Lettera 1

Tutto questo rumors intorno a Di Maio gli farà solo aumentare il consenso perchè la gente non è stupida a tal punto da non capire che tra i problemi di Di Maio e quelli di Renzi/Boschi ' c'è una differenza abissale.

Lettera 2

Caro Dago, inutili polemiche sull'adesione al Global Compact. Trattandosi di un'iniziativa ONU, più che un Forum è un buco.

Lettera 3

Caro Dago, caso Regeni, il presidente Fico annuncia la rottura della Camera di tutti i rapporti diplomatici col Parlamento egiziano. Complimenti. Se adesso organizza una marcetta, con bandiere egiziane date alle fiamme e sfondamento di qualche vetrina, di sicuro la verità salterà fuori.

Lettera 4

Caro Dago, caso Regeni. La procura di Roma annuncia che saranno indagati 7 uomini dei servizi segreti egiziani. Le 7 piaghe d'Egitto? Quale utilità può avere questa indagine svolta in Italia? È solo propaganda.

Lettera 5

Caro Dago, si apre oggi a Buenos Aires il G20. Ma col premier Conte a rappresentare l'Italia sembra più un "G19 e mezzo".

Lettera 6

Caro Dago, l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini a processo per riciclaggio, rischia fino a 12 anni di carcere. Anche se riuscisse a farsi passare per "coglione"?

Lettera 7

Caro Dago, ma perché Gramellini, aedo della classe dirigente dei "competenti", invece di aspettare che gli Italiani spieghino a lui perché si sono affidati ai M5S, non fa lo sforzetto di provarci lui a spiegarlo a noi tutti? Paura che lo sforzo gli causi un'ernia? Contenitivamente tuo, Gente Deborgata

Lettera 8

Caro Dago, un gruppo di donne della carovana di migranti proveniente dall'Honduras, ora ferma al confine tra Usa e Messico, ha annunciato uno sciopero della fame per protestare contro la lentezza delle procedure per chiedere asilo. Ma come, non s'era detto che dalla fame "scappavano"?

Lettera 9

Caro Dago , sei semplicemente patetico . Riempi il tuo sito di articoli de Il Giornale , che ovviamente parlano male del governo e in particolare dei grillini . Premesso che non me ne importa nulla di tali personaggi , ma mi puoi spiegare come mai un giornale che in precedenza non tenevi per nulla in considerazione , ora è diventato il più ripreso ( oggi addirittura tre articoli , di tre giornalisti diversi sempre de Il Giornale che parlano male dei Di Maio ) ? Attento , sii più obiettivo , oppure perderai lettori come tragicamente sta perdendo il suddetto giornale .

Lettera 10

Caro Dago, un giorno Gramellini ci edurrà sull'algoritmo retorico onde per cui ha definito “competenti” quattro esecutivi che hanno sideralmente innalzato debito pubblico, pressione fiscale, criminalità, disoccupazione, rapporto debito/Pil e abissalmente precipitato la produzione industriale.

Lettera 11

Caro Dago, Laura Boldrini ha atteso 2 anni per lamentarsi di quella volta che Salvini la paragonò a una bambola gonfiabile. A parte che è una rancorosa pazzesca, ma cosa ha da dire riguardo a tutte quelle volte in cui lei ha dato del fascista ad avversari che pur non c'entrando nulla con quella ideologia avevano il solo torto di esprimere un pensiero opposto al suo?

Lettera 12

LUIGI DI MAIO E IL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI FAMIGLIA

Caro Dago, pare che l'Italia si schiererà contro il Global Migration Compact, come Austria e Ungheria. Però la sinistra, che ripete sempre che i due Paesi a guida populista hanno lasciato sola l'Italia sui migranti, non sembra contenta nemmeno stavolta che, sul provvedimento dell'Onu, vede Roma, Vienna e Budapest schierate tutte dalla stessa parte. Insomma il Pd e i suoi amici cosa vogliono in concreto? Solo far casino?

Lettera 13

Caro Dago, dalla Società italiana di gerontologia e geriatria una nuova prospettiva legata all'età biologica degli individui: "Un 65uenne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40/45enne di 30 anni fa". Allora si spiega tutto: il 32enne Di Maio è al livello di un bimbo tra i 7 e i 12 anni!!!

