LA LETTERA DI HEATHER PARISI A DAGOSPIA

Lettera 1

Brava Heather Parisi, da italiano che vive negli USA dico che non se ne può più delle articolesse della Maglie.

Massimo Melchiorre

Lettera 2

Cara Heather Parisi,

Sono un Americano come lei, ma a differenza sono uno dei 62.984.000 che hanno votato per Donald Trump, che ha asfaltato la sua beneamata Hillary. Maria Giovanna Maglie riporta, con i suoi coloriti articoli, non solo fatti che accadono veramente ma le posizioni di coloro, americani come lei, che lo hanno votato.

Evidentemente lei preferisce ascoltare o leggere le Fake News di CNN, ABC, MSNBC, CBS, PBS, del NY Times, del Washington Post e degli altri associati “liberals” con la bava alla bocca, Botteri e “mitraglietta” inclusi. Le assicuro che nel 2020 rivotero’ per Donald Trump e che saremo di piu’ dei 62.984.000 del 2017. Buona giornata a lei e buona vacanza a Martha’s Vineyard.

Jaime Manca Graziadei – Miami - USA

Lettera 3

Ci voleva Heather Parisi, con toni pacati e un italiano invidiabile, per mettere a posto quella vecchia ciavatta, di cui se proprio sentite il bisogno di pubblicare quegli schifo di articoli, almeno ci potreste risparmiare le foto che la ritraggono. Non è un bel leggere, ancor meno un bel vedere.

Saluti

Andrea

Lettera 4

Gent, Heather Parisi, se "da americana" cominciasse a non immischiarsi negli affari degli altri, che finisce sempre a bombe e morti ammazzati; sarebbe un gran passo avanti per la convivenza civile e la pace nel mondo.

Cordiali saluti

Vittorio "da persona normale"

Lettera 5

La lettera della Parisi contro M.G. Maglie è davvero l'espressione di un certo tipo di soffocante cultura: quella del politically correct. il modo con cui la Maglie racconta Trump non è solo quello di una eccellente professionista, ma è anche espressione di un punto di vista autonomo, non condizionato dalle lobby conformiste, per questo prezioso. Trump credo rappresenti un esempio importante di quello che la democrazia riesce a fare in una grande nazione: ridare voce alle persone fregandosene completamente dei centri di opinione e di potere.

Antonio Catalani

Lettera 6

Maria Giovanna Maglie: "si dice che l'economia usa il prossimo anno crescera' piu' del 5%" forse ha fatto una scommessa con se stessa, se cresce l'economia del 5% lei dimagrisce 50-60 kg. Siete forti a pubblicare la Ferrara donna, stessa razza di quelli che se non hanno un padrone - Berlusconi, Craxi, trump - a cui fare il cameriere di corte vanno in angoscia esistenziale. Dico io, vi smantella gli articoli Heather Parisi, io una domandina me la farei...

Pierluigi Geraci

Lettera 7

Salve, sono Beppe Menozzi un vostro assiduo lettore e volevo avere delucidazioni riguardo la lettera di Heater Parisi in risposta ad un articolo di Maria Giovanna Maglie: l'ho letta e non ho capito niente in quanto, secondo me, non avete riportato come premessa quanto scritto dalla Maglie. Voleva solo essere una critica costruttiva, per il resto continuate su questa linea: è da voi che leggo quanto succede nel mondo.

Grazie.

Beppe.

Lettera 8

Dite alla Parisi Heather che lei ha trovato l'america in Italia . Negli USA avrebbe, probabilmente , fatto la baby sitter.

L.

Lettera 9

Guarda se mi tocca gioire per qualcosa detto da Heather Parisi!!!! La Maglie sono anni che non vive in America e non sa neache di cosa parla.

Carlo Spirli

