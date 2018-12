POSTA! - MINNITI SI RITIRA. NON È PIÙ A CAPO DEI SERVIZI MA UN PO’ DI "INTELLIGENCE" GLI È RIMASTA - GRILLO: "IN POLITICA ASPETTIAMO UN GODOT CHE NON ARRIVERÀ MAI". VABBÈ. PER LUI INTANTO È ARRIVATA UNA "PRESCRIZIONE", CHE NON È POCO PER UNO CHE HA CREATO UN PARTITO SUL MANTRA "ONESTÀ"

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

MINNITI CON I CAPELLI

Dagovski,

Minniti si ritira. Non è più a capo dei servizi ma un po’ di intelligence gli è rimasta.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, azienda di casa Di Maio: contestazioni televisive, scuse del babbo, messa in liquidazione. Più veloce della TAV.

BarbaPeru

Lettera 3

Cari Dago, Di Maio: «Nei centri per l'impiego il disoccupato verrà formato è reintrodotto nel mondo del lavoro dal "navigator"». Ma che cos'è, una scafista di terra?

Pikappa

Lettera 4

Dagovski,

Carabiniera sexy nei guai. Ha confuso le foto pubbliche con quelle pubiche.

marco minniti

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, Pd, Minniti si ritira. Ha fatto bene, la sua era una candidatura presa per i capelli.

Sonny Carboni

Lettera 6

Caro Dago, Minniti abbandona la corsa per la segreteria PD. Di fronte al gigante Martina non ce n'è per nessuno.

Jantra

Lettera 7

Caro Dago, Grillo: "In politica aspettiamo un Godot che non arriverà mai". Vabbè. Per lui intanto è arrivata una "prescrizione", che non è poco per uno che ha creato un partito sul mantra "onestà" .

Gregorio Massini

Lettera 8

Caro Dago, l'ONU prevede che il prossimo anno quasi 132 milioni di persone in 42 paesi avranno bisogno di aiuto umanitario. Sembra una di quelle statistiche sui numeri ritardatari al Lotto. La principale funzione di queste previsioni è quella di avere una base su cui decidere la cifra da stanziare per i cosiddetti "aiuti umanitari" che poi nella realtà finirà in gran parte in destinazioni differenti da quelle iniziali (eufemismo!!!).

marco minniti

Spartaco

Lettera 9

Dago, fai sapere a quelli del Messaggero che di Tesla in Italia quest'anno ne sono state vendute 460 non 47 e che le Tesla partono da 120.000€ ma arrivano a oltre 200.000€ e questo, visto il prezzo, è un buon risultato.

Larry

Lettera 10

Caro Dago, Minniti: "Mi ritiro dalla corsa per salvare il Pd". E questo reiterato "altruismo", assieme a quello dei migranti che vengono in Italia per aiutarci, farà di sicuro guadagnare montagne di voti al principale partito della sinistra.

U.Novecento

Lettera 11

MENG WANZHOU - HUAWEI

Caro Dago, secondo l'Istat nel 2017 oltre una persona su 4 risulta a rischio povertà. Ecco allora che, creativi come siamo, c'è da aspettarsi che i richiedenti "reddito di cittadinanza" saranno 1 su 2.

Pino Valle

Lettera 12

Caro Dago, in Francia il Governo costretto a cancellare aumento tassa sui carburanti per il 2019. Altro che "En Marche", Macron in retromarcia e anche di corsa, prima che i gilet gialli tirino giù la Tour Eiffel.

Beppe Masi

Lettera 13

Caro Dago, ma l'arresto in Canada della direttrice finanziaria e figlia del fondatore di Huawei Meng Wanzhou, su richiesta della magistratura Usa, non sarà l'ennesimo scherzetto a Trump (seminare zizzania tra lui e la Cina) di quei procuratori Dem di area obamiana che di continuo gli bloccano tutte le leggi in materia di immigrazione?

Stef

Lettera 14

MICKEY ROURKE AXL ROSE

Caro Dago, Mickey Rourke posta una foto assieme a Axl Rose durante un incontro di boxe allo Staples Center di Los Angeles. Dell'attore di "9 settimane e 1/2" non è rimasto nemmeno "un minuto". Sembra un trans che sta attendendo di operarsi.

Benlil Marduk

Lettera 15

Caro Dago, operazione contro mafia nigeriana. Spataro precisa che spetta all'autorità giudiziaria la gestione e l'autorizzazione alla diffusione di informazioni sulle operazioni contro il crimine. Ma allora se è stato lui a farsi scappare le notizie perché se l'è presa con Salvini?

Bibi

Lettera 16

ARMANDO SPATARO

Caro Dago, il pm Spataro: "L'operazione contro la mafia nigeriana si è conclusa mercoledì sera, e la Procura è l'unica competente alla gestione e autorizzazione alla diffusione delle informazioni". Ah, quindi ha toppato lui lasciando che qualcuno andasse a spifferare tutto al Ministro degli Interni Salvini, che poi, senza alcuna colpa, si è limitato a fare un tweet.

Theo Van Buren

Lettera 17

Caro Dago, se dovesse diventare presidente degli Stati Uniti alle prossime elezioni del 2020, il probabile candidato dei Democratici Michael Bloomberg si è detto disposto a vendere il proprio impero dell'informazione finanziaria. E a chi? Ai russi?

