POSTA! - IN CATALOGNA GLI INDIPENDENTISTI HANNO SUONATO UN SONORO MERITATO CEFFONE NON SOLO A RAJOY, UN MEDIOCRE BULLO, MA ALL'EUROPA DEI BUROCRATI E DEI BANCHIERI, CHE SUBITO SI ERANO MESSI DALLA PARTE DEL POTERE COSTITUITO E NON DELLA GENTE - IL SERMONE NATALIZIO DEL LETTORE LUCIANO: “ABBI UN SUSSULTO DI PUDORE, RISPARMIACI LA TUA MERDA QUOTIDIANA”

Riceviamo e pubblichiamo:

AGCOM

Lettera 1

Babbo Natale Dago, AGCOM multa per poco più di un milione di euro i telefonici che bollettano ogni 28 giorni invece che trenta o trentuno, Praticamente un milione di multa contro decine di milioni al mese d' incasso farlocco. Che bella riprova di cosa servono le mitiche Autorità di garanzia, tutela e controlli vari.

Auguri - Peprig

Lettera 2

Caro Dago, per il Papa vanno superati i complotti e le piccole cerchie sono un cancro. Vero, Renzi?

BarbaPeru

Lettera 3

Caro Dago, Renzi insiste con la Boschi perché vuole rottamare l'intero Pd?

Riccardo Porfiri

RENZI BOSCHI

Lettera 4

Caro Dago, prende più in giro i cittadini la bufala della nipote di Mubarak di Berlusconiana memoria o la difesa di Orfini secondo cui Carrai non scriveva per conto di Renzi? Io voto per la seconda almeno perché Berlusconi, pur sapendo che non sarebbe stato creduto, lo fece sparandola così grossa perché non chiedeva realmente di crederci. Vediamoci del buono anche nelle tesi di Orfini: è talmente fidato che è disposto a firmare la sua condanna definitiva alla totale inaffidabilità.

Robaro

Lettera 5

MARIA ELENA BOSCHI DA' IL CINQUE A MATTEO RENZI

Caro DAGO, in Catalogna gli indipendentisti hanno suonato un sonoro meritato ceffone non solo a Rajoy, un mediocre bullo, ma all'europa dei burocrati e dei banchieri, dei Monti, delle Merkel e dei Macron, che subito si erano messi dalla parte del potere costituito e non della gente. Assenti mentalmente e operativamente i nostri politici, ai quali l'asino Rajoy ha tirato il calcio negando l'appoggio della Spagna alla votazione per l'Ente europeo del Farmaco, perso da Milano.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 6

Caro Dago, con la dichiarazione «scommetto una bistecca alla fiorentina che saremo il primo partito», Matteo Renzi fa l'ennesima promessa che non potrà mantenere. Ma, soprattutto, perde il voto dei vegetariani/vegani. Furberrimo!

IGOR VACLAVIC

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 7

Caro Dago, la fanciulla che si lamenta per la senescenza del marito sappia, per sua consolazione, che nel maschio vecchio - ne parlo per dolorosa esperienza personale - può verificarsi il priapismo esplosivo. Duole all'anziano, ma dar piacere alle mogli, giovani o mature che siano.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago, Gerusalemme capitale. All'Onu due Stati islamici, Turchia e Yemen, presentano una risoluzione contro gli Usa e Israele. Italia e Ue si accodano e votano "sì". Mi vergogno di essere europeo, con questi infami non ho nulla da spartire!

marita lorenz con castro

Lucio Breve

Lettera 9

Caro Dago, svelato il tesoretto del compañero Fidel, lìder maximo soprattutto nel peculio, pari a 900 milioni di dollari: parafrasando Flaiano, lui sì che poteva permettersi di essere comunista.

Giorgio Colomba

Lettera 10

Dagovski, ecco perche’ non lo trovavano in Italia. Cercavano Igor il Russo invece era Norbert il Serbo.

Aigor

Lettera 11

Caro Dago, il Papa non si disperi se non riesce a fare le riforme. La Chiesa sta facendo così tanto affinché i musulmani si installino in ogni dove che ci penseranno loro a "riformarla"...

Baldassarre Chilmeni

Lettera 12

castro in immersione

Caro Dago, un 17enne è stato accoltellato e a Napoli hanno pensato di organizzare un corteo, con tanto di partecipazione del sindaco e del sottosegretario alla Giustizia. Dopo i brillanti risultati ottenuti dalle fiaccolate contro il terrorismo islamico, ecco i cortei senza fiaccola, per sconfiggere criminalità e violenza...

Fritz

Lettera 13

Caro Dago, Renzi deve ritenere assolutamente indispensabile l'elezione della Sig.ra Boschi, al punto da sacrificare almeno un centinaio di deputati PD alle prossime elezioni.

Questo infatti sarà il risultato della débâcle piddina se effettivamente candiderà nuovamente la Boschi. Ma sarà proprio così?

FB

Lettera 14

Papa Bergoglio e Ostilio Del Balzo

Caro Dago, lBoschi pronta a candidarsi in qualsiasi "collegio". Orsoline, Dimesse...

