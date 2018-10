POSTA! - IL CANDIDATO DI DESTRA JAIR BOLSONARO STRAFAVORITO AL BALLOTTAGGIO: PRESTO, SERVE SUBITO UNA EX COMPAGNA DI SCUOLA CHE SI RICORDI DI ESSERE STATA STUPRATA DA LUI NEI PRIMI ANNI '70 - A ME TUTTI QUESTI DIRETTORI DI GIORNALI CHE SI AGITANO COME DEI PAZZI FANNO DIVENTARE DI MAIO ANCORA PIÙ SIMPATICO: VEDERE TRAVAGLIO E FELTRI UNITI NELLA STESSA CAUSA MI FA IMPAZZIRE…

banksy

Caro Dago, malumori tra i militanti della sinistra schierati alla Marcia della Pace. Invece che ad Assisi, avrebbero preferito arrivare a Lourdes.

BarbaPeru

Caro Dago, su 'sto tal artista Banksy sono appuntati tutti gli occhi del bel mondo intero. Ogni cosa che fa gli viene bene e... non ti sembra che in tutta la faccenda ci sia qualcosa, come dire, di costruito?

LeoSclavo

bolsonaro 1

Caro Dago, l'Onu propone quattro percorsi possibili per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi. Che buffoni. Non sono nemmeno capaci di prevedere le temperature per le prossime settimane e si danno arie da regolatori globali di un fenomeno naturale come il clima.

Antonello Risorta

Caro Dago, elezioni brasiliane. Il candidato di destra Jair Bolsonaro stra favorito al ballottaggio del 28 ottobre: 48% dei voti contro il 26% dell'erede di Lula. Serve subito una ex compagna di scuola che si ricordi di essere stata stuprata dall'ex militare nei primi anni '70.

Dario Tigor

maurizio martina parla al popolo del pd (9)

Reddito di cittadinanza. Niente ai bamboccioni, niente ai neet, niente a chi ha casa, niente a chi compra da Unieuro, niente a chi ha 9.300 euro di isee. Praticamente non ce n'è per nessuno. Vuoi vedere che il reddito di cittadinanza è quello che già prendono i deputati 5 stelle, tutti disoccupati cronici, punto e basta?

Gaetano Il Siciliano

Caro Dago, il segretario PD Martina durante la marcia della pace Perugia-Assisi: "Questa domenica credo possa essere per noi un nuovo inizio". Ma non aveva detto così anche all'ultima manifestazione di piazza?

Lidiano Pretto

Dagovski,

Ricapitolando. Negli USA, Asia Argento eroina per avere denunciato Weinstein.

In Italia, per avere dormito con Bennett.

asia argento 5

Aigor

Caro Dago, ma davvero Salvini e Di Maio pensano che basti ribaltare Bruxelles per poi darsi alla pazza gioia facendo debiti a destra e a manca? Ai mercati non importa una sega che alla guida dell'Europa ci sia la Merkel con Juncker o il segretario leghista con la Le Pen. A loro interesserà sempre e soltanto che i debitori siano in grado di garantire la restituituzione di quanto ricevuto in prestito. Quindi l'aumento del debito è bene che i nostri due vicepremier se lo levino dalla testa.

Dirty Harry

juncker dombrovskis

Dago Magnifico, Dombrovskis lèttone Commissario europeo ha preso il 6% di voti, aveva circa il 22%, insieme a Juncher lussemburghese formano il duo anti Salvini - Di Maio. Con Moscovici pare siano andati alla festa della birra in Germania, per riordinare le idee.

Alla salute. Peprig

Che siano finalmente caduti anche gli ultimi rimasugli di certi preconcetti sull'omosessualità, è dimostrato dagli interventi che in queste ultime ore provengono da noti personaggi della politica e della stampa i quali, vista la piega che pare aver preso lo scontro fra il Governo Italiano e la Commissione Europea, sprizzano gioia da tutti i pori di fronte alla concreta possibilità di poter continuare a prenderlo nel culo insieme agli altri italiani.

