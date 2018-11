POSTA! - CE LA VEDO ORA EQUITALIA COMINCIARE CON I PIGNORAMENTI CONTRO LA CHIESA CATTOLICA PER RECUPERARE L'ICI NON VERSATA! COME NO...PIÙ FACILE ANDARE A ROMPERE LE SCATOLE ALL'ARTIGIANO CHE NON VERSATO I SUOI CONTRIBUTI PER UNA PENSIONE CHE NON VEDRÀ MAI…

Lettera 1

pernigotti

Caro Dago,

Non credo che la Juventus abbia credito con la sorte: penso anzi che si sia indebitata negli anni per indirizzarla a suo piacimento.

Domenico Desiderio

Lettera 2

Caro Dago, si rischia di essere tacciati di razzismo se si definisce ciò che sta accadendo alla Pernigotti "cose turche"?

Tom Schusterstich

Lettera 3

Dagovski, (Spiegate a chi gioisce per la nomina di Enria all’EBA che) è tipico che un tecnico Italiano all’estero randelli l’Italia per dimostrare che è super-partes.

Non costa niente, in Europa rende ed è un gioco da ragazzi.

Aigor

Lettera 4

salvini isoardi

Caro Dago, ma la Isoardi... come Mata Hari (e che ne sanno, i 2000)?

LeoSclavo

Lettera 5

Caro Dago, la Juve coi Red Devils? Buuu!!! Anzi: Mouuu!!!

A.Sorri

Lettera 6

Caro Dago, Annalisa Chirico, paparazzata a rosolarsi sul panfilo di Montezemolo, precisa che “io frequento le persone più che gli yacht”. In effetti non è facile trovare un trenta metri capace di strisciare la Centurion Card.

Giorgio Colomba

Lettera 7

Caro Dago, ma la Maglie le vede le interviste che commenta? Nello scontro fra Trump e il giornalista della CNN Jim Acosta il risultato di 1 a 0 è palesemente dalla parte di quest'ultimo. Il presidente americano incalzato dal reporter riesce solo a provare a zittirlo e ad insultarlo da vero fascista quando lo definisce come un nemico del popolo. Un nemico del popolo ad un giornalista peggio di così soltanto nei regimi centroamericani. Indifendibile.

MARIA GIOVANNA MAGLIE

Ciao Giuliano

Lettera 8

Caro Dago, prescrizione, Di Maio: "Senza accordo salta il contratto di governo". Ma chi gliel'ha prescritta? Il prof. dott. Marco Travaglio direttore de "Il Fatto Quotidiano" convenzionato con le procure?

Tuco

Lettera 9

Caro Dago, non c'è bisogno di Maurizio Gasparri su Radio 2 per distruggere Di Maio. Con Danilo Toninelli, Giggino forma una coppia all'avanguardia nell'autodistruzione.

Soset

Lettera 10

MATTEO SALVINI E MARINE LE PEN

Caro Dago, in Francia il partito della Le Pen supera quello di Macron nei sondaggi. Chissà quante rughe nuove spunteranno ora sul volto di Brigitte!

Jantra

Lettera 11

Caro Dago, Asia Argento da Chiambretti su Fabrizio Corona: "Ci siamo uniti nelle ingiustizie subite". La figlia di Dario non bestemmi: non sono loro due quelli a cui è andata male!

L. Abrami

Lettera 12

Caro Dago, 12 vittime e una decina di feriti in una sparatoria avvenuta a Los Angeles, dove un uomo armato ha fatto irruzione nel pub "Borderline" sparando con una pistola automatica. I russi che volevano interferire nelle elezioni di midterm ma sono arrivati tardi?

Macsmin

Lettera 13

Asia Bibi con la sua famiglia

Caro Dago, Asia Bibi è libera e sembra abbia lasciato il Pakistan. La donna, cristiana, era stata condannata a morte per aver prelevato un bicchiere d'acqua da un pozzo riservato ai musulmani. Quando invece sono gli islamici a venire da noi, la sinistra fa abolire il Presepe e i canti di Natale dalle scuole e toglie i Crocifissi dai luoghi pubblici "per non turbare la loro sensibilità". Gli eredi di Togliatti la chiamano "accoglienza", ma per la stragrande maggioranza degli italiani è indice di stupidità e asservimento alla religione di Maometto.