Lettera 14

DIALOGATORI UNICEF

Caro Dago, per non offendere la sensibilità degli alunni non cattolici, le maestre di una scuola elementare del Veneto avevano cancellato il nome di Gesù da una canzoncina di Natale imparata per la recita. Ma una bambina di 10 anni si è ribellata e, dopo aver raccolto le "firme" tra i compagni di classe, ha vinto la sua battaglia: Gesù ha così ripreso il suo posto nella canzone. Ma quando assumono gli insegnanti, gli fanno una visita psichiatrica?

Lettera 15

Caro Dago, carovana dall'Honduras. L'Unicef si dice "profondamente preoccupato per la sicurezza e il benessere degli oltre mille bambini migranti che aspettano al confine a Tijuana che le loro richieste di asilo vengano prese in esame dagli Stati Uniti". Sul fatto che siano stati costretti ad affrontare un viaggio di migliaia di chilometri per poi venire usati come specchietto per le allodole o "scudi umani", invece, silenzio completo.

Lettera 16

Caro Dago, seguo spesso Dagospia e lo considero il miglior sito di informazione in Italia.

Sono un imprenditore della cannabis(canapa) e come associazione " Gli amici di Nonna Canapa " sono molto attivo nella divulgazione della cultura di questa bellissima pianta.

Vi prego ,siamo orami ad un passo dalla normalizzazione dopo decenni di proibizionismo, almeno Voi quando scrivete di cannabis non accostatela alla parola droga! Siamo centinaia di operatori che sopperiscono alla domanda di almeno dieci milioni di italiani secondo recenti stime. Aiutateci a far cadere questo binomio ormai insostenibile.

Grazie

Lettera 17

Caro Dago, reddito di cittadinanza. Di Maio ha detto che sono già in stampa 5 o 6 milioni di tessere. Pare da parte delle Poste. Ma tutti si chiedono, "se ancora non c'è una norma che autorizza la spesa come è stato possibile stampare le tessere"? Stai a vedere che Giggino ha seguito l'esempio paterno: lavoratori in nero.

Lettera 18

Ma Fico è il ministro degli esteri? il premier? no? e allora perchè quando apre la bocca ci si precipita tutti, come per la Boldrini, a dargli retta? è quello che dirige i lavori della camera , punto e basta! e poi, anche a dargli un ruolo che non ha, ma lo sa questo personaggio di rara inconsistenza, quanti italiani sono in Egitto? e quanti egiziani siono qui!?!quali interessi abbiamo là? quale è l'interscambio, quante società italiane lavorano in Egitto, in una parola quali sarebbero le conseguenze della rottura dei rapporti diplomatici? il tutto per un fattaccio, la morte del povero Regeni, in cui da un lato sappiamo tutto, e non possiamo farci nulla, dall'altro non sapremo mai, dal governo egiziano, come è andata e chi è stato, e mai potremo processare neanche il piu' insignificante dei questurini locali!? saluti Blue Note

Lettera 19

SALVINI - DI MAIO - BERLUSCONI - RENZI

Mitico Dago, bisognerebbe rendere noto ai Renzuscones che possono architettare tutti i pateracchi possibili ed immaginabili, ma non avranno mai più il consenso elettorale. Se fanno i conti della serva aggiungendo la percentuale di consenso di Salvini alla loro eventuale coalizione, beh... quelli non sono conti ma neanche marchesi, in quanto un Salvini alleato con i Renzuscones, alle elezioni prenderebbe al max un 10%, ovvero quello che prendeva prima di allearsi con M5S.

Per cui si rassegnino, possono scatenare tutti i media controllati, sequestrare tutte le carriole del babbo DiMaio, pagare qualsiasi poveretto per testimoniare che il nonno di DiMaio mangiava i bambini, raccontare che i risparmi degli Italiani sono in pericolo e porcherie varie.

Ma gli Italiani hanno ancora le terga fumanti a causa delle loro precedenti trovate, e sono consapevoli che gli unici risparmi in pericolo sono quelli con cui hanno speculato fino ad oggi i banchieri e la finanza che controlla la carta stampata, non certo quei pochi spiccioli degli Italiani che riposano sotto il materasso della casa di proprietà, casa che è l’unica vera ricchezza degli Italiani, e che oggi vale la metà di quello che valeva prima che i Renzuscones architettassero quelle furbissime manovre pro domo sua, sotto al vessillo “Ce lo chiede l’Europa”.

Amen!

Stefano55