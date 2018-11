POSTA! - CONDANNATI I CARABINIERI CHE RICATTARONO L'EX PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, PIERO MARRAZZO. I FATTI RISALGONO AL 2009. DI QUELLA STORIA RICORDEREMO SOPRATTUTTO LA BRUTTA (E MISTERIOSA) FINE DELLA TRANS BRENDA E DEL PUSHER GIANGUERINO CAFASSO… - LA POLIZIA DEL KENYA OTTIMISTA SULLA LIBERAZIONE DI SILVIA ROMANO. TRADUZIONE: IL GOVERNO GIALLOVERDE HA COMINCIATO A SGANCIARE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

LUIGI DI MAIO E IL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI FAMIGLIA

Caro Dago, Di Maio avrebbe accusato il padre di non averlo avvisato: "Mi hai mentito, avevi detto che era un caso isolato invece sono quattro i lavoratori in nero. E adesso che faccio?". Solita procedura, bisogna chiedere alla piattaforma Rousseau!

Leo Eredi

Lettera 2

Caro Dago, l'Ammistratore Delegato di Poste Italiane fa squadra con i sindaci per lasciare aperti gli uffici sul territorio. Così potrà poi cederli meglio ad Amazon.

BarbaPeru

Lettera 3

silvia costanza romano 4

Caro Dago, la polizia del Kenya ottimista sulla liberazione di Silvia Romano. Traduzione: il Governo gialloverde ha cominciato a sganciare.

Soset

Lettera 4

Caro Dago, «Un professore a contratto che dice a un professore ordinario "vada a studiare ne ha bisogno" è qualcosa che accade solo su Twitter, e solo in casi particolarissimi». E perché il prof. Burioni va a discutere su Twitter? Ha paura di confrontarsi coi suoi pari?

Camillo Geronimus

Lettera 5

UOVO IN FACCIA A MACRON

Caro Dago, al ballottaggio per le elezioni di midterm in Mississippi vince la repubblicana Hyde-Smith, portando così a 53, contro i 47 dei democratici, i seggi per Trump al Senato. Naturalmente la notizia viene accuratamente insabbiata dai media italiani.

Ugo Pinzani

Lettera 6

Cari Dago, Macron annuncia la chiusura di 14 reattori nucleari, affermando che "Ciò non significa il totale abbandono del nucleare: voglio un'ecologia popolare". Ma se la sua popolarità sta al lumicino figurarsi quella della sua ecologia.

Mark Kogan

Lettera 7

La trans Brenda

Secondo un sondaggio è l'Inter la squadra più odiata d'Italia. Strano: ho sempre saputo che ad essere odiati sono i vincenti ...

Audacecipiace

Lettera 8

cafasso by GMT

Caro Dago, mi aspetto che un sito come il tuo sia "ignorante" nel senso della villania, della poca educazione ma non nel senso della non conoscenza , di ignorare, appunto. La Gioconda è una di quelle poche opere non rubate dai francesi in quanto venduta personalmente da Leonardo a Francesco I.

Cordiali saluti,

Renato Salvatici

Lettera 9

Caro Dago, sono stati condannati i carabinieri che ricattarono l'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. I fatti risalgono al 2009. Di quella storia ricorderemo soprattutto la brutta fine della trans Brenda e del pusher Gianguerino Cafasso.

Conte Agenore

ASIA ARGENTO E LA FINE DELLA STORIA CON FABRIZIO CORONA

Lettera 10

Caro Dago, Istat, "Nel 2017 oltre 15mila nascite in meno rispetto al 2016". Per fortuna si son presi provvedimenti: le unioni gay.

Stef

Lettera 11

Caro Dago, Asia Argento: "Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all'Isola dei famosi, ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media e ho deciso di chiudere con Fabrizio Corona". L'esperienza fatta con Harvey Weinstein ha forgiato la volpe che c'è in lei.

Ezra Martin

Lettera 12

SALVATORE PIZZO

Mitico Dago, ho come il presentimento che Sasà, l’operaio assunto in nero da babbo Di Maio, sia un emulo della Argento e delle sue denunce MeToo a scoppio ritardato.

Se poi un domani magari si scopre che Sasà ha beccato del grano per fare la denuncia, non gli rimarrà che fidanzarsi con Corona.

Stefano55

Lettera 13

Caro Dago, forse quando leggerò su Repubblica un'inchiesta seria su De Benedetti o vedrò un servizio su Berlusconi e Mediaset alle Iene (in entrambi i casi le opportunità non sono mancate in questi anni...), allora si può cominciare a parlare di obiettività e libertà di stampa. Fino ad allora continuerò a dubitare della loro buona fede.

Saluti raggianti

S.

conte salvini di maio

Lettera 14

Caro Dago, come mai Calabresi, nella sua filippica con Di Maio, non ha mai spiegato perché il nome dei Benetton l'ha scritto 4 giorni dopo il crollo, e piccolo piccolo ben occultato, solo dopo che da tutta Italia gli era arrivata in faccia una pioggia di sputi? Pubblicitariamente tuo Gente Deborgata

Lettera 15

Caro Dago, il governo di centro-sinistra della Slovenia nomina una donna a capo delle forze armate. Mentre da noi in Italia il Pd, principale partito della sinistra, non riesce nemmeno a proporre una candidata credibile nella corsa per la segreteria. Sono ancora fermi alle manifestazioni di piazza e agli slogan.

