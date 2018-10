POSTA! - DUE POLIZIOTTI CHE CERCAVANO DI ARRESTARE UN GAMBIANO SONO STATI CIRCONDATI E PICCHIATI DA UNA CINQUANTINA DI MIGRANTI VICINO AL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO DI FOGGIA. SI ATTENDE LA REAZIONE INDIGNATA DI LAURA BOLDRINI, ROBERTO SAVIANO, BEPPE FIORELLO E TUTTI I SIMPATIZZANTI DEL SINDACO DI RIACE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

JUNCKER ORA LEGALE

Caro Dago, Juncker afferma che l'Italia grazie alla Commissione Ue ha beneficiato di 30 miliardi di flessibilità nel periodo 2015-18. Sì, e di 600 mila migranti che si sono mangiati i due terzi della cifra.

Tom Schusterstich

Lettera 2

Caro Dago, nel tornare a Santa Marta il Papa è inciampato ed è nuovamente caduto. I migliori auguri. Però dovrebbe cominciare a chiedersi se Lassù qualcuno ha smesso di amarlo e perché.

Beppe Masi

Lettera 3

*Caro Dago, Fico: "Non c'è dubbio che il M5s non siederà mai con la Le Pen in Europa". Se vanno avanti così nei sondaggi, saranno davvero pochi i pentastellati che siederanno all'Europarlamento e la collocazione risulterà secondaria. I posti finiranno tutti alla Lega.

papa bergoglio cade a czestochowa

Lino

Lettera 4

Caro Dago, il dott. Burioni mi trova del tutto d'accordo riguardo il discorso sui ciarlatani, su oroscopi, omeopatia e tutto il resto, MA non accetto il discorso sulla scienza a cui si deve dare la massima credibilità. Fino a qualche decina di anni le enciclopedie (a casa avevo la madre delle enciclopedie italiane che oggi devo portare al macero perché nessuno la vuole) e i testi vari che diffondevano quella scienza e cultura che oggi continuamente vengono sconfessate sempre dalla scienza sia medica, matematica e fisica nonché geografica e anche storica; per cui bene la scienza ma permettete un minimo di dubbio. Troppe volte la medicina ha ritirato farmaci e cure causa di morti o malformazioni, proprio un medico deve proporre e consigliare ma mai dire a chi ha dubbi sei un somaro o uno stupido.

Roberto

Lettera 5

Dombrovskis

Caro Dago, se il vice-presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, sta sui coglioni anche ai suoi stessi concittadini, che l'hanno pesantemente punito alle elezioni dell'altro giorno (il suo partito è crollato dal 22 a 6%), per quale motivo noi italiani dovremmo farcelo piacere per forza?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 6

Caro Dago, l'immunologo Burioni: "Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani". Parla di quella scienza che ha dato l'ok affinché l'amianto venisse usato ovunque? O di quella che fa finire in ospedale migliaia di anziani per intossicazione da farmaci dopo che hanno preso la medicina della medicina della medicina?

Mario Canale

burioni

Lettera 7

Caro Dago, la Ferragni ha realizzato in collaborazione con Evian una serie limitata di bottiglie d'acqua personalizzate che ha venduto a 8 euro l'una. Chi le ha comprate è scemo. Però c'è da dire che siccome sono andate esaurite, potrebbe esserci qualcuno ancora più scemo interessato a ricomperarle a 16 euro o anche più al pezzo. È il mercato, bellezza!

Giacomo Francescatti

Lettera 8

I giornali si sono prestati al gioco di Di Maio che parla a chi i giornali non li legge e non li ha mai letti...che stupidi i direttori-verginelle: non solo sono alla canna del gas, ma fanno anche il gioco di chi li dileggia!!!

Marcello

Lettera 9

DANILO TONINELLI

Caro Dago, dice Toninelli che il decreto Genova è frutto della testa e del cuore. I cittadini interessati pensano sia stato scritto con un'altra parte del corpo, sempre con iniziale "c", ma meno nobile.

BarbaPeru

Lettera 10

Caro Dago, il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker arriva sul podio per la sessione di apertura della Settimana delle Regioni a Bruxelles accennando dei passi di danza. Ha capito che la sua posizione è ballerina come quella di Theresa May?

Sandro Celi

Lettera 11

Caro Dago, due poliziotti che cercavano di arrestare un gambiano sono stati circondati e picchiati da una cinquantina di migranti vicino al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone. Si attende la reazione indignata di Laura Boldrini, Roberto Saviano, Beppe Fiorello e tutti i simpatizzanti del sindaco di Riace. Indignata per l'arresto, naturalmente...

