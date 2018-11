POSTA! - PER DARE UNA MANO AL SIMPATICO MACRON, POTREMMO MANDARGLI QUALCHE MIGRANTE STANZIATO A VENTIMIGLIA CON UN BEL GIUBBOTTO GIALLO - DOPPIA MORALE DELLE ONG: SI LAMENTANO PER I RIFIUTI ALLO SBARCO, MA SBARCANO ILLEGALMENTE I RIFIUTI...

SALVINI ONG

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, doppia morale delle ONG: si lamentano per i rifiuti allo sbarco, ma sbarcano illegalmente i rifiuti.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, la Raggi dopo l'abbattimento di 8 villette abusive dei Casamonica: "E' una giornata storica per Roma e per i romani". Soprattutto per questi ultimi che ora rischiano di ritrovarsi il clan in graduatoria Ater.

Gripp

Lettera 3

Caro Dago, finalmente la gente si sta svegliando. La vendita degli iPhone è in calo. Com'è possibile che persone di media intelligenza spendano cifre abbondantemente superiori ai 1.000 dollari o euro per mettersi in tasca un apparecchio che dopo breve tempo è già stato superato dalla tecnologia che corre alla velocità della luce? Il fattore tempo rende questi "gioiellini" delle piccole bolle speculative destinate a sgonfiarsi nel giro di qualche mese.

MIGRANTI ONG

Mich

Lettera 4

Caro Dago, indossa un'uniforme e fingendosi posteggiatore di un noto albergo di Milano ruba una Mercedes Amg facendosi consegnare le chiavi all'ingresso direttamente dal proprietario. Si sarà ispirato a "Ladro lui, ladra lei", film del 1958 con Alberto Sordi, in cui l'Albertone nazionale interpretava un ladruncolo che per avere una bicicletta consigliava di presentarsi a una corsa ciclistica con la tuta bianca da meccanico e i corridori dopo il traguardo "La bici te la mettono in mano".

Yu.Key

Lettera 5

Caro Dago, nessuno sa come finirà la disputa sulla Manovra tra il Governo italiano e Bruxelles. Al momento sembra di essere all'asilo con chi riesce a fare all'altro il dispetto più grande.

Beppe Masi

Lettera 6

luigi di maio giuseppe conte matteo salvini giovanni tria

Caro Dago, si aggiornano, nella Capitale, i fasti dell'Impero. Dai Fori, alle buche Imperiali.

Saluti, Labond

Lettera 7

Caro Dago, dopo lo scontro tra Lega e M5S sugli inceneritori, la lettera al capogruppo D'Uva di 19 deputati grillini: "Cambiare il testo del Decreto Sicurezza o non lo votiamo". L'alleanza Di Maio-Salvini sta somigliando sempre più a un "fight club".

Ranio

Lettera 8

Caro Dago, Conte vuole trasformare la Terra dei Fuochi nella "Terra dei Cuori". E ha iniziato trasferendo i "fuochi" sullo spread (335!) che sta bruciando a meraviglia i risparmi degli italiani?

giuseppe conte a 'italia a 5 stelle' 7

Leo Eredi

Lettera 9

Caro Dago, evento inatteso al confine Messico-Usa di Tijuana, dove stanno arrivando i primi migranti partiti mesi fa dall'Honduras. Sono gli stessi abitanti del luogo a scendere in piazza per protestare e dire che non vogliono clandestini tra i piedi invitandoli a tornarsene da dove sono venuti. Insomma, il metodo Trump sta facendo scuola.

P.F.V.

Lettera 10

filippo ceccarelli

Caro Dago, non deve meravigliare che la Ong "Medici Senza Frontiere" abbia scaricato nei porti italiani 24mila kg di rifiuti tossici e pericolosi come fossero il pattume di casa. È nella loro ragione sociale: ”Senza Frontiere". Pensano che tutto gli sia concesso mimetizzandosi dietro l’aggettivo "umanitario" e grazie agli appoggi nelle alte sfere delle sinistre mondiali e dell'Onu. Ma la pacchia sta finendo...

Axel

Lettera 11

Caro Dago, rifiuti pericolosi a rischio infettivo scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici Senza Frontiere. Vuol dire che la prossima volta che mi fermano per strada chiedendomi soldi, gli consegno il sacchetto con le deiezioni della mia border collie!

E.Moro

Lettera 12

Caro Dago, complimenti a Ceccarelli per il suo ultimo tomo "Invano" ed all’'agiografo' Corrias, che ne ha tessuto un panegirico sul “Fatto”. Batacchiato “questi qua”, spiace solo non abbia additato quelli là, ovvero le toghe che da quasi un trentennio menano le danze a Palazzo. Certo un lapsus memoriae...

