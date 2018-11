POSTA! - LE OFFESE ALLA RAGAZZA RAPITA IN KENYA SONO GRAVI E BRUTTE. DETTO QUESTO AGGIUNGO: VA FATTO DI TUTTO PER RIPORTARLA A CASA, ECCETTO CHE PAGARE RISCATTI, PERCHÉ CON QUEI SOLDI LE BESTIE CHE L'HANNO RAPITA DI PERSONE NE RAPIRANNO E UCCIDERANNO ALTRE. QUESTI COOPERANTI CHE VANNO IN QUESTI POSTI SI PRENDONO DEI RISCHI PERSONALI, QUESTI RISCHI NON POSSONO POI RICADERE SUI CONTI PUBBLICI

Lettera 1

E dopo i Casamonica, i Casapound si fa lo sgombero anche dei Casavirginia?

Saluti

Daniele Bartalesi

Lettera 2

Caro Dago, dopo Cécile Kyenge pare che il PD voglia candidare in Europa la giornalista Rula Jebreal. Insomma, sempre persone in cerca di visibilità che non hanno alcun interesse a far qualcosa per l'Italia.

Salvo Gori

Lettera 3

Caro Dago, non ha nessuna intenzione di abbandonare il partito al suo destino. E così oggi Maurizio Martina ufficializzerà la sua candidatura a segretario del Pd, perché sotto quella scorza da duro batte un cuore tenero...

Jantra

Lettera 4

Caro Dago, niente più smartphone, neanche con l'auricolare, e niente più fumo per chi è al volante. È una proposta di legge del M5S. Andrebbe proibito anche di tenere la musica a palla: come si fanno a sentire i rumori di ciò che avviene attorno?

Lino

Lettera 5

Caro Dagospia, ormai sei pieno di articoli allarmistici sul futuro dell'Italia, inframezzati dalle solite opinioni non richieste, di opinionisti opinabili, come Mughini, Cruciani, Abbate...insomma tutta la banalità di un'era di titani che sta finalmente passando, chiaramente quella dei reduci del Titan di Via della Meloria.

Bruno

Lettera 6

Caro Dago, Commissione Europea, niente paura! Se in 20 anni siamo riusciti a raddrizzare la Torre di Pisa di 4 cm, volete che nei prossimi 20 non riusciamo a ridurre il debito di 4 milioni?

BarbaPeru

Lettera 7

De Magistris dice che l'emergenza non sono i rifiuti (ma Salvini ecc.ecc.) Glielo appoggio: i rifiuti nella città da lui amministrata, tolte le vie VIP (Toledo, Chiaia, dei Mille) sono la normalità, altro che l'emergenza. Saluti BLUE NOTE

Lettera 8

Caro Dago, la vita è un saliscendi. Cresce lo spread, in Italia il PIL si abbassa, in Lussemburgo si alza il gomito. Ma quale degli ultimi governi di salvatori della patria ha approvato, votato e sottoscritto gli "accordi" capestro che vorrebbero finire di strangolare l'Italia ? Gli "investimenti" esteri in Italia: meglio che fuggano, se sono fatti con lo standard tipo Pernigotti, con l'espulsione dal lavoro di centinaia di italiani, dalla sera alla mattina.

Cincinnato 1945

Lettera 9

Caro Dago, Mughini: “Io a Toninelli non affiderei neanche il mio cane per la passeggiata”. E dice bene, perché se lo porta a passeggiare nel tunnel del Brennero chi li va poi a cercare?

Mario Canale

Lettera 10

Caro Dago, violati i dati degli utenti Amazon con nomi e indirizzi email che sono stati pubblicati sul sito del colosso dell'e-commerce per un "errore tecnico". Francamente queste società miliardarie - oltre ad Amazon mi riferisco a Facebook - stanno cominciando a stancare. Distribuiscono i nostri dati a destra e a manca e poi inventano un sacco di balle per "scusarsi". I dati non hanno le gambe e da soli non vanno da nessuna parte: a chi vogliono darla a bere?

Eli Crunch

Lettera 11

Caro Dago, inquinamento. I gas serra segnano un nuovo record e non si segnala alcun segno di inversione di tendenza. E' l'allarme lanciato dall'Organizzazione meteorologica mondiale, secondo cui le concentrazioni medie di anidride carbonica a livello globale hanno raggiunto 405,5 parti per milione nel 2017, con un trend in continuo aumento. Quindi gli accordi di Parigi sul clima erano un bluff e questi stanno scoprendo l'acqua calda. Se aumenta la popolazione è logico che aumenti l'inquinamento: più gente, più produzione, più consumi, più rifiuti, come potrebbe diminuire?

A.B.

Lettera 12

Caro Dago, il premier Conte "Quando si capirà che la manovra è orientata a far crescere il paese lo spread scenderà". Che è come dire: "Quando vincerò al SuperEnalotto mi comprerò un castello".

Pikappa

Lettera 13

Caro Dago, negli Emirati Arabi una donna marocchina ha fatto a pezzi e cucinato i resti del compagno che voleva sposare un'altra. I resti dell'uomo sarebbero stati cotti «secondo una ricetta tradizionale a base di carne e riso». E questo è fondamentale, perché se non rispetti le tradizioni che persona sei?

