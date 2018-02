POSTA! - AMAZON FORNIRA’ UN BRACCIALETTO ELETTRONICO PER EVITARE LA FUGA DEGLI ELETTORI PD - IL DIPARTIMENTO STATO USA DICE CHE SI TROVEREBBE "A SUO AGIO” CON LE LARGHE INTESE FORZA ITALIA-PD E POI CI ROMPONO LE PALLE CON LE INGERENZE RUSSE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

IL BREVETTO PER I BRACCIALETTI DI AMAZON

Molti media stranieri, che in passato lo avevano molto deriso, ora lo stanno rivalutando. Va a finire che alla sua morte la chiesa lo consacrerà santo. Indovinate protettore di quale categoria di lavoratrici, che non mi risulta ne abbiano ancora uno?

Riccio

Lettera 2

Inventiamo braccialetti alternativi per controllare che i dipendenti di amazon facciano con le mani la cosa corretta: prendere a schiaffoni chi sta cosa l'ha anche solo pensata.

Annalisa

Lettera 3

IL BREVETTO PER I BRACCIALETTI DI AMAZON

Caro Dago, l'accoltellamento al volto di una prof da parte di un alunno che non aveva gradito il suo giudizio su di lui è il frutto bacato del modello d'insegnamento che piace alla sinistra, dove l'autorità degli insegnanti è stata annientata a favore del potere agli studenti che hanno piena libertà di azione.

Nino

Lettera 4

Dagovski, Amazon fornira’ un braccialetto elettronico per evitare la fuga degli elettori PD.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, dopo Harvey Weinstein che voleva controllare le donne con il pisello, un altro anti trumpiano doc palesa al mondo le sue qualità morali. Jeff Bezos, che vorrebbe controllare i lavoratori della sua Amazon con un braccialetto elettronico. Possibile che i colossi dell'etica siano tutti di sinistra? Come hanno fatto le famiglie Clinton ed Obama a conquistarli?

Nick Morsi

Lettera 6

AMAZON JEFF BEZOS BRACCIALETTI

Caro Dago, cosa aspetta la madre di Pamela - la ragazza massacrata da un nigeriano irregolare con permesso scaduto e spacciatore di droga - a denunciare lo Stato per concorso in omicidio? Quello Stato rappresentato dai vari Renzi, Gentiloni, Boldrini che non perdono occasione per andare in tv a dirsi "orgogliosi" di salvare vite umane (sic!). Non è possibile che simili personaggi la passino sempre liscia ogni volta che un italiano viene massacrato da chi in Italia non ha alcun titolo per starci. Lo Stato deve garantire la sicurezza degli italiani e chi è inadempiente è giusto che paghi.

Berto

Lettera 7

Caro Dago, rispetto a:"Gentiloni contro Amazon", meglio : "Totò contro Maciste".

BOLDRINI

BarbaPeru

Lettera 8

Gentildago, molte delle ragazze cui al concorso è stato detto di togliersi le mutande, non hanno potuto farlo. Non le portavano.

Il Pesce Giacomo

Lettera 9

Caro Dago, per la Sig.ra Boldrini esistono due pesi e due ipocrisie. Quando un suo protetto immigrato, anche clandestino, subisce un sopruso anche presunto, urla a gran voce che bisogna "gridare forte" quanto accaduto perché tutti sentano. Quando un immigrato clandestino si macchia di un delitto atroce secondo lei bisognerebbe "stare in silenzio" per rispettare il dolore. Anche questa settimana la Boldrini ha vinto la gara per la migliore faccia di bronzo!

FB

INNOCENT OSEGHALE - LA MORTE DI PAMELA MASTROPIETRO

Lettera 10

Dago, che nessuno indaghi sul passato del nigeriano senza permesso, magari si potrebbe scoprire che anche in Nigeria aveva commesso qualche marachella. Per la giustizia questo reato lo rende, ancor di più, individuo bisognoso di protezione. Ora si è assicurato, se non altro, un soggiorno per alcuni anni in Italia. Le carceri nostre sono per loro hotel. Roberto

Lettera 11

Dago, carissimo, Dipartimento stato USA: "con le larghe intese forza italia-pd ci troveremmo più a nostro agio”. Le famose ingerenze russe sulle elezioni italiane.

Cordialità pre-elettorali

Ivan Viola

Lettera 12

Caro Dago, la Uefa, mancando il pareggio nei bilanci, minaccia la A.S. Roma di escluderla il prossimo anno dalle Coppe. Baldissoni, Gandini, Monchi e Totti se la ridono. All'esclusione da tutto, ci hanno già pensato loro.

LA MORTE DI PAMELA MASTROPIETRO

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Carissimo Dago, Bezos e compagni prima vengono idolatrati come DEI, poi ci meravigliamo dei loro miracoli.

Roberto

Lettera 14

Caro Dago, il giorno dopo la scoperta dell'efferato delitto di un nigeriano che ha fatto a pezzi una ragazza italiana, su RaiNews 24 la Bonino afferma che per l'Italia i migranti sono (testuale) "Un asset". Nessuno le ha insegnato un po' di buon senso e sensibilità?