Giorgio Colomba

UOVO IN FACCIA A MACRON

Lettera 13

Caro Dago, a me mi sa che Macron si senta un po' Napoleone, quindi è presto fatto:

Macron + Napoleon = Macroleon.

LeoSclavo

Lettera 14

Caro Dago, dopo l'attacco hacker a 500 mila account di posta elettronica certificata, viene consigliato di cambiare le password. Ma a cosa può servire? Se qualcuno è in grado di violare un sito o un account avrà degli strumenti che gli consentono di farlo in breve tempo. E quindi anche cambiando la password della Pec una volta a settimana non è che gli si vanifica il lavoro a metà strada.

Bobby Canz

Lettera 15

CHRISTIAN RAIMO

Caro Dago, leggendo le strampalate e astruse rifessioni di C.Raimo sull' episodio capitatogli mi sono cascate ancora di più le braccia. Più questi intellettuali del piffero "riflettono" e più le nostre città scivolano verso le aggressoni e i vandalismi, le offese alle persone e ai beni pubblici. Allora casco anche io nel riflettere astrusamente e ipotizzo e auspico mezzi di correzione "de sinistra", ma di quella sinistra di una volta. Quella di stampo maoista, una "rivoluzione culturale" con annessi "campi di rieducazione"

dove richiudere ed educare i gaglioffi al senso di uno Stato e di una comunità civile.

Con le buone ma soprattutto con le cattive, obtorto collo.

Francesco

micheal bloomberg

Lettera 16

Dunque i francesi stanno mettendo a ferro e a fuoco il loro paese, perchè il gasolio va a costare 1,50 euro litro e perchè il limite di velocità sulle R.N. (strade statali) viene portato da 90 ad 80 km. orari. O tempora o mores! Una volta i francesi facevano le rivoluzioni per "libertè, egalitè, fraternitè", ora si sono ridotti a farle per 6 centesimi al litro! Come cambiano i tempi!

Gaetano Il Siciliano

Lettera 17

Caro Dago, per dare una mano al simpatico Macron, potremmo mandargli qualche migrante stanziato a Ventimiglia con un bel giubbotto giallo.

BarbaPeru

micheal bloomberg hillary clinton

Lettera 18

Caro Dago, il miliardario Michael Bloomberg, uno dei probabili candidati Democratici alle presidenziali 2020, dona 1,8 miliardi all'università Johns Hopkins, destinati a borse di studio per studenti meritevoli ma squattrinati. Da noi sta roba qua si chiamerebbe voto di scambio, ma siccome a farla è un candidato della sinistra nessuno avrà nulla da eccepire.

Berto

Lettera 19

Caro Dago, il ministro Tria si dice preoccupato per il rialzo dello spread, che oggi ha superato quota 330. Preoccupato in che senso se continua a ripetere, come Di Maio e Salvini, che la Manovra non si può cambiare? Albert Einstein disse: "Follia è ripetere sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi". Sembra coniato apposta per il Governo giallo-verde.

Giacomo Francescatti

Lettera 20

SALVINI CON IL PUPAZZO DI DI MAIO

Caro Dago, Salvini: "Approvare il decreto Sicurezza entro il 3 dicembre o salta tutto". Di Maio: "Il dl Sicurezza va votato altrimenti non possiamo chiedere di rispettare il contratto di governo". Stai a vedere che i 19 grillini ribelli, che non ne vogliono sapere di votarlo se non si modifica, sono degli infiltrati del cattivo Berlusconi.

U.Delmal

Lettera 21

Caro Dago, secondo il Washington Post la figlia del presidente Donald Trump e sua consigliera alla Casa Bianca Ivanka, avrebbe usato - come Hillary Clinton - un account di email privato per spedire centinaia di messaggi sugli affari di governo lo scorso anno. Magari agli "eroi" del Watergate è sfuggito il fatto che la baby presidenziale non è "Segretario di Stato"?

Tommy Prim

Lettera 22

salvini e di maio murales by tvboy

A proposito di rifiuti la domanda sorge spontanea, diceva quello, ma perché non facciamo come la Svizzera che usa i rifiuti per produrre olio combustibile utilizzabile solamente per industrie, da cui usandolo nelle centrali elettriche ottiene quasi il 50% del fabbisogno nazionale. Sono diversi impianti, il numero mi sfugge, che funzionano a pieno regime tanto che gli svizzeri quasi non pagano la loro elettricità.

