non hanno più paura degli umani, pensano di poter fare quello che gli pare e via via si prendono sempre più confidenza e ci tocca vederli, come i gabbiani, che rovistano nei cassonetti o attaccano colombi e topi, bellissimo spettacolo splatter aggratis in strada.

Ci stiamo bevendo il cervello per stare dietro alle idiozie animaliste e buoniste che, paradossalmente, ci portano fuori da tutti i criteri naturali dei rapporti tra le varie specie delle quali facciamo parte.

Aldo Petrocchi