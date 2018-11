POSTA! - HO VISTO IL TWEET DELLA FERRARIO A DI BATTISTA. CERTO CHE UNA GIORNALISTA RAI CHE DICE AD ALTRI DI ANDARE A LAVORARE, E’ COME IL BUE CHE DICE CORNUTO ALL'ASINO - PER FAR ACCETTARE LA TAV AI 5STELLE USATE L’ARGOMENTO DELLE PENALI. FUNZIONA SEMPRE…

TIZIANA FERRARIO

Lettera 1

Letto tweet della Ferrario a Dibba. Una giornalista RAI che dice ad altri di andare a lavorare? Il bue che dice cornuto all'asino....

G.

Lettera 2

Caro Dago, a 95 anni è morto Stan Lee. Inventò i "Fantastic Four" prima dell'avvento dei "Fab Four".

Nino

Lettera 3

Caro Dago, difficoltà per l'arrivo dei rappresentanti libici alla conferenza di Palermo. Pare manchino i gommoni.

BarbaPeru

Lettera 4

alessandro di battista e sahra in viaggio 5

Caro Dago, meno male che il Governo giallo-verde avrebbe dovuto rispondere con ampio anticipo sulla scadenza alla lettera riguardante la Manovra 2019 inviata dall'Unione Europea il 30 di ottobre, visto che "non c'è nulla da cambiare". Oggi scade il termine e ancora non si sa cosa il Premier & Soci risponderanno.

Ice Nine 1999

Lettera 5

Caro Dago, il Cda Tim ha revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato tutte le deleghe conferite all’amministratore delegato Amos Genish. Speriamo almeno che dopo la sceneggiata abbassino le tariffe.

Oreste Grante

Lettera 6

piazza sì tav torino

Caro Dago, per lorsignori lo sviluppo e la crescita del'Italia passano per un buco nella montagna e qualche strisciata di cemento... Magari come la Brebemi o la Pedemontana che, spacciate per opere in project financing e super pompate dai soliti giornaloni, senza le palanche pubbliche sarebbero già chiuse...

Saluti raggianti

Big S.

Lettera 7

Caro Dago, Grillo insulta la piazza dei "Sì Tav" a Torino: "I borghesucci sono tornati". Ha parlato il proletario!

Eli Crunch

piazza sì tav torino

Lettera 8

Caro Dago, ma su Tav e grandi opere, la Lega sta coi grillini o coi "frustrati di sinistra e i burocrati di Bruxelles" come Forza Italia?

Claudio Coretti

Lettera 9

Caro Dago, Rocco Casalino si vanta sempre di essere stato definito a destra e a manca "persona molto intelligente". Peccato che quando apre bocca non riesca a confermare il giudizio.

Berto

Lettera 10

Caro Dago, ieri il Presidente Mattarella ha rimarcato l'importanza della libertà di stampa. E i 5 Stelle saranno sicuramente d'accordo se ad essere indagati sono Berlusconi, Renzi o comunque qualcuno non dei loro...

Nereo Villa

Lettera 11

SAVE THE CHILDREN E I MIGRANTI

Caro Dago, a differenza dei migranti clandestini che finiscono sempre in carico ai morti di fame, gli incendi sono equi. In California finiscono bruciate sia le case mobili di chi non ha quasi nulla che le villone di Orlando Bloom, Cher, Lady Gaga e Benicio Del Toro. L'«ordalia del fuoco» non guarda in faccia nessuno.

Mark Kogan

Lettera 12

Caro Dago, per Save the Children "In Italia ci sono 1,2 milioni di minori in condizioni di povertà assoluta". E quindi dovremmo accogliere altri bambini dall'Africa per arrivare a 2 milioni?

Gildo Cervani

bataclan

Lettera 13

Caro Dago, tre anni dalla strage del Bataclan e l'unica cosa che hanno saputo fare i francesi è scaricare qualche migrante clandestino, forse in odor di terrorismo, nei boschi italiani.

Macsmin

Lettera 14

Caro Dago, accendo la tv per sapere che cosa ha deciso di rispondere il Governo italiano in merito alla lettera di Bruxelles sulla Manovra e scopro che Palazzo Chigi ha deciso di prendersi tutto il tempo a disposizione, fino alla mezzanotte di oggi, per stabilire il da farsi. Come uno studente che spera in un sorteggio favorevole durante un esame per il quale non si sente affatto pronto.

