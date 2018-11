POSTA! - CERTO CHE "ULTIMO TANGO A PARIGI", IN EPOCA #METOO, BERNARDO BERTOLUCCI SE LO SAREBBE SOGNATO. SE POI INVECE DEL GIÀ DEPRECABILE BURRO AVESSE USATO L'OLIO DI PALMA LA CONDANNA SAREBBE STATA ANCORA PEGGIORE…

marte insight

Lettera 1

Caro Dago, poco dopo essere atterrata su Marte, la sonda InSight invia la prima foto. Ma... sorpresa! Non ci sono Zingaretti, Minniti e Martina. Che siano già finiti nel buco nero con Renzi?

Vesna

Lettera 2

A nessuno viene in mente che lo "scherzetto" giocato a Maria Schneider sia stato una schifezza e che il Bertolucci ,considerato così "sensibile" sia stato un maiale?

Jay

fedez chiara ferragni

Lettera 3

Caro Dago, Trump difende l'uso dei lacrimogeni contro I migranti alla frontiera con il Messico. Sicuramente da imitare: meglio piangano i clandestini piuttosto che gli americani.

Licio Ferdi

Lettera 4

Caro Dago, la Ferragni sta pensando di riprendere gli studi alla Bocconi (le mancano tre esami). E Fedez cerca di non essere da meno: "Ok Google, fai testa o croce", "Croce!", "Ah, immaginavo"...

Axel

Lettera 5

Caro Dago, ennesima figuraccia per Di Maio. Nell'azienda di famiglia il babbo assumeva personale in nero. Sempre inflessibile con gli avversari politici, Giggino dovrebbe iniziare col raddrizzare suo padre, prima di criticare le pecche altrui.

Simon Gorky

Lettera 6

BITCOIN MANIA

E' cosi' chi lo scorso anno ha comprato bitcoin,spinto da mail acchiappagonzi e servizi farlocchii,oggi vede il suo investimento svalutato di oltre il 75%.

La versione moderna di Pinocchio e del Campo dei miracoli.

Ali

Lettera 7

Caro Dago, la General Motors annuncia che ridurrà la propria forza lavoro in nord America del 15%, tagliando di fatto 14.700 posti. Non sarà un dramma, con la disoccupazione bassissima il problema è trovare qualcuno da assumere e non trovare un lavoro per i pochi che lo cercano.

Sandro Celi

bernardo bertolucci

Lettera 8

Caro Dago, certo che "Ultimo tango a Parigi" in epoca #MeToo Bertolucci se lo sarebbe sognato. Se poi invece del già deprecabile burro avesse usato l'olio di palma la condanna sarebbe stata ancora peggiore.

Tommy Prim

Lettera 9

Caro Dago, il Ragioniere dello Stato, Daniele Franco, a Luigi Di Maio: «Perché non mettete nella legge solo le risorse necessarie a finanziare il reddito di cittadinanza da maggio in poi, visto che difficilmente potrà essere applicato prima? Si passerebbe da 9 miliardi a 6, cioè tre miliardi in meno che inciderebbero sul rapporto deficit/Pil, su quel 2,4%». Risposta del vicepremier: «Se dico che spendiamo di meno, l'opinione pubblica non capirebbe». Ma pensa che siamo tutti Toninelli?

Lucio Breve

Lettera 10

elton john e petro poroshenko

Caro Dago, alta tensione, con tanto di scontro navale, tra Russia e Ucraina al largo della Crimea. Mosca denuncia uno sconfinamento delle navi ucraine nel Mar Nero. Kiev invece parla di speronamenti e colpi d'arma da fuoco con due marinai ucraini rimasti feriti. Ma non sarebbe meglio se si sfogassero sfidandosi alla PlayStation?

La Lega dei Giusti

Lettera 11

Caro Dago, Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, in una lettera ha chiesto scusa ai familiari della ragazza e agli italiani. Scusa? Ma cosa pensa di averle pestato un piede? Anche gli avvocati che lo difendono e lo consigliano non devono essere tutti giusti. Non si possono azzardare scuse dopo un simile massacro!

Daniele Krumitz

Lettera 12

INNOCENT OSEGHALE

Sarebbe carino scrivere qualcosa del tipo "scusate, abbiamo pubblicato tutte quelle sciocchezze dei vari Sulas ecc." o almeno, chiedete alla difesa che posizione prende rispetto alle durissime critiche mosse dai giudici della suprema Corte ( i quali scrivono che si è lamentata di cose inutili e false dentro e fuori dall'aula)...

Stendo un velo pietoso sull'intervista de La Verità al santone razzista Meluzzi, guarda caso componente del pool difensivo di Bossetti...

Guglielma

Lettera 13

Gentil Dago, per quale perverso (dis)piacere senti l'ineludibile l'esigenza di propinarci il frusto e ripetitivo cliché antiitaliano del pur ottimo Camilleri? Potresti meritoriamente risparmiare risorse digitali per più fruttuosi impieghi! Ad ogni buon conto, ho personalmente conservato preziose capacità oculistiche e cerebrali evitando accuratamente di leggere la sua solita prevedibile tirata contro gli italiani che, ahi loro, l'hanno reso ricco. Quando si dice la gratitudine!