Eli Crunch

Lettera 18

SALVINI CON IL PUPAZZO DI DI MAIO

L'ambulante Mustafhà, che ha salvato la dottoressa italiana dall'aggressione del forsennato italiano, si meraviglia che nessun italiano è intervenuto ad aiutarlo. Povero, illuso Mustafhà! Ma lui lo sa chi sono gli italiani? In primis cacasotto, furbetti di ogni risma (dal quartierino, al lavoro nero, all'evasione fiscale spicciola e in grande, all'abuso edilizio istituzionalizzato ), prontissimi ad andare in soccorso del vincitore, maestri del "ma mi conviene?" ad ogni occasione, quelli del "Franza o Spagna purchè se magna", e del "fatta la legge trovato l'inganno (per dire quanto sono appassionati della legalità), quelli che, se in una guerra le cose si mettono male, cambiano casacca più veloci di Fregoli, per capirci quelli dell'8 settembre (ancora i tedeschi non se ne capacitano), quelli che, se un collega amicissimo ha problemi con la direzione, da l'indomani non lo conosce più nessuno e nessuno più nemmeno lo saluta. E da questi italiani il povero Mustafhà si as pettava aiuto? L'aiuto, se proprio dovevano darlo, l'avrebbero dato al delinquente.

Gaetano Il Siciliano

SALVINI DI MAIO

Lettera 19

Caro Dago, per Di Maio "l'obiettivo è evitare la procedura di infrazione mantenendo le promesse". Sì, ma se per evitare l'«ira di Bruxelles» fa il furbo riducendo la platea degli aventi diritto al reddito di cittadinanza, a tutti gli esclusi risulterà chiaro che anche lui, piuttosto che mantenere appieno le promesse, ha preferito piegarsi ai burocrati dell'Unione Europea.

Raphael Colonna

Lettera 20

Caro Dago, Bruno Vespa: "Per Di Maio e Salvini io sono come Noè". E allora carichi tutti i clandestini sull'arca e li riporti in Africa!

Luciano Abrami

Lettera 21

Caro Dago, facciamo chiarezza sul lavoro...che in giro non si legge un articolo uno che c'azzecchi...Renzi col Jobs Act ha cercato nuove assunzioni come: eliminando i CoCoPro ( contratti a progetto) detassando per 3 anni gli indeterminati ampliando al massimo la possibilità di contratti a termine ed eliminando l'art. 18 ( niente reintegro e poche indignitose...mensilità per il licenziamento...semplificando molto ovvio...)

matteo salvini luigi di maio

Qual è stato l'esito ? i contratti a T. indeterminato sono durati fino alla fine degli incentivi, sono ricomparsi i COCOCO e la maggior parte delle azienda ha assunto a termine ! Poichè tutti si sono accorti che la stragrande maggioranza dei contratti di lavoro era a termine, i 5 stelle hanno cercato di mettere dei paletti, reintroducendo dei limiti alla stipulazione. In verità quindi non hanno fatto moltissimo...

E' infatti passato troppo silente, forse perchè era un calcione in c...a Renzi, il vero intervento a gamba tesa sul JAct...ovvero la sentenza della Cassazione che LEI SI ha ridato dignità al lavoro, stabilendo che la tutela crescente voluta dal JAct di renzi era incostituzionale ed ha così reintrodotto un risarcimento equo per il licenziamento molto + elevato da 6 a 36 mesi!

In pratica, a parte la reintegra sul posto di lavoro, la Cassazione ha di fatto reintrodotto l'art. 18! Di Maio avrebbe dovuto avere il coraggio di andare fino in fondo e ristabilire una volta per tutte l'art. 18 che è l'unica vera tutela ai lavoratori. Quanto al JAct... è fallito in toto perchè alla fine ha generato solo contratti a termine...!!

RENZI JOBS ACT 2

Sono dati oggettivi e incontestabili...

spero di essere stata utile

saluti

LB

Lettera 22

Caro Dagos, la notizia che l'ambulante che ha salvato il medico di Crotone da un'aggressione a colpi di cacciavite è un immigrato è, in effetti, una notizia da dare a tutta pagina. Di solito, gli immigrati, regolari o clandestini, che fanno gli ambulanti, sono abusivi: e vabbe'. Mentre le aggressioni di ogni genere hanno come primatisti, in proporzione alla consistenza numerica sul totale della popolazione italiana, immigrati, regolari e non.

Vale anche per altri Paesi europei: dove, visto l'andazzo, queste notizie risapute e dunque, non-notizie preferiscono non darle: e le cassano anche dalla statistiche ufficiali.

Laddove certe sentenze che rimettono in circolazione spacciatori, aggressori, molestatori e stupratori, immigrati, clandestini ma anche non clandestini, sembrano considerare 'minori' tutta una serie di reati, in realtà, frequenti e la cui pericolosità sociale è avvertita, perlopiù, dalla gente comune.

Non da chi, commentando sulla tua posta!, siciliano con un nome che gli va a rima e vuole che lo si sappia, dà ragione a media, polizia, magistratura, sindaci e preti che agiscono in modo così umanitario: e a questo trattamento esemplare di immigrati e residenti, aggressori e aggrediti, aggiunge insulti agli italiani 'bastardi' e 'miserabili'. Come le non notizie di cui sopra, gli insulti meritati da questo gran tutto meno che signore sono impliciti: e possono essere omessi.

Raider