POSTA! - CARO DAGO, NOTO SOLO IO LA LINEA PROPAGANDISTICA DEI GIORNALONI DI CONTRASTARE LEGA A 5STELLE SU QUALSIASI ARGOMENTO E EDITORIALISTI CON LA BAVA ALLA BOCCA SPERANDO CHE ACCADA IL PEGGIO PER IL NOSTRO PAESE? - ASIA ARGENTO HA PRESO IL TAPIRO D'ORO: NON MALE PER UNA CHE SOGNAVA L'OSCAR...

matteo salvini intervistato (4)

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Egr. sig. Dago, volevo dire al sig. siciliano che l'altro giorno il cane della mia vicina ha fatto pipi contro il muro di casa mia. Trattasi di pastore bergamasco. Forse è per questo che non ho sentito ancora l'intervento di Salvini .

Vig

Lettera 2

Caro Dago, molestie, vere o presunte. Asia Argento si è beccata un "Tapiro d'oro". Non male per una che sognava l'Oscar...

Spartaco

Lettera 3

charles aznavour

Caro Dago, cordoglio per la scomparsa di Aznavour, l'unico che potesse interpretare "L'istrione". Renzi e Salvini sono soltanto pallide controfigure.

BarbaPeru

Lettera 4

Caro Dago, tu che sei un esperto di mass media, dicci per favore: da quale puntata potremo finalmente cominciare a fottercene di Asia Argento?

Ciao

Mario

ASIA ARGENTO TAPIRO D'ORO

Lettera 5

L'inutile adunata del PD di domenica scorsa mi ha riportato alla mente il "ridotto in Valtellina" voluto da Pavolini segretario della RSI. Non dico nè auspico che la fine sarà la stessa ma questo è un partito che non ha più nulla da dire agli italiani.

GiuseppeM

Lettera 6

A proposito della morte di Stelvio Cipriani, nell'articolo di oggi, 1 ottobre 2018, non viene citata una delle sue colonne sonore più belle, composta per il film "Dedicato ad una stella". Il brano "Dedicato ad una stella" è veramente bello.

Saluti

asia argento ospite di non e l arena di giletti

DynoPao

Lettera 7

Caro Dago, il reddito di cittadinanza, che sarà erogato attraverso una tessera elettronica, dovrà restare in Italia con spese fatte nei negozi italiani. Allora non si potrà più fare la spesa in discount tipo Aldi o Lidl? Dove bisognerà andare, alla Coop?

Dario Tigor

Lettera 8

“l’Italia mi vuole”, Asia dixit. Ma per favore! Per come siamo messi, più che di Argento l’Italia sembra che abbia bisogno di oro. Comunque, al di là di questo, c’è da dire che nelle sue ultime interpretazioni televisive la suddetta ha dimostrato di saper studiare bene il copione dei suoi maldestri avvocati e, finalmente, di saper recitare.

Vittorio Bennettbrava7+ ExInFeltrito

asia argento e massimo giletti

Lettera 8

Caro Dago, i grillini parlano dei Mercati come se fossero un'entità astratta. In realtà chi opera su di essi lo fa coi soldi di persone fisiche, lavoratori e pensionati, che gli hanno affidato i propri risparmi. E quindi è normale che se i titoli di Stato italiani si avvicinano pericolosamente all'insolvenza non voglia rimanere fregato come è successo a chi, ad esempio, ha investito in banca Etruria. È un ragionamento semplice, alla portata anche chi chi in vita sua - prima di diventare ministro e vice premier - ha fatto soltanto il bibitaro.

Carlo Fassi

Lettera 9

il mistero del terzo bronzo di riace 9

Dago, i signori della sinistra italiana sono senza vergogna, se la Magistratura indaga la Lega e/o Salvini, da loro si sente dire solo viva i Giudici, ma se gli stessi Magistrati indagano il sindaco di Riace, noto sinistroide pro invasione di migranti, dalle loro bocche escono fuori solo le solite parole: fascisti, ingiustizia, giudici infami ed eccetera eccetera...

Ipocrisia allo stato puro!

I più insopportabili sono Lerner e Saviano, che sono partiti subito in difesa del loro sodale Lucano. Io mi son letto le carte dell'arresto del presunto criminale e nulla, mi sento di difendere a spada tratta i Giudici, visto che le carte parlano chiaramente dicendo nomi, cifre, fatti e reati...

il mistero del terzo bronzo di riace 7

Caro Dago ti saluto dicendo una cosa ai signori sinistrati: continuate pure così, alle prossime elezioni farete arrivare Salvini alla maggioranza assoluta da solo! Cari sinistrati, continuate così,continuate ancora: siete i migliori alleati del buon Matteo, grazie a voi Salvini non avrà più nemmeno bisogno di comizi e pubblicità elettorali varie, per lui saranno inutili, visto che siete voi sinistrati i suoi migliori promoter!

Franz

Lettera 10

Caro Dago, lo noto solo io la linea propagandistica dei giornaloni di contrapporre Lega a 5Stelle su qualsiasi argomento? Oppure vedere editorialisti di cotali giornaloni con la bava alla bocca sperando che accada il peggio per il nostro paese? Lo vedi che per trovare delle news di economisti a favore della manovra ti tocca cercare nei siti di informazione indipendenti? Ma lo sanno i nostri giornaloni che ormai il loro gioco sporco è stato scoperto anche dai lettori più babbei?