Martino Capicchioni

Lettera 15

ASIA ARGENTO COMIZIO1

Caro Dago, due settimane dopo le parlamentarie M5s l'areòpago grillino non conosce ancora numero di votanti, di preferenze ed a chi. Mi sa che alla piattaforma Rousseau stavolta hanno sbagliato Pigmalione.

Giorgio Colomba

Lettera 16

Caro Dago, due settimane fa Jeff Bezos - acerrimo nemico di Trump e proprietario di Amazon - ha donato 33 milioni di dollari al fondo per i "Dreamers", i minorenni clandestini americani. Perché ora la sinistra si indigna se vuole donare un bel "bracialetto" ai lavoratori? Forse perché sui fini della pseudo generosità dell'amico dei Democratici ha ragione il vecchio Donald?

Carlo Gradi

Lettera 17

ASIA ARGENTO COMIZIO2

Caro Dago, Asia Argento sulla lettera delle 124 attrici contro le molestie: ""Finalmente è arrivata la letterina di Babbo Natale delle 'donne del cinema italiano' contro le molestie. Contestano l'intero sistema ma si guardano bene dal fare nomi". Forse preferiscono seguire il suo esempio e atttendere 20 anni prima di farli!

Franco Giuli

Lettera 18

Caro Dago, 75 anni fa la vittoria dell'Unione Sovietica contro i tedeschi nella battaglia di Stalingrado. 2 milioni di morti (Rai). C'è da dire che poi il comunismo in Russia ha fatto molti più morti dell'attacco dei nazisti!

Lidiano Pretto

Lettera 19

EMANUELE DESSI

Caro Dago, tra i giornaloni c'è questa usanza di utilizzare la "fonte anonima" per farle dire quello che si vuole senza che la stessa sappia di averlo detto. È un trucco che ai tempi di Internet appare un po' patetico...

Max A.

Lettera 20

Caro Dago, Di Maio dice che se è vero che Dessì paga 7 euro di affitto all'Ater allora non può stare con loro. Ma quanti altri così ci sono tra i candidati 5 Stelle che Di Maio non sa di avere? Dessì è stato smascherato dall'esterno non dal M5S che ha tranquillamente accolto la sua candidatura. È questo il guaio!

Elia Fumolo

Lettera 21

Mitico Dago, ieri ho fatto valutare da un perito immobiliare un appartamento in prima periferia di un capoluogo nel nord, la valutazione è stata molto al di sotto delle aspettative. Conversando con il perito è emerso che le quotazioni della stragrande maggioranza del nostro patrimonio immobiliare, con qualche eccezione nelle zone turistiche, negli ultimi 9 anni si sono quasi DIMEZZATE.

EMANUELE DESSI E DOMENICO SPADA

Incredulo di un fatto tanto eclatante e di cui non si è mai sentito menzione, ho fatto una ricerca su Internet fra tutti i siti specializzati, ed ho dovuto convenire che corrisponde al vero. Mi è tornato alla mente l’ultima volta che ho visto una trasmissione Rai, dove c’era il cazzaro che diceva : Le famiglie Italiane si stanno arricchendo!

La realtà invece è che stiamo sprofondando, altroché ripresa e calo della disoccupazione.

Come mai l’Istat, invece di sfrugugliare tutti i santi giorni con dati poco verificabili e tantomeno credibili su occupazione e andamento dell’economia, non ci erudisce sulla variazione di valore del nostro patrimonio immobiliare? Non sarà perchè questa variazione è molto più indicativa del reale stato dell’economia nazionale?

Stefano55

Lettera 22

mussolini sono tornato popolizio

Caro DAGO, il film "Sono Tornato" di Popolizio, quello sì, sarà un incubo per gli antifascisti in servizio permanente effettivo: dimostrerà che non il Duce per carità, ma il suo avatar, così come gli antifascisti suddetti lo hanno lasciato sviluppare nell'inconscio degli italiani, è popolare e desiderabile. L'errore è stato confrontare continuamente e pedantemente il ventennio coi tempi che viviamo, il disordine, la disoccupazione, la sudditanza ai tedeschi (quella sì distrusse il fascismo..) l'imposizione di modelli ideologici linguistici e comportamentali, e così via.