Soset

Lettera 15

ponte morandi genova

Caro Dago, il tribunale di Genova dice sì a bimba con due mamme all'anagrafe. Ma la Scienza - così battagliera nel contrastare i no-vax, l'omeopatia, le cure alternative e un'altra sfilza di cose che non sto ad elencare - in questi casi non ha nulla da obiettare?

E.Moro

Lettera 16

Cari Dagonauti, gli incendi che stanno devastando la California non siano addebitati a presunti mutamenti climatici, già nel 1972 furoreggiava "It never rains in southern California"di Albert Hammond. La zona era inospitale a tal punto che per un paio di secoli i colonizzatori britannici la evitarono e solo grazie ad alcuni missionari spagnoli provenienti via mare dal Messico iniziò la civiltà, donde la nascita di città coi nomi di San Diego, San Francisco, Los Angeles etc. Ma se poi non avessero deviato il corso di un fiume, giammai la siccitosa California sarebbe ciò che è diventata, per cui lasciamoli blaterare quelli del global warming. Gianluca

proteste genova valpolcevera 3

Lettera 17

Caro Dago, sbaglio o anche tu sei giornalista? Pennivendolo, sciacallo o puttana?

Vittorio Dovesiamoarrivati ExInFeltrito

Lettera 18

Caro Dago, Malagò annuncia che telefonerà a Marcello Nicchi, presidente degli arbitri italiani, per offrire supporto dopo per il grave episodio che ha visto coinvolto il giovane arbitro Riccardo Bernardini. Ma il capo dello sport italiano il telefono doveva alzarlo un secondo dopo l'accaduto. Quando si è trattato di estromettere l'AIA dalle componenti rappresentative della Federcalcio non ci ha pensato un minuto. Salvini, invece, ha convocato una conferenza stampa con Giorgetti e Nicchi per denunciare l'accaduto, mentre Malagò si è accodato semplicemente.

Voto 4! Salutone.

Paolo

ponte morandi genova 4

Lettera 19

Dagovski,

Per far accettare la TAV ai 5Stelle usate l’argomento delle penali. Funziona sempre.

Aigor

Lettera 20

Caro Dago, l'unico motivo per cui i giornalisti possono recitare pubblicamente la parte delle vittime indignate è dato dal fatto che i cazzi loro non si conoscono e mai si conosceranno. Abbiamo avuto Snowden, pentiti nella ndrangheta, nella yakuza e persino tra i carabinieri, ma che un pentito venga fuori dalla loggia giornalistico/intellettuale nazionale scordatevelo.

Che Tizio becca soldi in nero, che Caio aspetta la telefonata del direttore per sapere come la deve pensare nell'articolo che sta per scrivere, che il direttore a sua volta aspetta la chiamata del portaborse e che Sempronia sta li perchè è la nuova amante di...sono tutte cose che si spifferano al massimo in privato ma che in pubblico nessuno oserebbe ammettere nemmeno di aver pensato per ischerzo, pena l'esclusione perpetua dal Club. Poi magari in pubblico questi fingono di dividersi in bande di diversa fede politica e di darsele (verbalmente) di santa ragione, con la stessa credibilità di un incontro di Wrestling, ci credono solo i bambini o i microcefali.

GRAFICO IL REDDITO DI CITTADINANZA PER PROVINCE

Pippo

Lettera 21

Esimio Dago, le analisi del Sole sul reddito di cittadinanza non mi convincono, Napoli 967100 abitanti e Sondrio 181400 abitanti al 2017, avremmo la prima al 23,78% di incidenza e la seconda all’ 1,43% con 230000 e 2600 aventi diritto. L’ anno di riferimento ISEE del Sole è il 2016, dato non aggiornato, in cui il valore della prima casa non era considerato ai fine dell’ISEE. Dal momento che chi ha il possesso della stessa viene escluso dal beneficio, il numero delle famiglie si ridurrà drasticamente. Ritengo eccessivi ed inopportuni certi allarmismi in merito.

Annibale Antonelli