Oreste Grante

luigi di maio giuseppe conte matteo salvini giovanni tria

Lettera 16

Caro Dago, Conte all'Unione Europea: "Le riforme le facciamo". Il debito pure?

Bug

Lettera 17

Caro Dago, 5 Stelle in grave affanno nel difendere le porcherie di babbo Di Maio. Quando invece c'era da attaccare i padri altrui erano sempre in gran forma.

Federico Vesnaver

Lettera 18

Esimio Dago, gommista aretino spara ed uccide un ladro moldavo dopo aver subito 38 furti presso il proprio esercizio negli ultimi 4 anni. Indagato per eccesso di legittima difesa perchè mette in pericolo il mito che l’Italia sia il paese dei balocchi per gli extracomunitari. Che si aspetti anche un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate: adesso chi verserà i suoi contributi pensionistici?

Saluti previdenziali

Timbrius

GEMELLINE NATE CON DNA MODIFICATO IN CINA

Lettera 19

Caro Dago, neonate col Dna modificato, la comunità scientifica si oppone: "Esperimento indifendibile e prematuro". Eh già, brucia che a farlo sia stata la Cina. L'avesse fatto qualche laboratorio liberal della California allora sarebbe stato come il Nobel per la Pace regalato senza motivo ad Obama nel 2009: il top.

Lino

Lettera 20

Caro Dago, il sottosegretario Giorgetti si è svegliato e ha finalmente preso atto che la vendita allo scoperto di titoli del nostro debito pubblico dovrebbe essere vietata.

Scusami se ti tampino ancora su questo argomento, ma ora che lo spread è sceso, si potrebbe riaccendere la speculazione.

giancarlo giorgetti foto mezzelani

Deve essere vietata, e non limitata solo agli operatori che hanno i titoli nel proprio portafoglio (come accadde qualche tempo fa in Italia), perché in tal caso il vincolo viene cos' aggirato: se chi vende (speculatori globali, banche estere, fondi ecc..) non ha i titoli, li prende a prestito (da risparmiatori cassettisti, da fondi pensione da fondazioni bancarie ecc...) per un certo periodo, pagando un misero interesse di poco superiore a quello delle cedole del titolo stesso.

Chi da' in prestito il titolo guadagna (poco ma guadagna), chi lo riceve in prestito specula (e guadagna molto, come è accaduto negli ultimi 6 mesi) è chi lo prende in quel posto siamo tutti noi cittadini, come sempre.

Possibile che nessuno abbia interesse a dar concretezza all'auspicio di Giorgetti?

Tieni duro Roberto che sei un grande!

Lucas

Lettera 21

Dago darling, chissà che pena per i danesi quando scoprirono che la loro immensa colonia americana della Groenlandia (Terra Verde), ospitalissima e piena di foreste e orsi bruni, stava trasformandosi in Terra Bianca, invivibile e piena di ghiacci e orsi bianchi, a causa dei cambiamenti climatici, che sulla Terra ci sono sempre stati e sempre ci saranno. A insaputa ovviamente di Macron (ma non dei suoi "pelosissimi" e potentissimi consigliori), Papa Francesco & Co. e di milioni di oche giulive che credono a tutto quello che passa il convento dei Poteri forti mondiali, anche al "miracolo" delle primavere arabe.

papa francesco bergoglio e il cardinale donald wuerl

A partire da quei gionalisti nostrani (Rai-Sky-Mediaset) che non appena c'é un fiume che straripa danno la colpa ai mutamenti climatici causati dagli esseri umani. Il comunismo sarà morto e sepolto (almeno in Occidente), ma il luogocomunismo trionfa alla grande!

P.S. Chissà se il "buon" Trudeau sta organizando dei ponti aerei per accogliere in Canada i migranti dell'Honduras che il "cattivo" Trump sta respingendo ai confini col Messico? Pare che Trudeau sia il Principe Azzurro per tantissimi gai che sperano che desista dalla sua rigorosa e "demodé" eterosessualità per concendersi a qualche "bella inginocchiata nel bosco" pronta ad adorare quello che esce dalla "unzipped fly". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 22

Caro Dago, mi viene sempre da ridere quando sento parlare del reddito di cittadinanza e delle polemiche che suscita come fosse una novità! Mi viene da ridere perchè in Italia è in vigore da sempre, con milioni di posti di finto "lavoro" che in realtà sono solo posti di stipendio...Stato, Ministeri, regioni, province, comuni, asl, scuole: scegli tu: ovunque possono annidarsi i furbetti del cartellino perchè, essendo sostanzialmente inutili, del fatto che effettivamente "lavorino" o meno non si accorge nessuno.

reddito di cittadinanza

Ne consegue che quel "posto di lavoro" non serve, potrebbe tranquillamente non esistere, è stato creato come merce di scambio, è un ingranaggio passivo trainato dal sempre più debole motore della società. Denaro pubblico sperperato mensilmente in eterno, il welfare de noantri...E dunque cosa devono fare questi "lavoratori"? Lo stipendio/reddito di cittadinanza gli viene a garantito dalla simulazione della presenza, la "strisciata" del badge l'unica attività realmente necessaria, ma se proprio non riesco a passare ci sono i colleghi a dare una mano...Il burrone è vicino, ed i freni sono rotti: good luck, Italy!

Paul Tiglia