Andrebbe detto a chiare lettere che LUI, dopo le leggi razziali, mando' la divisione Vicenza in Russia senza i cappotti e con le scarpe di cartone, i carri armati da 13 tonnellate contro quelli americani da 45, ecc.ecc.. Se il confronto si limita al ventennio in tempo di pace, il confronto sol presente è in troppi punti impietoso: basti confrontare i soccorsi del terremoto del Vulture con quelli attuali. Il risultato per tanti è l'immancabile conclusione "si stava meglio quando si stava peggio". Perché se si confronta il fascismo ante leggi razziali col presente, quasi quasi il Duce è un Renzi coi coglioni..saluti

BLUE NOTE

Lettera 23

Caro Dago, di giorni al voto ne mancano ancora tanti, ma sembra che la scadenza sia tra poche ore. Il maimortoperdavvero, al secolo Silvio da Arcore ha avuto, comprensibilmente vista l’età, un problema fisico. Il che ha allarmato non poco, il suo gregge e, udite udite, la stampa estera.

renzi berlusconi

Ci sarebbero tutti gli ingredienti per ritenere la situazione un cauchemar (un incubo per dirla alla Macron), se non fosse la realtà. La stampa estera che dava del puttaniere, dell’evasore, del mafioso al nostro sempiterno, all’epoca nostro presidente del consiglio, con qualche acciacco, Silvio da Arcore, ha sdoganato l’illegalità, elevandola a speranza di governo.

Con ogni probabilità a Bruxelles si son guardati in faccia e dopo aver sfogliato il Vangelo alla pagina di Maria Maddalena (quella relativa al chi è senza peccato, ecc. ecc.), han capito che in fin dei conti Silvio, è uno di loro!

E qui, bisogna dirlo, ci sarebbe da fare una seduta psicoanalitica di gruppo. Tutti i soggetti che, sino a pochi mesi fa (epoca del governo del similSilviodaArcore, Matteo da Firenze), erano ancora “coerenti” con le loro idee o opinioni, adesso che il Matteuccio toscano annaspa se non è addirittura quasi annegante, rispolverano il vecchio (anche anagraficamente) nemico, e lo innalzano sul piedistallo dell’ultima speranza.

renzi berlusconi

Ti rendi conto di che livello politico stiamo parlando? Preferire un condannato in via definitiva, per frode fiscale, ed indagato per altre amenità (vogliamo parlare delle sere di Arcore o di Mangano e Dell’Utri?), ad un movimento nuovo, ma indipendente dalle redini e i frustini di Bruxelles è pericoloso, e per batterlo si ricorre a tutto, anche a scoperchiare i tombini e pescare nelle fogne della politica europea.

Se ci fermassimo qualche secondo ad analizzare il tutto, potremmo trarne brutti, bruttissimi presagi. Se leghi le speranze di un governo italiano, abbandonandolo alle mani di Silvio e Matteo, dobbiamo allarmarci tutti. La cosa che però salta subito all’occhio è il silenzio (voluto per scelta tattica o non compreso), da parte della lega. Salvini al momento ne racconta di tutte i colori contro sinistra e cinquestelle, sperando di accumulare punti, come fieno in cascina. Ma forse non si rende conto che, politicamente, Silvio da Arcore, è ancora più credibile ed affascinante, di quanto non lo sarà mai lui, in tutta la vita (politica naturalmente).

BERLUSCONI BIBERON RENZI

Adesso vedremo l’evolversi della situazione. Aspettiamo con ansia che, magari, ci propongano qualche duello televisivo. I cinque stelle con Di Maio, il pd con Matteo da Firenze o Gentiloni (bel dubbio e bellissima domanda), e per il centro destra…ancora peggio. Perché Silvio non si può candidare e Matteo Salvini, come la Meloni, possono solo sperare di arrivare primi, ma probabilmente non lo saranno mai. In attesa di chiarimenti e decisioni, incrociamo le dita. Benvenuti in Italia, terra di santi, poeti ed evasori fiscali ultima speranza politica d’Europa.

Saluti

Pegaso Nero

Lettera 24

emma bonino

Dagospino, avrei tanto da dire anche oggi in questo sito, per molta parte stomachevole, ma ho poco tempo oggi e sono in ritardo. Sarò ultrasintetico. Eccoci. Emma Bonino ha deciso di lanciare un messaggio ai più giovani dalle pagine di Vanity Fair. «Cari ragazzi italiani, voi non siete stati bravi a nascere in Italia. Non siete stati talentuosi a vivere in una famiglia che vi compra i vestiti e vi manda a scuola. Avete avuto solo fortuna. Il minimo che possiate fare è assumervi qualche responsabilità, compresa quella di votare».

Mi sono venuti i brividi vedendo questa strega, per me persona indemoniata, autrice di innumerevoli aborti, bestemmiatrice incallita e nemica giurata della Dottrina Cattolica, tanto che solo un giuda rubizzo come tabacci poteva salvare. I brividi hanno prodotto questa battuta: "Vero, i ragazzi italiani sopravvissuti sono fortunati, potevano incappare nella Bonino con le forbici e zac oggi niente voto per loro!"

Il copyright è mio alla faccia del cartaginese Annibale Antonelli che ha avuto la spudoratezza di chiamarmi puritano (passi), bigotto (passi) e di avere un magone: ma qui ha ragione perchè in effetti certi botoli cartaginesi, e non, mi stanno sullo stomaco! Ma non ci penso poi tanto... perchè il magone vero ce l'hanno loro, contro la Verità!

Luciano