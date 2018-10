POSTA! - LASCIA DAVVERO PERPLESSI VEDERE GRAMELLINI, IL CAMPIONE DEL MORALISMO IN SALSA BUONISTA, "BULLIZZARE" TELEVISIVAMENTE DIEGO FUSARO. SE NON HAI VISTO CIÒ CHE È ACCADUTO SABATO SERA, TI CONSIGLIO DI RECUPERARLO, PERCHÈ È STATO DAVVERO UN MERAVIGLIOSO SPETTACOLO SURREALE… - IL VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo:

zingaretti ascolta l intervento di gentiloni

Lettera 1

Caro Dago, alla segreteria PD si candida Zingaretti. Reazione di Salvini:"Basta con i rom!".

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, campione del buonismo e del linguaggio politically correct, deve avere qualche problema con le persone con disabilità mentali: ha infatti definito "malati psichiatrici" i suoi contestatori animalisti e "ebete" il sorriso di Gigino Di Maio. Strano, da parte dell'aspirante segretario di un partito i cui residui militanti sono spesso chiamati pidioti o, a scelta, stuPiDi.

Federico Barbarossa

Lettera 3

Caro Dago, il candidato alla segreteria Pd Zingaretti: "Le persone prima dei leader". È quello che ha sempre fatto Renzi. Prima mamma, papà, cognato, amici, babbo Boschi...

Berto

nicola zingaretti saluta il popolo di piazza grande

Lettera 4

Caro Dago, lascia davvero perplessi vedere Gramellini, il campione del moralismo in salsa buonista, "bullizzare" televisivamente Diego Fusaro. Se non hai visto ciò che è accaduto Sabato sera, ti consiglio di recuperarlo, perchè è stato davvero un meraviglioso spettacolo surreale: Fusaro in collegamento esterno, felicissimo, adescato con l'opportunità di parlare dell'ultimo libro in un prestigioso salotto televisvo, che viene prima canzonato dai prestigiosi giornalisti dello studio e poi palesemente censurato con la scusa "il collegamento skype non va", con tanto spernacchiamento finale di Mentana.

Una meravigliosa e spietata scena di "nonnismo" giornalistico da parte dei paladini del politically correct. A rendere il tutto ancora più indimenticabile, Gramellini che si alza con la faccia di circostanza già pronta per il pezzo strappalacrime su Stefano Cucchi con ancora il pubblico che sghignazza per lo scherzo al povero Fusaro. Manfredi

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

Lettera 5

Caro Dago, Renzi si offre come speaker per conferenze, incontri e dibattiti. E se andrà male anche qua lo vedremo al San Paolo al posto di Di Maio?

Gripp

Lettera 6

Per venti anni ho votato per Berlusconi, ma se in futuro dovesse presentarsi come alleato di Salvini e/o Meloni non avra' il mio voto. Salvini si sta rivelando un pericoloso opportunista che portera' l' Italia....in Africa.

Benny Cross

Lettera 7

MAURIZIO CROSETTI

Dago, è palese che viviamo oramai in un regime: il regime della sinistra! Crosetti (di repubblica) minaccia di morte la gente e nessuno dice niente, lo avesse fatto un Salviniano quello che ha fatto lui, sarebbe già stato condannato a morte! La Procura indaga (GIUSTAMENTE) Lucano e questa viene attaccata da tutti, persino dalla Magistratura stessa: che schifo! Si mettano l'anima in pace questi fascio-sinistroidi, in Italia non comandano loro, ma il Popolo e se loro continueranno così, alle prossime elezioni Salvini prenderà da solo il 51%!

Franz

Lettera 8

"Ha guidato il paese nell'uscita dalla recessione economica accelerandone la fine..." : questo è riportato nel curriculum del senatore semplice Matteo Renzi, alias ex-Calandrino. Ora, io penso che bisogna essere guidati da qualche spirito pazzo meraviglioso per vergare una simile frase che mi ha deliziato grandemente e che non appena divulgata delizierà le infinite genti italiche. Scrive infatti, senza virgole o sospensioni varie, che in buona sostanza è proprio lui che ha accelerato la fine del Paese: una volta tanto dice il vero. Però forse senza capire quello che ha scritto!

Chiara ex Luciano

Lettera 9

LA SCHEDA DI MATTEO RENZI SUL SITO DI CELEBRITY SPEAKERS ASSOCIATES

Caro Dago, ma se uno "affitta" Renzi per una conferenza in inglese(come da brochure) e lo sente parlare,può dopo chiedere il rimborso del biglietto?

