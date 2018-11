POSTA! - ANCHE I CINESI IN CAMPO PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE MORANDI A GENOVA. SE LO FANNO LORO, DI SICURO SI INAUGURERÀ CON UNA SFILATA DI DOLCE & GABBANA - IL DECRETO SICUREZZA STABILISCE CHE LA CITTADINANZA SPETTA SOLO A CHI CONOSCE L'ITALIANO. SI PREVEDE UNA FORTE ESPULSIONE DI STUDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, il decreto sicurezza stabilisce che la cittadinanza spetta solo a chi conosce l'italiano. Si prevede una forte espulsione di studenti di ogni ordine e grado.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, Mattarella: "Il bilancio dello Stato è un bene pubblico". Lo sappiamo bene, infatti molti prelevano anche senza chiedere il permesso.

Eli Crunch

Lettera 3

Caro Dago, anche il colosso cinese CCCC (China Communications Construction Company) in campo per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova. Bene, se lo fanno i cinesi di sicuro si inaugurerà con una sfilata di Dolce & Gabbana...

Jantra

Lettera 4

Dago caro, ignorando i dati diffusi dal Viminale e quindi vittima di un'errata percezione d'insicurezza, un imprenditore toscano costretto a dormire in azienda, ha sparato, uccidendo il componente di una banda di predoni provenienti dall'Est Europa. Si fosse informato, tutto questo non sarebbe successo. Gianluca

Lettera 5

Caro Dago, ad Arezzo un gommista viene indagato per eccesso di legittima difesa dopo che ha sparato ed ucciso un ladro che alle 4 di notte gli era entrato in azienda. Semmai andrebbe indagato per essersi fatto scappare il complice!

Lucio Breve

Lettera 6

Caro Dago, per sostenere Di Maio a "Il Fatto Quotidiano" hanno cominciato a comparare i comportamenti di Giggino con quelli di Renzi e della Boschi quando anch'essi si sono trovati a dover difendere comportamenti poco edificanti dei loro padri. Per il giornale di Travaglio l'ex bibitaro del San Paolo ne esce molto meglio dei colleghi.

Ma il problema è che Di Maio e i grillini in campagna elettorale non avevano promesso di essere migliori o un po' più onesti di chi li ha preceduti. Promettevano onestà e trasparenza tout court. E quindi ogni comportamento deviante da questa linea - anche rubare una matita - è da considerarsi una mancanza di rispetto e una presa in giro verso chi li ha votati, gli intransigenti forcaioli che contestavano Berlusconi.

Jonas Pardi

Lettera 7

Caro Dago, sul Global Migration Compact, l'accordo voluto dall'Onu per gestire le migrazioni internazionali, Lega e M5S tanto per cambiare sono spaccati. Ora si aspetta la solita frase di circostanza di Di Maio per giustificare la figuraccia: "Non è nel contratto".

Nereo Villa

Lettera 8

Caro Dago, per Macron il G20 di Buenos Aires può trasformarsi in un testa a testa sul commercio tra Usa e Cina, distruttivo per tutti. Il francesino soffre del complesso di marginalità. Teme di non essere al centro dell'attenzione. Ma se in patria gode di un misero consenso del 25% figurarsi nel resto del mondo cosa conta.

Fabrizio Mayer

Lettera 9

Caro Dago, gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno sequestrato alcune aree dove erano stati depositati rifiuti inerti in una proprietà di cui è comproprietario il padre del vicepremier Di Maio. Ahi ahi ahi! Ormai Luigi, con la vicenda paterna, è finito nella palude del "sospetto" come hanno eloquentemente spiegato più volte in passato i 5 Stelle. E più si agita più affonderà...

Mario Canale

Lettera 10

Caro Dago, i parlamentari del M5S non erano a conoscenza della ditta del padre di Di Maio. È il classico metodo grillino. Si era tenuto nascosto anche che la Raggi ha fatto pratica legale nello studio Previti.

Lidiano Pretto

Lettera 11

Dagovski, Il Governo ha fatto prima la voce dura e poi quella morbida con la UE. Andava fatto esattamente il contrario.

Aigor

Lettera 12

Caro Dago, capisco che la tua rubrica posta debba essere dedicata alle considerazioni critiche sull'operato del governo gialloverde, ma se sul tuo sito vengono riportati servizi e articoli di argomenti diversi, devi consentire anche dissensi sugli stessi. Il riferimento è legato al servizio su Ugo Foscolo con la recensione del libro di Giorgio Leonardi. Ho provato a scrivere ma sono stato cestinato. Ribadisco: Ugo Foscolo è stato un grande poeta e un eroe romantico ed è per questo che deve essere ricordato, in particolare per l'immortale carme de "I Sepolcri". Cordiali saluti. Giovanni Attinà

Lettera 13

Caro Dago, Salvini pensa a un governo sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e con il supporto determinante di un pezzo importante di fuoriusciti del M5S che fanno capo a Di Maio? Nulla di strano. Ormai anche gli elettori grillini sono abituati che i loro rappresentanti promettono una cosa e poi fanno quella opposta.