Matt Degani

Lettera 15

Viva l'onu!!! Il Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze fu convocato da papa Martino V (1417-1431) in seguito al tentativo disperato dell'imperatore bizantino di ottenere aiuto dall'Occidente in vista dell'assedio sempre più stretto dei turchi alla sua capitale, Costantinopoli: l'impero romano d'Oriente cadrà infatti poco dopo il 29 maggio 1453. L'ultimo assedio di Costantinopoli, detto anche Caduta di Costantinopoli o Conquista di Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano d'Oriente, avvenne nel 1453. I Turchi Ottomani, guidati dal sultano Maometto II, conquistarono la città martedì 29 maggio 1453, dopo circa due mesi di combattimenti.

Grassi

Lettera 16

papa francesco barzellettiere 3

Ma chi si aspettava qualcosa dall'audizione dei 4 piccoli porcellin, erano 3 ma va bene ugualmente, alla commissione banche? Come dice il proverbio: cane non mangia cane. e poi con tante problematiche serissime che ci sono in Italia la vogliamo finire di interessarci alla splendida (esteticamente) Maria Elena e del suo compare Renzo (Tramaglino?) in fin dei conti cosa hanno fatto di così rilevante?

Peggio quelli che si sono intascati gli aiuti dei terremotati o quelli che a suon di tangenti ci fanno pagare il gas 10 volte di più del dovuto. Sempre come diceva Andreotti a pensar male ecc.mi punge vaghezza che questo morboso attaccamento alla correttezza nasconda qualcosa di più grave. Diceva Pazzaglia: ah saperlo. Grazie dell'ospitalità.

Francesco Marzano

Lettera 17

Dago darling, speriamo che la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli si decida presto ad andare sulla via di Caravaggio (nel senso di Damasco) e che si rimetta a studiare la lingua italiana, da lei così maltrattata. Caravaggio é a pochi passi da Treviglio, suo paese natio. Pare che la Madonna di Caravaggio faccia miracoli.

valeria fedeli 4

Pretendere che una ministra dell'Istruzione nell'Italia di oggi, ignorantissima anche in storia e geografia, sappia quali importanti battaglie furono combattute a Cassano d'Adda, sempre a due passi da Treviglio, sarebbe troppo, ma finché c'é vita c'é speranza.

Se ben ricordo, a una delle battaglie di Cassano d'Adda partecipò il gaio duca di Vendome, che fu lo scopritore delle doti (ci sono forti sospetti che si trattasse anche di qualcosa nascosto che se é "bigger is better") del futuro cardinale Alberoni, che poi diventò primo ministro di Spagna e tanti guai provocò al paese iberico. Auguri fedeliani "più migliori" a tutti.

Natalie Paav

Lettera 18

D'Agostino tra poco è Natale. Naturalmente non guardo più questo sito sino al prossimo anno. Solo una cosa, ma so che è tutto vano: abbi un sussulto di pudore, risparmiaci la tua merda quotidiana almeno in questi giorni, Manda all'inferno i tuoi accoliti schifosi, dalla barbaracosta (ma sarà vera? vorrei vederla in faccia..) a tutti gli altri. E se non lo farai, spero che prima o poi la Provvidenza ti presenti il conto…Anche se ti auguro di cuore di rinsavire in tempo!

Luciano (ex Chiara) senza rancore

Lettera 19

Preclaro Dago,

sciarpa di cincilla su amazon

la sinistra ha trovato finalmente un nuovo nemico: l'americana e perciò cattiva Amazon.. affamatrice e sfruttatrice di lavoratrici e lavoratori...... (sic) E/O editore (di sinistra) anche di Elena Ferrante ha deciso di non vendere più i libri tramite Amazon perchè a loro dire lo sconto richiesto era eccessivo... Liberi di farlo ed infatti Amazon lo ha accettato senza problemi ed ha rimandato indietro le copie in magazzino...Ed ecco allora la tragedia greca.. ma come si permettono… ci rimandano le copie!! non continuano a venderle!! e ci procurano un danno economico notevole… che cattivi...

Ma scusate… prima dite che vi affama con richieste di sconti esagerati… poi quando vi asseconda vi mettete a piangere e parlate di ritorsione? Ma perchè doveva continuare a venderle per voi? Continua a venderle sul sito però tramite venditori esterni che chiedono belle spese di spedizione però.. Non vi è forse passato per la testa che quello sconto un pò alto è dovuto anch e alla logistica ed alla spedizione gratuita e velocissima?

Amazon

Inoltre Amazon vi permette di vendere copie nella sperduta valle alpina e nel paesino interno siculo dove non esistono librerie, all'italiano che vive a Los Angeles o semplicemente al pigro che si scoccia di andare in centro in libreria... Tutte vendite che di sicuro voi non avreste mai potuto fare. Comunque per combattere gli odiati e cattivi americani tutto è lecito “hasta la victoria siempre”……

Però per favore… non piangete….

Asgaqlun