Santilli Edoardo

SALVINI BERLUSCONI

Sei donna e pure nera? Vuoi il tuo quarto d'ora di notorietà? Inventati di aver subito un atto di razzismo con una vena di misoginia mentre cercavi un lavoro. Anche se non potrai provare niente, troverai immediatamente un sacco di cerebrolesi di sinistra che urleranno allo scandalo e all'odio. Però, attenta: dopo la notorietà arriverà il ben più lungo oblio e finirai a lavare i piatti in qualche bettola o, peggio, a…

[Il Gatto Giacomino]

Caro Dago, Berlusconi su Twitter: "Ho scoperto che il Mar Nero non è nero ma di un azzurro intenso bellissimo". Sempre meglio di Di Maio che pensa che gli esseri umani siano fatti per oltre il 90% di acqua...

Furio Panetta

salvini berlusconi

Caro Dago, Salvini: " Ho un contratto di governo sottoscritto con Di Maio e gli italiani e a questo mi rifaccio". Il leader leghista ha fatto l'inciucio con Di Maio, ma non risulta che gli italiani abbiano sottoscritto nulla del genere. Alle elezioni la Lega si era presentata col centrodestra contro Pd e M5S. Poi, dopo il voto, hanno cambiato idea...

Bug

Mitico Dago, una cosa non capisco di chi sostiene che il reddito di cittadinanza andrà a chi vuole stare sul divano: 35 euro al giorno per quelli arrivati sui barconi e che bivaccano ai giardinetti invece andavano bene? Ma non sarà che il reddito di cittadinanza terrorizza i vecchi partiti nella misura in cui, se attuato, ne decreterà la loro scomparsa totale?

Stefano55

luigi di maio

Caro Dago, a vent'anni, nel 2013, riuscì a violare il sito della NASA e altri 60 siti istituzionali. Ora, un disoccupato di Salò che ha ammesso le proprie responsabilità, è indagato dalla Procura di Brescia per accesso abusivo e danneggiamento ai sistemi informatici. Se fossimo in Russia, in Cina, ma credo anche negli USA, il genietto verrebbe subito assunto dal governo. Invece da noi, scafisti, stupratori e rapinatori giunti in Italia clandestinamente vengono lasciati liberi e questo Mozart dell'informatica, siccome è italiano, rischia di finire in carcere.

Claudio Coretti

Caro Dago, dispiace vedere che ti sei schierato dalla parte dei giornaloni, da sempre mistificatori e portatori d'acqua al proprio mulino e al mulino degli amici loro.Che i giornali non li legga piu nessuno e che non contino piu niente,non lo dice solo Di Maio ma i fatti. Buona serata! Aldo

OMOSESSUALI IN INDIA

Caro Dago… e così si scopre l’acqua calda: le persone con tendenza omosessuale si suicidano, soffrono di depressione e sono dipendenti da droghe, alcool e sesso. Davvero c’era qualcuno (a parte Barbara Costa) che pensava che la sodomia, praticata attivamente o passivamente, potesse portare alla felicità!?!? Gli obiettivi della sessualità sono quelli della procreazione e della sussistenza del genere umano: e questo è poco ma molto sicuro. Sebbene la propaganda arcobaleno tenti i tutti i modi di raccontare un’altra narrazione e di bollare come “omofobo” chiunque ricordi questa semplice ma ineluttabile verità, ci pensa poi la realtà – inevitabilmente e tragicamente - a riportare tutti con i piedi per terra. L’uomo non potrà mai (MAI!!!!) trovare il senso della propria vita nella sodomia: chissà se qualcuno leggendo l’articolo lo capirà una volta per sempre!!!!

BRUNO VESPA DANILO TONINELLI CON IL PONTE MORANDI CROLLATO

Gianpaolo Martini

Caro Dago, primo corteo di protesta a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Ma se Di Maio e Toninelli sono così capaci a risolvere i problemi dell'Italia da volerlo andare a spiegare a Bruxelles, perché prima non lo dimostrano agli italiani risolvendo il relativamente piccolo problema della Valpolcevera?

Pat O'Brian

Caro Dago, crollo del ponte Morandi. Tontinelli-Toninelli si è presentato a Genova dicendo che il decreto sarà migliorato, ma invita tutti a non contestarlo perché "è scritto col cuore". Ma andiamo, nemmeno un parroco alla messa della domenica tirerebbe fuori scuse simili.