Però lì non c'è camorra o mafia che si occupano dei rifiuti e quindi si può disporre a piacimento degli stessi. Ho vissuto in prima persona un'esperienza oserei dire drammatica soltanto perché con altri amici ingegneri nucleari avevamo un progetto, nel Lazio, di creare un impianto simile a quelli svizzeri. Non vi dico come è andata a finire.

P.S. sono stato zitto molto tempo, ma l'articolo di oggi della famigerata Chiara ex Luciano mi ha indotto ad intervenire e vorrei ricordare alla/al suddetto che l'astinenza forzata o indotta è dannosa per la salute. Che mediti.

Grazie per l'ospitalità.

Francesco Marzano

Macron May Merkel

Lettera 23

Dago darling, troppo presto per capire se la rivolta dei gilet gialli sarà una nuova rivoluzione nel paese delle rivoluzioni. Intanto Macron (più Luigi XVI che Napoleone I o III in questo) é "fuggito" a Varennes (Berlino) dalla sua "copine" Angela per rilanciare le loro idee di UE a direttorio francotedesco (sennò ci sarà il caos nel mondo!).

Dio li fa e poi li accompagna: due stelle cadenti come Macron e Merkel. Dell'Italia "populista", il terzo paese più importante dell'UE, non frega nulla a nessuno. Più che un nuovo 1789 (mancano anche le pescivendole delle Halles!), per il momento mi ricorda la sanguinosa e lunga rivolta della Vandea contro il potere centrale di Parigi. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 24

sud tirolo1

Un tempo, quando i soldati erano solo uomini e quando le donne erano loro fidanzate o mogli (bei tempi anche ai fini della difesa della Patria) e parlo di solo di qualche decennio fa, ebbi la ventura di essere chiamato a far parte di una missione in qualità di interprete. Giovanissimo ufficiale di complemento (mi fermo qui non voglio personalizzare troppo) venni convocato dai Superiori per accompagnare alti ufficiali tedeschi in visita nell'ambito Nato.

Maneggiavo il tedesco in maniera passabile (sempre meglio di dagospino) ma avendo ben presente i miei limiti e soprattutto il fatto che all'epoca c'erano anche ufficiali sudtirolesi, chiedi ingenuamente ad un Superiore: "Ma perchè non incaricate uno dei sudtirolesi, pure laureati, che parlano il tedesco molto meglio di me?". Il saggio Superiore mi sorrise e mi disse:"Ma lei non ricorda le guerre di indipendenza, la prima grande guerra, la seconda guerra mondiale? Con chi erano schierati i sudtirolesi normali, ossia la stragrande maggioranza di loro?".

CARTELLO - SUD TIROLO

Riflettei subito e capii la cosa: ossia che non si diventa italiani così facilmente. Tutto questo raccontino - assolutamente vero - mi viene spesso alla mente quando vedo in tv la sudtirolese plastificata Lilli Bildergruber, amica di Dagospino (lo ospita volentieri e lui ci va quatto quatto, tra simili ci si intende!) e mi domando:"Ma perchè questa che è sudtirolese, è venuta in Italia?"Perchè non è rimasta a lavorare in area tedesca? Già perchè?

Ecco una domanda a cui non riesco a dare una risposta sensata. Provo ad ipotizzare: forse perchè ha capito che agli italiani basta poco per accogliere tutti e basta saperci fare con sorrisi e tanto frustino tirolese che in mano a una donna magari è eccitante? Oppure perchè ha capito che in Sudtirolo e paesi limitrofi non poteva trovare quelle praterie che invece la sinistra offre a tutte coloro che fanno del femminismo, del mondialismo la loro bandiera?

Oppure perchè alla Rai volevano far provare il brivido austroungarico? Non saprei proprio, ma quello che so è che questa signora ha preso stabilmente in mano - manu militari nazista - la sua trasmissione serale dove imperversa dando lezioni di sinistrismo, di femminismo, di grammatica italiana (la ministra o la minestra, l'avvocato o l'avvocata, l'avogado o l'avogada, ossia la moglie del frutto..). senza lasciare spazio alle voci dissidenti e a lei contrarie che oggi come oggi stanno ad oltre il 70% degli italiani (M5s - Lega - Fratelli d'Italia e Forza Italia).

Cosa si può fare di fronte a tanta partigianeria, a tanta improntitudine? Niente al momento, a meno che non intervenga quell'Ufficiale di cui sopra che di notte non tiri le orecchie alla sudtirolese..

Chiara ex Luciano