Ugo Pinzani

Lettera 14

asia argento e la madre

Caro Dago, "Fottiti troia", scrive Asia Argento a sua madre su Internet. Uno slogan femminista imparato alla scuola del #MeToo?

Stef

Lettera 15

Ce la vedo ora Equitalia cominciare con i pignoramenti contro la Chiesa Cattolica per recuperare l'ICI non versata! Come no. Più facile andare a rompere le scatole all'artigiano che non versato i suoi contributi per una pensione che non vedrà mai.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 16

Caro Dago, meno male che Trump doveva essere il peggior Presidente della storia americana. Alle elezioni di metà mandato è andato abbondantemente meglio del beniamino della sinistra Barack Obama, che nel 2010 ha preso una scoppola tremenda perdendo alla Camera ben 63 seggi. Per Donald, invece, al Senato c'è stato addirittura un incremento, cosa successa solo 5 volte negli ultimi 105 anni. E poi dicono che è Maria Giovanna Maglie a scrivere stupidaggini e faziosità!

daria nicolodi

B.Ton

Lettera 17

Caro Dago, per due anni un 29enne richiedente asilo originario del Senegal ha venduto fazzoletti, accendini, calzini sul marciapiede fuori da una pasticceria di Firenze. E finalmente per lui è arrivata la sospirata assunzione: un posto regolare proprio nella bottega di pasticceria davanti alla quale per tanto tempo ha sistemato ogni giorno la sua merce. Peccato che non sia andato a venderli al San Paolo di Napoli: oggi avremmo il primo vicepremier con la pelle nera.

Gripp

Lettera 18

Caro Dago, a Mughì ma che stai a di? Gol belli ne abbiamo visti decine. Quello di Ronaldo diventerà uno di quelli. Spesso però i gol così plastici sono il frutto di una dormita della difesa e andrebbero ridimensionati proprio per questo. I grandi gol sono quelli che si realizzano nonostante una marcatura strettissima. Sulla partita. Se la Juve avesse vinto così, si sarebbe parlato di cinismo di una perfetta macchina da gol. La verità è che Mourino ha incartato la partita ed ha fatto capire ai tifosi della Juve che stavano esultando la loro sconfitta.

Ciao Giovanni

Lettera 19

daria nicolodi 1

Caro Dago, sono tra quelli che legge il tuo sito non certo per le notizie di gossip. Qualche giorno fa proprio sul tuo sito veniva riportato un servizio di Blitzquotidiano sulla "catastrofe " della carta stampa, nel raffronto degli ultimi dieci anni. Ebbene , la dimostrazione di questa crisi della carta stampata risiede , a mio parere, a parte la carenza culturale di noi italici, dal fatto di dare grande enfasi proprio al gossip.

Infatti basta andare sui siti digitali dei grandi giornali per vedere ampi servizi e video sulle vicende di Asia Argento e Fabrizio Corona, sui video del cosiddetto "Grande fratello vip", e sulla rottura tra Salvini e Isoardi . Ma l'informazione di qualità è ben altra cosa! Cordiali saluti. Giovanni Attinà

Lettera 20

Dago darling, che pacchia per un novello Saint Smon come te, relazionarci su un amore finito (Salvini/Isoardi) e uno che é appena sbocciato: Asia Argento e Fabrizio Corona. Modernissimi Asia e Fabrizio, tutto in diretta su ogni mezzo possibile: Infernet, social, TV, giornali e chi più ne ha più ne metta. E prob. Netflix ci cova. Magari con un docufilm dove i due amanti reciteranno se stessi. Immagino già la stazione della Metro M1 (la rossa) di Piazza Duomo qui a Milano tutta tapezzata (come s'usa) dalla Pub di Netflix. Ossequi

Natalie Paav

asia argento e fabrizio corona

Lettera 21

Caro Dago, una giudice racconta a Rai News 24 che i pregiudizi di genere esistono anche nei Tribunali. Quando il collegio giudicante è composto da due donne e un uomo, l'imputato nel rispondere guarda sempre l'uomo anche se a fare le domande è una delle due donne. Per forza, il poveretto vuole evitare di beccarsi pure una denuncia per molestie: ai tempi del MeToo devi stare attento perfino a dove posi gli occhi!