Gregorio Massini

Caro Dago, metà del Premio Nobel per l'Economia è stato assegnato quest'anno a William D. Nordhaus, per aver studiato l'interrelazione tra cambiamenti climatici ed economia. È la prova provata di come tutto il circo mediatico messo in piedi sul Global Warming sia solo una rappresentazione creata apposta per far soldi terrorizzando la gente.

Arty

sit in giornalisti

Caro Dago, nel 1997 i Radicali provarono a far cancellare l'ordine dei giornalisti (effettivamente è questo uno dei bavagli dell'informazione nel nostro paese). Ovviamente anche i Radicali vennero accusati di essere contro la libertà di parola e il referendum, mai mise così d'accordo i giornalisti, fallì clamorosamente. In più sul pezzo che hai postato qualche giorno fa aggiungerei solo una altra causa tra le varie annoverate per il fallimento dei giornali tradizionali: mai notato quanti figli di... non solo scrivono, ma anche dirigono i suddetti giornali? In un mercato liberale e concorrenziale i figli di... ci sono, ma non sono gli UNICI a far parte delle testate più prestigiose e scrivere pensierini copia/incollati dal web senza nessuna idea della sintassi e della critica.

Per una volta appoggio Di Maio che mal si esprime perché bibitaro, ma ha ragione da vendere. A differenza dei giornali in fallimento.

Saluti dai Radicali,

Lisa

luigi di maio matteo salvini

Gentil Dago, capisco le problematiche di bottega, o di pancia che dir si voglia, di giornalisti e affini, ma temo che la questione appassioni molto poco gli Italiani, che ormai disertano in massa le edicole. E non certo perché glielo ha detto Di Maio. Forse i giornalisti un po' di autocritica dovrebbero farla; d'altra parte, a furia di dire e scrivere che tutto va male, sono finiti sotto le macerie dei crolli che loro stessi hanno più o meno volontariamente contribuito a provocare, da tangentopoli in poi. Essendo parte integrante del sistema che picconavano, come pensavano di scamparla è un mistero!

Cordiali saluti

gioR

Dago ma posso fare una confidenza? A me tutti questi direttori di giornali che si agitano come dei pazzi fanno diventare Di Maio ancora più simpatico! Vedere Travaglio e Feltri uniti nella stessa causa mi fa impazzire! Guarda caso appena toccano la loro corporazione reagiscono in massa - e come? Autodefinendosi paladini della democrazia! Esattamente come Berlusconi! Che spettacolo vuoi vedere che Grillo ha sempre avuto ragione?

Luisa Gentilini

MARCO TRAVAGLIO

Dago darling, l'avevo già pronta prima di leggerti in questi giorni "fatali" in cui parrebbe che tu ti sia trasferito (almeno elettronicamente) in Largo Fochetti. La mando lo stesso, anche se temo il cestino. Grandi scrittori di satira i titolisti di Rep, sabato 6 ottobre, che titolano che Macron é un "eroe solitario del fronte europeista". Come si fa a essere solitario quando si hanno le spalle protette dai poteri più forti d'Europa? Domenica 7 ottobre: "Il balcone peronista dei grillini".

Ed Evita dov'é. Sarà mica, dietro le quinte, una delle poco visibili fidanzate di Di Maio, Fico & Co. O più prob, per essere conformi allo spirito del tempo, Evita avrà cambiato sesso e ora sarà il compagno cubano di Casalino, che forse starà scrivendo la sua "La razon de mi vida". Domenica 7 ottobre la chicca che fa sganasciare dal ridere sul finale: "Di Maio contro Repubblica e L'Espresso, i giornalisti: "Continueremo a raccontare la verità"". Da che mondo é mondo si discute sulle tante facce della verità, Beati i suddetti giornalisti che, novelli dei di quest'Olimpo moderno dove tutto é Pub e mistificazione, sanno con sicurezza qual'è la verità.

vittorio feltri

La marchesa di Pompadour é una delle grandi favorite reali più documentate. Eppure ancora oggi c'é chi la considera una borghesuccia qualsiasi che mantenne il potere nelle vesti di una Madame Claude settecentesca che procurava giovani amanti al vecchio re suo ex-amante (storie e fake sul famoso Parc-aux-Cerfs di Versailles) e chi invece la considera una benefattrice dell'umanità nelle sue vesti di protettrice degli Illuministi. Riverenze

Natalie Paav