Nereo Villa

Lettera 12

alexander hitler 2

Caro Dago, su Il Fatto Quotidiano di ieri c'era la classifica dei Governi che hanno fatto più debito. Argomento idiota se non rapportato con gli eventi mondiali. Oggi non dobbiamo riprenderci né dagli attentati dell'11 settembre (2001) né dal fallimento di Lehman Brothers (2008), per citare due esempi. Oggi l'economia mondiale è in ripresa e fare una simile classifica è più stupido che appoggiare chi vuol comprarsi il consenso regalando soldi col reddito di cittadinanza.

Nino Pecchiari

Lettera 13

Caro Dago, Alexander, il pronipote di Adolf Hitler, vive negli Usa, a Long Island. In una recente intervista, dopo aver tessuto le lodi della Merkel, si è scagliato contro Trump: «Mi disturba il suo modo di fare. E semplicemente a me non piacciono i bugiardi». Ah, ecco perché il giornalista ha poi desistito dal chiedergli qualcosa su Obama...

Theo Van Buren

Lettera 14

Caro Dago, ma se col reddito di cittadinanza non si potranno fare acquisti da Unieuro, il frigo e la lavatrice dove bisognerà andare a comperarli? In panetteria?

Jantra

bolsonaro 1

Lettera 15

Caro Dago, una volta c'era lo Yeti, l'abominevole uomo delle nevi. Oggi per i grillini c'è lo Gedi, l'abominevole gruppo della stampa...

Mark Kogan

Lettera 16

Caro Dago, il favorito di estrema destra per la presidenza del Brasile, Jair Bolsonaro, durante il dibattito parlamentare per l'impeachment disse a Dilma Rousseff: «Lei, signora, non si merita nemmeno di essere stuprata». È una frase da coglioni. Ma se i giornali, con un minimo di imparzialità, riportassero anche quello che gli avversari dicono di lui, si vedrebbe che è in "buona" compagnia e che la santificazione della sinistra è fuffa.

Simon Gorky

l'acqua evian chiara ferragni a 8 euro

Lettera 17

Caro Dago, veramente online l'acqua di lusso della Signora Ferragni è ancora disponibile in non pochi siti specializzati sul tema (qui uno italiano: https://www.acquedilusso.it/it/acqua-evian-chiara-ferragni-singola-bottiglia). Mi sa che siamo di fronte all'ennesima fake news. O meglio: cosa fa un giornalista se non controlla le notizie? Qui qualcuno ha lanciato la notizia per abbellire le proprie collaborazioni (spesso andate a finire malissimo o molto sotto le aspettative) e nessun giornalista si è sognato di almeno andare a controllare su google come stavano le cose. E si ritorna al discorso degli scorsi giorni: ma perché comprare o leggere un giornale, se devono riportare i comunicati stampa markettari...?

Saluti da Evian,

Lisa

ROBERTO FICO SANTO SUBITO

Lettera 18

Caro Dago, ora trapiantano Fico a futuro leader 5stelle. Non sanno che, chi è stato Presidente di camera secca senza dare frutti?

ilm'ot agrario

Lettera 19

Rimango veramente basito nel leggere tra la posta di dagospia il delirante commento di Gianpaolo Martini (sarà il nome vero?) sui suicidi degli omosessuali.Il "signor" martini fa sesso solo per riprodursi? Spero vivamente di no,per il bene della razza umana. E tu dago caro,ti rendi conto di quanta soddisfazione fornisci a questi soggetti dandogli visibilità? Condividi il pensiero di questo "signore"? Un tuo lettore da sempre

Lettera 20

Dago darling, ieri sera, facendo zapping prima di fermarmi su Rai5 che sta ripetendo una bellissima serie BBC sui treni presentata da Michael Portillo, mi sono fermata per un po' nel salotto della tua amica Palombelli. C'era anche Mario Calabresi che ha detto una cosa giusta e cioé che il sito di Rep é quello più visitato (o qualcosa del genere) per le news. Ha ragione. Anch'io, pur non essendo devota del Verbo di Largo Fochetti, ci vado spesso per merito della sua semplice e perfetta navigabilità, anche nelle sue pagine locali. Persino la Pub non é mai invasiva, come succede invece ormai quasi dappertutto. Complimenti vivissimi quindi alle/agli operatrici/operatori che gestiscono il sito e a chi permette tanta grazia. E ovviamente auguri di lunga vita a Rep. Ossequi

mario calabresi

Natalie Paav