Aspettiamo le cavallette...

AndiBI

BERLUSCONI E CARLO DE BENEDETTI

Lettera 11

Caro Dago, io credo che i padroni del Messaggero ( Caltagirone ) La Stampa - Repubblica (Agnelli De Benedetti) e TV (Berlusconi) siano così avvelenati nei confronti del nuovo governo , perchè con loro hanno perso buona parte dei referenti politici , che da sempre hanno agevolato i loro business ( tu come stai?). E tutto questo alla faccia della volontà popolare che ogni giorno premia sempre di più ( vedi sondaggi ) Lega e 5 Stelle . Patetici . Saluti

Fradinoi

Lettera 12

Dago carissimo, un suggerimento. L'Ordine dei Ragionieri dovrebbe formulare una querela per diffamazione per tutti quelli che lo definiscono spregiativamente "ragioniere". Quand'anche lo fosse (e non è questo il caso) che cazzo c'è da criticare e, soprattutto, attribuire al termine un significato simile a "servo" a "paria" reietto et altri gradevoli similia? A mio sommesso avviso, la paura fa novanta ed i rosiconi europei fanno loro il caro, vecchio, detto romano "chi mmena primo mena du' vorte". Prima o poi si farà avanti anche Savona che li ammutolirà con il "piano B". Almeno speriamo...

Con affetto

DIALOGATORI UNICEF

Sherpa

Lettera 13

Caro Dago, bilancio sempre più grave per il sisma in Indonesia: oltre 1.300 mirti e 200mila senza aiuti. E l'Unicef lancia l'allarme bambini: in migliaia hanno bisogno di aiuto. Le Ong vadano lì, invece di far soldi nel Maditerraneo. P.S. Potrebbe andarci anche il cognato di Renzi.

P.T.

Lettera 14

Illustre Presidente della Repubblica. Si dirà, "li hanno votati gli italiani e loro stanno mettendo in pratica il programma per il quale gli italiani li hanno votati". Nulla di sbagliato, se non fosse che gli italiani, in percentuali diverse, hanno votato gli uni o gli altri, un programma o l'altro programma. "0" è diverso da "e" e proprio il non voler capire questa diversità, questa alternatività, ci sta portando sul baratro, ci sta portando ad accettare obtorto collo una scommessa che nessun italiano ha scelto di voler giocare. E' evidente che l'Italia non è economicamente in grado (nè è stato mai chiesto agli italiani) di portare a compimento due diversi programmi elettorali. Due perchè non se ne può portare a termine uno solo, altrimenti l'altro perde la faccia. Poco importa se poi gli italiani perdono i pantaloni.

IL DITO MEDIO DI ROBERTO SAVIANO AGLI HATERS

Hermann Carbone

Lettera 15

Caro Dago, arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il sindaco di Riace, Domenico Lucano. Naturalmente Roberto Saviano, Allesandro Gassman e Beppe Fiorello lo difendono. Normale. Loro sono quelli che con articoli, libri e fiction, speculano sulle vicende dei clandestini e di chi fa soldi comnerciando in esseri umani. È come se il magistrato gli avesse tolto il pane di bocca.

Sergio Tafi

Lettera 16

Caro Dago, il Pd sull'arresto per favoreggiamento dei migranti clandestini del sindaco di Riace: "Ciò che ci preme sottolineare è il modello di integrazione e umanità che Mimmo Lucano è riuscito a realizzare". Sì, che bravo. Rilasciava documenti a chi non ne aveva diritto e organizzava matrimoni fasulli per far rimanere in Italia chi non ne aveva titolo. Che bel modello, da applausi.

A.B.

LUIGI DI MAIO MATTEO SALVINI

Lettera 17

Basta con questa sovranità intrisa di carità! Era sovrano la Romania di Ceausescu, che aveva lasciato il popolo alla fame pur di non accettare prestiti esteri. Se si è stra indebitati, come succede anche per individui e società, il controllo è in mano ai creditori, e chi è così ingenuo da protestare finisce per perdere tutto. I nostri capitani di governo pretendono sia sovranità sia il sostegno dei nostri partner europei, che non ci hanno colonizzato, ma con la loro affidabilità rendono la moneta comune forte e il nostro debito sostenibile.

Dichiarino il debito inesigibile, stampino le nuove lire e andiamo tutti verso un futuro venezuelano.

Gianni da Sanremo

matteo salvini luigi di maio

Lettera 18

Cari Salvini e Di Maio occorre coraggio e parlare chiaro agli italiani; questo significa che l'uscita dall'euro non è più una ipotesi ma una necessità se volete che il paese riparta altrimenti ciccia. Gli errori di Ciampi, Prodi D'Alema e compagnia bella nel cambiare l'euro con a la lira a 1936,27 è un fatto ineludibile e questi illustri personaggi dicono oggi di non saperne niente. Chissà chi lo ha deciso?

GiuseppeM