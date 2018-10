POSTA! DOPO 25 ANNI SALVINI SI DIMETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO. LUI IL NUOVO? MA SE È IN POLITICA DAPPRIMA DI BERLUSCONI! – UN GIOVANE CALCIATORE DEL SAO PAULO TROVATO MORTO IN BRASILE, COI GENITALI RECISI E DIVERSI SEGNI DI TORTURE SUL CORPO. ORA LA SINISTRA DIRÀ CHE ERA UN OPPOSITORE DI BOLSONARO? - MALTEMPO. ALBERI CHE CADONO. LA COLPA DI CHI È? NATURALMENTE NON DELL'INCURIA…

Lettera 1

SALVINI BY CARLI

Caro Dago, maltempo. Alberi che cadono, dighe che si spezzano, smottamenti e allagamenti. La colpa di chi è? Naturalmente non dell'incuria, ma del famigerato riscaldamento globale. Comodo, troppo comodo.

Benlil Marduk

Lettera 2

Caro Dago, flat tax al 15% per gli insegnanti che danno lezioni private e ripetizioni. C'è già la fila davanti all'Agenzia delle Entrate!

Max A.

Lettera 3

Caro Dago, Istat, Pil invariato nel 3° trimestre. I grillini hanno cominciato a tirare il freno per avere una platea più ampia di aspiranti al reddito di cittadinanza?

Tas

venezia acqua alta

Lettera 4

Caro Dago, nei giorni scorsi è stata venduta all'asta per 435.000 dollari la prima opera d'arte generata da un algoritmo. Quand'è che uno potrà restare a casa a dormire mandando al lavoro l'algoritmo?

Lino

Lettera 5

Caro Dago, Cesare Battisti, in Brasile, in fuga per la vittoria-di Bolsonaro.

berlusconi salvini

Saluti, Labond

Lettera 6

Caro Dago, circa 170 persone, tra turisti e personale degli alberghi, sono bloccate da sabato al Passo dello Stelvio a seguito della straordinaria nevicata che ha superato il metro di altezza. Allora devono mettersi d'accordo. Prima si lamentano che il ghiacciaio si sta sciogliendo e ora che nevica non va bene lo stesso. Che cos'è che vogliono?

Stef

Lettera 7

roma caduta alberi 7

Caro Dago, Toninelli: "Ci metteremo d'accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi risulta che Macron l'abbia esclusa dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici". Al ministro risultava anche che esistesse un tunnel del Brennero...

Casty

Lettera 8

Caro Dago, Trump invia 5.000 soldati al confine col Messico per fermare la carovana di migranti partiti dall'Honduras con destinazione Stati Uniti. Vanno fermati in ogni modo, perché se li lasciasse entrare in poco tempo si ritroverebbe tutto il Centro America in California.

Salvini1

Carlo Fassi

Lettera 9

Caro Dago, ufficialmente gli studenti del Liceo Mamiani a Roma hanno occupato la loro scuola per chiedere alla "politica italiana di cambiare". Ma nella realtà era solo una scusa per ubriacarsi e farsi le canne. Allora il ministro degli Interni Salvini li accontenti e "cambi". La prossima volta che occupano, mandi le Forze dell'Ordine a sgomberare in pochi minuti, così almeno chi va a scuola per studiare potrà continuare a farlo in santa pace.

Ugo Pinzani

Lettera 10

Stimato Dagospia,

catastrofe stanotte a Portofino: allo studio in Campidoglio un'ipotesi di gemellaggio.

Viva cordialità, Federico

Lettera 11

Caro Dago, dopo tre anni di espansione il PIL del terzo trimestre 2018 è fermo. E meno male che Di Maio raccontava la favoletta che i "numerini" in più del deficit sarebbero stati bilanciati dall'aumento del PIL!