Theo Van Buren

Lettera 22

Caro Dago, a causa di provvedimenti come reddito di cittadinanza, riforma Fornero e investimenti pubblici che aumenteranno notevolmente la spesa, la Commissione Europea ha rivisto al rialzo le stime sul deficit italiano che per il 2019 schizza al 2,9%. Insomma, i "numerini" di Di Maio stanno diventando numeroni.

Simon Gorky

Lettera 23

Caro Dago, Tria su stime Commissione: "Le previsioni dell'Ue sul deficit italiano sono in netto contrasto con quelle del governo italiano e derivano da un'analisi non attenta e parziale nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia". Ecco, tra un miliardo e l'altro, non hanno tenuto conto dei 40 milioni che risparmieremo col taglio dei vitalizi.

Lucio Breve

Lettera 24

maria giovanna maglie

Leotta il vuoto totale!! Sa solo mettersi in posa sperando che qualche pesce "abbocchi". Per il resto.....buio totale. Non sa fare nulla.

ValterBomba

Lettera 25

Caro Dago, quando si vede un commento sulle elezioni di midterm come quello di Giuseppe Sarcina sul Corrierone, si capisce perché, se Maria Giovanna Maglie non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Secondo il giornalista del quotidiano lombardo non solo Trump avrebbe perso nettamente, ma i democratici - o meglio, come scrive lui macronianamente, i progressisti - avrebbero vinto anche dove hanno perso: vedi Texas e Florida, dove due fenomeni mediatici, tali Beto O'Rourke e Andrew Gillum, sono stati battuti.dai loro avversari repubblicani (conservatori, nel lessico di Sarcina).

Ma la perla dell'articolo è questa: "Anche al Senato il segnale del voto popolare è limpido: 45,8 milioni di preferenze per i democratici (56,9%) e 33,3 milioni per i repubblicani (41,5%)". Il giornalista finge di non sapere che si rinnovava solo un terzo dei senatori - 35 seggi su 100 - di cui 23 erano democratici, 2 indipendenti e solo 8 repubblicani: è logico, quindi, visto che si votava in stati più favorevoli ai democratici, che questi abbiano preso più voti; l'unica vera notizia sul Senato è che, in questi stati, i repubblicani hanno strappato 3-4 nuovi seggi (che su 100 non sono pochi), ma Sarcina vi accenna appena, con tanto di condizionale. Che Dio ci conservi Maria Giovanna Maglie! Federico Barbarossa

roberto saviano contro matteo salvini

Lettera 26

Daguccio, anche stavolta il carissimo Signor Saviano (che ricordo a tutti è un condannato per PLAGIO con sentenza definitiva) ha perso l'ennesima occasione per tacere!

Il tuttologo proprio non riesce a digerirlo questo decreto Salvini, ma nel non digerirlo si è per l'ennesima volta contraddetto: lui che ha sempre detto che i migranti irregolari non esistono, questa volta pur di attaccare nuovamente Salvini, li ha fatti diventare figure reali, li ha fatti diventare persone esistenti e comunque questo è per lui un bel passo avanti,perché finalmente ha riconosciuto l'esistenza dei clandestini e questo davvero per il plagiatore è di sicuro un bel balzo in avanti!

roberto saviano contro matteo salvini 5

Per lui i clandestini erano delle figure mitologiche, adesso finalmente anche per lui sono diventati clandestini in carne e ossa! Il Signor Saviano proprio non ci vuole stare, eppure dovrebbe farsene una ragione, dato che un buon 70% degli Italiani sulla questione clandestini è d'accordo con Salvini. Io mi domando dove vivano questi cazzo di radical chic, ma perché (ad esempio) non se ne vengono qui a Roma quartiere Tiburtino (dove attualmente io risiedo) a vedere cosa succede quando si aprono le frontiere a porci e cani! Io disprezzo questi signorotti della sinistra italiana che predicano l'accoglienza dai centri storici delle città, o dai quartieri ricchi: ma quanto è facile predicare bene,ma poi razzolare male?!

Saviano e sinistroidi vari, c'avete rotto er cazzo, voi siete una minoranza, noi Popolo siamo la maggioranza ed in Democrazia la maggioranza comanda,quindi "attaccateve ar…”

Ciao Dago, Franz