Tas

Lettera 14

Caro Dago, e così la Cina, la cui cultura è tetragona alla penetrazione dei cannoli siciliani di Dolce & Gabbana, boicotta il brand. Un altro attacco all'economia italiana portato dai potentati internazionali con pretestuose motivazioni (i cannoli col preservativo non li hanno ancora inventati). Ma... none! la manovra non si corregge. LeoSclavo

Lettera 15

Caro Dago, durante la presentazione della sua candidatura a segretario Pd, Maurizio Martina non ha trovato di meglio da dire che vuole sostituire l'«io» con il «noi». Ma va, per la sinistra una novità assoluta!

Benlil Marduk

Lettera 16

Caro Dago, per arrivare ad una procedura d'infrazione contro l'Italia potrebbero volerci anche sei mesi. E per quella volta Di Maio e Salvini potrebbero esser già riusciti a far sparire lo Stivale dalle carte geografiche.

Camillo Geronimus

Lettera 17

Caro Dago, "Il presidente americano deve rispettare l'indipendenza dei giudici". È la risposta del capo della Corte Suprema degli Stati Uniti, John Roberts, che respinge le critiche di Donald Trump alla magistratura, accusata di fare politica. Il riferimento è all'attacco di Donald contro il magistrato di San Francisco che ha bloccato la stretta sul diritto di asilo dei migranti.

E che cosa ci si aspettava che dicesse la guida della Corte Suprema? Giustamente ha fatto il suo mestiere difendendo il suo orticello. Ma gli americani non sono stupidi e vedono benissimo che ogni volta che Trump decide qualcosa sui migranti c'è sempre pronto un magistrato Democratico che tenta di fermarlo, cosa che a partì invertite ai tempi di Obama non succedeva mai.

Lidiano Pretto

Lettera 18

Caro Dago, chiusura o meno dei negozi la domenica, in TV scoppia la lite tra Vittorio Sgarbi, favorevole all’apertura, e Mario Giordano, favorevole alla chiusura. Non ci vuole un genio. Siccome siamo tutti uguali e abbiamo tutti gli stessi diritti, o continuiamo a lavorare tutti anche nei giorni festivi oppure assieme ai lavoratori del commercio, le cui famiglie non sono più uguali delle altre, rimangono a casa anche quelli dei trasporti, della ristorazione, dello spettacolo e della sanità e delle Forze dell'Ordine.

Daniele Krumitz

Lettera 19

Mentre tutti sono in panico, Salvini rimane in perfetto controllo. Perche'? Perche' tutto procede secondo i piani per portare l' Italia fuori dall' Euro. Ora ha bisogno di un avvallo politico ovvero che il popolo si esprima. Ha bisogno di nuove elezioni politiche e di forzare la mano in tale direzione a Mattarella ( vedi manifestazione 8 Dicembre). A questo punto la campagna elettorale sara' una specie di referendum sull' Europa e sull' Euro. Prendera' una valanga di voti e potra' finalmente fare il PM ed attivare il piano B. Gli italiani lo seguiranno nel paese dei balocchi....il Venezuela europeo.

Benny Cross

Lettera 20

Dago, le offese alla ragazza rapita in Kenya sono gravi e brutte. Detto questo aggiungo 2 cose: va fatto di tutto per riportarla a casa, eccetto che pagare riscatti,perché con quei soldi le bestie che l'hanno rapita di persone ne rapiranno e uccideranno a migliaia!

Questi cooperanti che vanno in questi posti si prendono dei rischi personali, questi rischi non possono poi ricadere sui conti pubblici italiani e sulle persone del posto che verranno massacrate poi coi soldi dei riscatti italiani.

Francesco

Lettera 21

Caro Dago, secondo i media locali i criminali che hanno rapito la volontaria italiana Silvia Romano in Kenya erano pronti da tre giorni. E chissà chi ha segnalato la presenza della possibile preda ai rapitori. Forse quegli stessi che la ragazza stava aiutando?

Pino Valle

Lettera 22

Signor Dagostino questa è la prima e probabilmente pure ultima volta che scriverò a lei e a chi mi leggerà, se avrà la cortesia di pubblicarmi. Scrivo in merito alla vicenda della ragazza italiana rapita in Kenya. Questa ragazza è una sprovveduta e degli sprovveduti,per non dir di peggio, sono pure i titolari della ong in questione. Io conosco molto bene il Kenya e conosco bene pure quella zona e so per esperienza diretta che lì non ci si va senza scorta armata. In quella zona del mondo se sei un bianco ci vai armato, ci vai protetto da un servizio di sicurezza ben addestrato. Questo è il minimo per tale zona del mondo!

Ora alcuni diranno le polemiche saranno per dopo,ora bisogna salvare solo questa ragazza. Bene, io a questo dico no, o meglio: salvare la ragazza con un intervento armato va bene, mentre salvarla pagando un riscatto è totalmente ingiusto e sbagliato!

Lo Stato italiano non deve spendere nemmeno un euro di soldi pubblici per pagare i suoi rapitori, da Cittadino che paga le tasse divento rosso dalla rabbia al solo pensiero che parte dei soldi che do allo Stato possano servire per pagare la salvezza di una tale sprovveduta!

Qualche buonista ora mi ribatterà dicendo che faranno una colletta e che lo pagheranno loro il riscatto per questa giovine: ok, fatelo pure, però sappiate che coi vostri soldi le bestie che hanno rapito la povera sciocchina, ci rapiranno,stupreranno,deruberanno e ammazzeranno altri migliaia di esseri umani! Questa è la verità, a questo servono i soldi dei riscatti che alcuni stupidi Governi Occidentali pagano ai vari terroristi e(o) criminali di turno! Questo volevo scrivere. Gentilissimo Dottor Dagostino, spero di non aver abusato di troppo del suo tempo, la saluto cordialmente.

Dottor Giovanni S.