GP

Lettera 10

Caro Dago, sai perchè gli studenti sono contro il governo del cambiamento? Perchè con il reddito di cittadinanza li porta a lavorare il che è troppo per loro.

Ciao Cleto 48

Lettera 11

Gentile Dago, segnalo una "gaffe" di Nicola Zingaretti stamattina ad Agorà: intervistato sull'operato dell'attuale governo e volendo fare il simpatico ha detto che lo si dovrebbe cancellare con un bel "CTRL C". In realtà, CRTL C è il comando per "copiare". Mi ha fatto sorridere: o capisce poco di informatica di base, o è un gustoso lapsus. Saluti, Giulio da Roma

RENZI BERLUSCONI

Lettera 12

Mitico Dago, sbagliava Andreotti quando diceva che il potere logora chi non ce l’ha.

Ho rivisto in rete un Berlusca che arringava senza il solito foglio promemoria con su scritto come si chiama, decisamente in forma! Che dire di Renzi che ha trovato finalmente l’occupazione ideale, il televenditore!

La Boschi poi, col servizio su Maxim anche lei riesce finalmente a mostrare qualcosa che dia una risposta al quesito che ci siamo posti in questi anni sul motivo della sua nomina.

Anche nel PD non c’è mai stato tanto fermento, ora nella lotta allo scranno più alto si possono esprimere al massimo delle loro capacità di accoltellamento reciproco, cosa che prima gli era preclusa.

Stefano55

Lettera 13

mimmo lucano

Caro Dago, Mimmo Lucano, sindaco di Riace agli arresti per la vicenda dei clandestini, ha detto che rifarebbe tutto quello che ha fatto. Un motivo sufficiente per lasciarlo ai domiciliari, visto che non vuole saperne di rispettare la legge. Si spera solo che nonostante le tante pressioni, all'udienza di convalida del fermo non vi siano i soliti favoritismi riservati alla sinistra.

Ranio

Lettera 14

Caro Dago, ha ragione la sindaca di Lodi. Per italiani e stranieri vale la stessa legge: chi non è in grado di dimostrare l'assenza di redditi e proprietà non ha diritto a esenzioni per la mensa scolastica dei figli. Non è che siccome sei nero devi avere tutto graris. Chi non è d'accordo con questo semplice principio di equità, può torbarsene in Africa.

fico

Casty

Lettera 15

Caro Dago, caso Lodi, Fico: "Chiedere scusa e poi far rientrare i bimbi in mensa". Chiedere scusa per che cosa? Per aver applicato la legge a tutti nello stesso modo? Sembra quasi che la terza carica dello Stato inviti ad applicare per i migranti una legge diversa da quella prevista dallo Stato. Una cosa inaudita, cui dovrebbe far seguito un'immediata risposta dal Presidente della Repubblica.

Sandro Celi

Lettera 16

ilaria cucchi

Caro Dago, la sorella di Stefano Cucchi dice che in molti ora dovranno chiedere scusa a lei e alla sua famiglia. Farebbe bene a darsi una calmata. Al momento c'è solo un carabiniere che, per motivi ancora tutti da chiarire, dopo anni ha cambiato la sua versione sulla tragica morte del fratello di Ilaria. Ma sono solo parole, di prove su quel che afferma non ne ha prodotta alcuna.

Carlo Fassi

Lettera 17

Caro Dago, sai la novità! La gendarmeria francese da mesi scarica in Italia a Ventimiglia i migranti di nascosto, li abbiamo visti più volte arrivare con i furgoni carichi, e scaricarli in luoghi appartati. A Ventimiglia lo sanno tutti e mi apre assolutamente impossibile non fosse a conoscenza del personale degli interni. I francesi ci considerano da sempre i cugini poveri e sporchi, che vi aspettate di più? Chi crede che i francesi ci siano amici non li conosce ed è anche il motivo per cui al mondo non sono amati.

macron alle antille con maschioni 3

Raigher

Lettera 18

Dago Dago, la litania di tutti gli ottoni giornalisti di CR7 che se la suonano e se la cantano per lo sminuire i reati di quella nottata hard, non fu stupro ma prestazione con una non consenziente, fa sorgere la domanda spontanea : se lo spartito in tema avesse riguardato le gesta hard sex di altro player, con quale altra sinfonia ci avrebbero assordato ? Ma la stampa è libera … di farsi ridere dietro, in modo anche consenziente.

Peprig