B.Ton

Lettera 14

Spara ed uccide un ladro, esasperato dai 38 tentativi di furto subiti. Così un gommista, onesto lavoratore. Capisco. Ma dotarsi di un sistema di allarme, magari collegato ai Carabinieri, e di video sorveglianza, no? Costa poco, ti evita tutte le seccature e le spese di un processo per eccesso di legittima difesa, e, cosa non da poco, non hai sulla coscienza, comunque, la vita di un uomo, se pure ladro.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 15

Caro Dago, non ci sono parole per certe incompetenze, peccato pero' che Sallusti non si sia esibito negli stessi commenti ed enfasi mimica quando il governatore del centrodestra Toti, da lui sostenuto con il suo giornale, fosse convinto che Novi Ligure fosse in Liguria

Elledi61

Lettera 16

Caro Dago, stante il fatto che con l'emissione di fiato si emettono rilevanti quantità di anidride carbonica direi che sarebbe molto utile se i nostri politici oltre a limitarsi lo stipendio, limitassero anche l'emissione ininterrotta di chiacchiere senza senso. Ne trarrebbero grande giovamento in primis le nostre palle e poi anche il buco dell'ozono e il riscaldamento climatico. Cincinnato 1945

Lettera 17

Caro Dago, secondo Roberto Speranza il Dl Salvini è incostituzionale e disumano. E invece la sinistra è "umana". Ma forse in senso fantozziano. Visto che con la sua dissennata politica ha incentivato centinaia di migliaia di africani a mettersi in viaggio verso l'Europa con la prospettiva di un inesistente futuro migliore. Col risultato che il Mediterraneo è diventato il cimitero di un numero sproporzionato di esseri umani - tra cui molte donne e bambini - e l'Italia il campo di battaglia di bande di spacciatori e stupratori della mafia nigeriana pronti a fare a pezzi le nostre ragazze.

Claudio Coretti

Lettera 18

Caro Dago, giusto non votare per il Global Migration Contact dell'Onu. Il fatto che non sia vincolante non vuol dire nulla. All'inizio è sempre così. Basta guardare la vicenda dei gay. Si è cominciato dicendo, giustamente, che non andavano discriminati sul luogo di lavoro e poi, passo dopo passo, si è giunti fino alle fantasiose famiglie fra esponenti dello stesso sesso con tanto di adozione di povere creature innocenti: i bambini. Il Global Migration Compact è solo il primo colpo di piccone alle sovranità nazionali per imporre ad ogni singolo Stato il volere dei soliti prepotenti.

Marino Pascolo

Lettera 19

Mitico Dago, leggendo i titoloni del Giornale ripresi dal tuo sito, si ha l’impressione che i redattori siano stati colti dalla stessa malattia di Junker (abbiamo finalmente trovato il modello del famoso quadro di Teomondo Scrofalo). È molto probabile che il delirio che traspare, sia stato indotto per contagio dall’ottuagenario proprietario, che ormai ha infettato tutte le sue pertinenze. Gli effetti devastanti del contagio causano la perdita della ragione e si manifestano con una evidente grillofobia. Fai attenzione anche tu Dago, il virus è ormai molto diffuso.

Stefano55

Lettera 20

Caro Dago, caso Regeni, Fico: "La Camera sospende le relazioni con il Parlamento egiziano". Il presidente della Camera cerca di fare il duro con gli altri, ma cominci da se stesso. Rompa le relazioni col Governo gialloverde visto che non è mai d'accordo su nulla. Dia un segnale di coerenza.

Bobbi Canz

Lettera 21

Caro Dago, Giamaica. L'Unesco ha iscritto il reggae nella lista del Patrimonio culturale dell'Umanità. Ormai è una sceneggiata, visto che qualsiasi cosa viene iscritta si farebbe prima a dire quelle che non lo sono. Comunque d'ufficio, bella o brutta che sia, qualsiasi musica fa parte del patrimonio culturale dell'umanità, visto che sono gli esseri umani a crearla.

P.T.

Lettera 22

Caro Dago, Stormy Daniels ha dichiarato che l’avvocato Michael Avenatti avrebbe fatto causa al presidente Trump contro la sua volontà. Sì, ma se punta a diventare la nuova Asia Argento, avrebbe dovuto aspettare una ventina d'anni prima di dirlo.

Edy Pucci

Lettera 23

Caro Dago, i Casamonica nel bagno avevano un w.c. che sembra un monumento. Chissà che opere d'arte vi depositavano...

Theo Van Buren

Lettera 24

Caro Dago non comprendo il perchè il governo si avvalga di ministri così ben preparati e competenti. La Castelli è un esempio di grande onestà intelletuale e credo non meriti le ingiuste critiche ma credo dovremmo proporla per una cattedra alla Normale e/o un premio Nobel. E' proprio bello avere questi ministri, sono una bella immagine del paese verso il mondo.

Però Dago dammi una mano per cpire, la splendida Castelli non aveva detto in sede di elezioni, in occasione di una trasmissione con la mitica Lilli nazionale, che il reddito di cittadinaza ed altro era frutto ddei risparmi sulla spesa pubblica impostati dal Cottareli di turno? Che fine hanno fatto quei risparmi? la famosa spending review è morta...fuggita....rapita.....dobbiamo forse andare A chi la visto?

Dago tu che sei sempre sul pezzo riesci da capire cosa è successo?

Grazie e mi raccomando tieni botta!!

Carlo