Luisito Coletti

salvini

Lettera 12

Caro Dago, "In questo momento è una fortuna essere ciechi per non vedere quello che sta succedendo". Dopo il tumore come "un dono" di Nadia Toffa, la "fortuna di essere ciechi" di Andrea Camilleri. Ma certa gente non sarebbe meglio tenerla lontana dalla tv? Si rendono conto delle enormità che dicono o c'è bisogno di qualcuno che glielo spieghi?

Furio Panetta

Lettera 13

Caro Dago, dopo i flop elettorali in Baviera e Assia, la Merkel annuncia che guiderà il governo fino al 2021 e poi non si ricandiderà né per il parlamento né per guidare la Cdu. Ma siamo nel 2018, non è una cosa seria. Da qui a due anni e mezzo potrebbe fare ancora tantissimi danni alla Germania. Se Angela pensa di aver deluso gli elettori vada a casa oggi e non in un futuro lontano. Altrimenti si dimostra più attaccata alla poltrona dei tanto vituperati politici italiani.

Simon Gorky

Lettera 14

bolsonaro 8

Caro Dago, dopo 25 anni Matteo Salvini si dimette dal Consiglio Comunale di Milano. E meno male che i 5 Stelle parlano di un governo del "cambiamento" con gente nuova: il leader leghista è in politica dapprima di Berlusconi!

Nino Pecchiari

Lettera 15

daniel correa 9

Caro Dago, un giovane calciatore del Sao Paulo, Daniel Correa Freitas, è stato trovato morto in un bosco del Brasile, coi genitali recisi, la testa quasi decapitata e diversi segni di torture sul corpo. Ora la sinistra dirà che era un oppositore di Bolsonaro?

Mauro Soffianopulo

Lettera 16

Caro Dago, Italia in balia del maltempo. Strano. Avevamo capito che dopo gli accordi di Parigi sul clima, tutto si sarebbe sistemato...

Oreste Grante

salvini

Lettera 17

Caro Dago, dopo la strage della sinagoga a Pittsburgh, solita sceneggiata della sinistra anti Trump: 35mila firme contro la visita di Donald. Peccato che gli abitanti della città della Pennsylvania siano 305mila. Ma forse il gruppo ebraico promotore dell'iniziativa avrebbe gradito piuttosto una visita di Barack Obama assieme ai suoi amici iraniani con i quali nel 2015 ha firmato un "magnifico" accordo?

Fabrizio Mayer

Lettera 18

Caro Dago, i grillini che a Torino vogliono bloccare la Tav sono simili al loro fondatore. Nei primi anni 2000 Grillo distruggeva computer nei suoi spettacoli, ma poi è diventato un fanatico di Internet. E così loro: ora contestano l'Alta Velocità, ma una volta terminata ne usufruiranno a piene mani.

Lucio Breve

Lettera 19

roma caduta alberi 5

Caro Dago, oramai il GFV è così"pilotato" che di reale ci sono rimasti solo gli sponsor. Ieri sera il povero Elia è uscito dopo quasi un'ora di gogna pubblica, reo di mostrarsi per quello che è, di dire quello che pensa e soprattutto di non essere tra i protagonisti di quello che viene percepito da noi spettatori come una sorta di copione occulto con l'applicazione conseguente di due pesi e due misure nei riguardi degli abitanti della casa. Risultato, 'noia noia apocalittica!

Ciao

Daniela

Lettera 20

Gentil Dago,

Il gruppo del "M5S" alla Camera : "Comprare "La Repubblica" equivale a finanziare il Pd.

daniel correa 8

Meglio darli in beneficenza !".

salvini

Un vergognoso attacco alla libertà di stampa ? No, è il comunicato diffuso, per errore, da un vecchio grillino, nostalgico della monarchia, che odia le istituzioni e i capi della....Repubblica !

daniel correa 5 SALVINI BERLUSCONI daniel correa 4 daniel correa 3

Ossequi.

Pietro Mancini

di maio salvini daniel correa 6