TRIA E MOSCOVICI

Gio. Ra

Lettera 14

Caro Dago, salvaci Tu, Corriere on line titola: Moscovici procedura di infrazione necessaria, il Fatto Q.: Moscovici messaggi di pace e rassicurazioni, mano tesa dalla Ue per una soluzione concordata, spread apre al ribasso...Ma come siamo messi? A chi dovremmo credere? Non capiscono lor giornaloni che così facendo si auto delegittimano, perchè non fanno un sondaggio su cosa pensano gli italiani oggi dei giornalisti ??? non voglio parlar di lucciole, ma che siano super politicizzati è sotto gli occhi di tutti...

saluti

LB

Lettera 15

francia emmanuel macron con brigitte

Dago darling, se - sabato scorso - giornaloni "affidabilissimi" come Rep e Corriere hanno quasi nascosto le notizie concernenti la rivolta dei gilet gialli in Francia, vuol proprio dire che non siamo di fronte a una nuova tentata presa della Bastiglia, ma semplicemente a una presa della Pastiglia (le manganellate degli sbirri di Macron usate come gli emetici che solevano usare i luminari della Sorbona d'un tempo).

La nuova Bastiglia era l'imperial Eliseo, che fu "hotel particulier" della divina Marchesa di Pompadour e teatro di una famosa pompa funebre per il presidente Faure. Peccato che non si possano fare paragoni con l'imperiale e grande palazzo delle Tuileries (in cui regnarano sia Napoleone I sia suo nipote Napoleone III) di cui non restano che i giardini, a due passi dal relativamente piccolo Eliseo. Ogni impero francese ha la grandeur che si merita e, chissà, le sue future Waterloo o Sedan. Ammesso che i giornaloni italiani siano "liberi" di farcelo sapere. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

valanga al rigopiano

Caro Dago, chiuse le indagini per la tragedia di Rigopiano. Per la Procura "Quell'hotel non andava edificato". In poche parole non doveva essere lì. È lo stesso ragionamento che si dovrebbe applicare anche a un'altra vicenda, quella di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver ucciso è fatto a pezzi Pamela Mastropietro. Anche lui non avrebbe dovuto trovarsi dove si trovava, in Italia. Cosa si aspetta allora ad indagare anche chi lo ha lasciato libero di scorrazzare e delinquere nel nostro Paese? Se la Giustizia è uguale per tutti non dovrebbero esserci due pesi e due misure: chi sbaglia paga.

Ulisse Greco

Lettera 17

martina richetti

Caro Dago, Richetti lascia la corsa per la segreteria PD e si allea con Martina. Ecco, se a candidarsi fosse "Martina Richetti" potremmo dire che il Pd non è un covo di misogini che candida solo uomini.

Nick Morsi

Lettera 18

Caro Dago, 42 indagati e 11 arrestati per assenteismo all'assessorato alla Salute in Sicilia. Basta schiavi del cartellino, queste schifezze sono destinate a scomparire. Grazie al reddito di cittadinanza ci si potrà astenere dal lavoro non per qualche ora soltanto, ma per l'intera giornata e guadagnando pure 780 euro.

Carlo Fassi

Lettera 19

Caro Dago, deficit dal 2,4% al probabile 2,2%. Lo aveva detto Salvini "Non ci muoviamo di un centimetro". E infatti si spostano di alcuni miliardi.

Pikappa

gattuso

Lettera 20

Caro Dago, l'inutile quanto insignificante dichiarazione di Salvini su Gattuso ha scatenato un putiferio politico manco fosse stata la dichiarazione di guerra a Francia e Regno Unito da parte di Mussolini. Salvini, nel merito, ha detto una stupidata ma nel vedere come la stampa di regime (anche quella in quota berlusconiana) ha preso spunto per attaccarlo fa provare un forte imbarazzo per loro. Hanno addirittura trasformato Gattuso (un personaggio che non sfigurerebbe affatto nella Gomorra savianesca) in un novello "Che" Guevara. Se lo stato di degrado in cui giace l'opposizione a questo governo è così avanzato, Salvini può dormire sonni tranqulli e continuare a dire stupidate come quella su Gattuso.

Paul

Lettera 21

Dagovski,

Dite alla Boschi che assumere un lavoratore in nero non e’ come mandare in malora migliaia di risparmiatori.

Aigor

BERLUSCONI DECADENZA FOTO LAPRESSE

Lettera 22

Caro Dago, non si saprà mai se obbligando Berlusconi a lasciare il suo seggio in Senato nel 2013, e impedendogli di presentarsi come candidato alle elezioni, l'Italia abbia violato o no i suoi diritti perché la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiuso il caso senza sentenza. A voler essere maliziosi vien da pensare che trattandosi di Silvio non volevano dargli ragione. Sembra una conclusione di comodo, molto "pilotata", per non ammettere quel che tutti sanno: non riuscendo a sconfiggerlo con la politica si è fatto altrimenti.

Eligio Moro

Lettera 23

Vorrei ricordare al radiato Moggi che oltre a calciopoli dove Moggi aveva consegnato schede telefoniche svizzere ad arbitri e designatori ( e non le avevano di certo consegnate per scambiarsi ricette di cucine ) c'è un altra bella sentenza della cassazione datata 29 maggio 2007 che recita: " la Juventus f.c. attuò dal 94 al 98 un disegno criminoso per alterare le gare attraverso la somministrazione illecita di farmaci". Sentire Moggi parlare di rispetto di regole fa un'po ( direi parecchio ) sorridere...

luciano moggi

Dago diciamoci e scriviamo tutto, altrimenti si rischia di essere disancorati dalla realtà fattuale e di fare cattiva informazione,......si rischia di raccontare una favoletta, invece ci sono sentenze, prove, testimonianze ed addirittura fuorigiochi taroccati alla moviola di Biscardi ( il fuiorigioco di Trezeguet in Bologna Juventus fu ridotto artificialmente da Baldas di 30 centimetri ). Non abbiamo l' anello al naso.....

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione e spero di aver contribuito ad una più corretta ricostruzione degli eventi....mi piacerebbe ricordaste con un post tali eventi a Luciano Moggi.

Simone