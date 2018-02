POSTA! - LA PRECISAZIONE DI ANTONELLO LILLO SUL CASO INPS: “IL GIP HA ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO PENALE A NOSTRO CARICO” - LA RIESUMAZIONE DI BERLUSCONI IN VISTA DELLE ELEZIONI PER SPIANARE LA STRADA AD UN “NAZARENO-BIS” PROCEDE A GONFIE VELE. QUESTA VOLTA È IL “NEW YORK TIMES”. E POI DICONO CHE A INFLUENZARE IL VOTO SAREBBERO GLI HACKER RUSSI

Lettera 1

INPS PENSIONI

Buongiorno, mi chiamo Antonello Lilla. in relazione al vostro articolo del 14/4/2016, in cui vengo citato insieme ad altri colleghi per aver truffato l'INPS (l'Istituto per il quale lavoro) vi segnalo che all'inizio di gennaio il GIP ha, su richiesta del PM Lenza, ha archiviato il procedimento penale a nostro carico, non ravvisando nei nostri confronti alcuna responsabilità penale.

Tutto si è risolto in una bolla di sapone, salvo l'onorabilità delle persone coinvolte che per giorni si sono viste additare come truffatori o peggio. Confidando nella vostra serietà mi piacerebbe che pubblicaste, come doverosamente avete fatto per l'indagine e la richiesta di sequestro, anche la notizia dell'archiviazione del procedimento. Sono ovviamente disponibile ad inviare il decreto di archiviazione.

Grazie Antonello Lilla

quello che segue è il link dell'articolo:

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/malaffare-non-va-pensione-inps-indagati-vertici-procura-122712.htm

Lettera 2

OMBRELLINE

Caro Dago, hai saputo dell'ultimo episodio di razzismo coll'aggravante che l'autore è lo stato? I Monopoli di Stato hanno pubblicato un bando per l'apertura di una tabaccheria a Ventimiglia con diritto di prelazione per i profughi. Ma questi vogliono veramente la guerra tra etnie?

Ale

Lettera 3

Caro Dago, ricorso italiano per avere a Milano l'EMA. La risposta dell'Europa, di certo, sarà: Eh, mah....

BarbaPeru

Lettera 4

Caro Dago, "effetto Weinstein sulla F1" titolano i giornaloni a proposito della scomparsa delle belle ragazze dal Circus. Si, vabbè, ma che c'entra? Non sarà piuttosto un effetto del massiccio ingresso nella F1 degli arabo-musulmani che si stanno comprando tutto, compresi i nostri usi e costumi (per quanto succinti)? Gianluca

SOROS HILLARY CLINTON

Lettera 5

Carissimo Dago, se volevamo un motivo al favoreggiamento della immigrazione clandestina da parte di miliardari come Soros, eccolo: deprezzare il VALORE del lavoro. Più richiesta di lavoro a costi dimezzati e senza alcuna tutela. Prima gli italiani erano attenti al contratto e alle tutele, ora non è possibile, se non accettiamo c'è chi è disposto anche per meno. Roberto

Lettera 6

Caro Dago, Di Maio nega l'opzione di un'alleanza post elettorale con Fi, Pd e Lega, prospettata da fonti Reuters, ignorando che una notizia smentita è una notizia data due volte. Di Maio in seggio.

LUIGI DI MAIO E IL PROFILO MODERATO - VIGNETTA DI VAURO

Giorgio Colomba

Lettera 7

Caro Dago, Di Maio alla City per rassicurare gli investitori. Era dai tempi dai tempi di Alberto Sordi con "Fumo di Londra" che gli inglesi non vedevano un italiano così buffo!

Bobby Canz

Lettera 8

Caro Dago, un nigeriano è stato fermato per l'omicidio della giovane romana Pamela Mastropietro il cui corpo fatto a pezzi è stato ritrovato nel Maceratese. Ma non bastano i nostri criminali? È proprio necessario farrne arrivare di nuovi dall'Africa?

Lucio Breve

Lettera 9

Caro Dago, la Sig.ra Boschi sta manifestando una verve comica degna di Grillo. Prima ci informa che la sua candidatura a Bolzano (e in altre 5 località sparse per l'Italia) è stata decisa dal partito, quindi a sua insaputa, secondo la migliore tradizioni dei politicanti italiani. Poi dichiara che ha scelto Bolzano (ma non l'aveva deciso il partito??) perché ci trascorre le vacanze! Comunque se noi elettori continuiamo a votarli hanno ragione loro a prenderci per i fondelli quotidianamente.

FB

tariq ramadan

Lettera 10

Dago darling, della serie "les amours ou les affairs interdits". Tutto in un giorno (quasi "A bout de souffle") ieri nella Francia neoimperiale. Fermato dalla polizia ("garde a vue") il bel teologo islamico svizzero-egizio Tariq Ramadan (questioni di presunte molestie sessuali).

Licenziato dalla direzione di Radio France l'elisiaco (pare sia molto benvoluto nell'ora imperial palazzo dell'Eliseo) e bel Mathieu Gallet (questioni di affari o nomine). Un tempo non c'era pace tra gli ulivi, ora non c'é pace tra i bei maschi umani francofoni aventi visibilità, se si considera anche l'attesa per lo sviluppo delle accuse di molestie sessuali rivolte al belloccio Darmanin, attuale ministro francese del Bilancio. Pace e bene

Natalie Paav

renzi berlusconi

Lettera 11

Caro Dago, la riesumazione politica di Silvio in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo per spianare la strada ad un “Nazareno-bis” procede a gonfie vele. Questa volta è il New York Times a deliziarci con un articolo sul buon Silvio che sarebbe stato impensabile solo qualche mese fa. Ma sai di tutta questa vicenda qual è l’aspetto davvero più esilarante!?!? E’ leggere poi sui “giornaloni” (così come li chiami tu) che ad influenzare il voto sarebbero questi fantomatici hacker russi. Della serie cornuti e mazziati….

Gianpaolo Martini

Lettera 12

renzi berlusconi

Gentil Dago, auguri a nonno B. per un pronto ritorno in forma! Quanto alle candidature contestate, auguro al CAV. che il legale veneto, che non gli faceva vincere le cause penali, compilando male le liste, non gli faccia perdere le elezioni...Ossequi e auguri a donna Barbara B. per l'imminente nascita del quarto figlio!

Pietro Mancini

Lettera 13

Caro Dago, abbiamo capito che ti sta sul cazzo Renzi, sì sì abbiamo capito non ce lo ripetere tutte le sere oramai è diventato un'ossessione....stai sereno e medita su quante giuste leggi ha portato a buon fine la sua era. Sei sempre stato un paladino dei diritti civili o sbaglio? Chi mi dici dell'unioni civili e del biotestamento? Dell'omicidio stradale....Col cazzo che ci erano riusciti quei falliti dei governi precedenti....Per non parlare di quelle che riguardano l'economia.

Medita Dago medita....

gigi

giorno memoria massa

Lettera 14

Ci deve essere qualcosa che non va, come diceva Roberto qualche giorno fa, perchè anche io sono in linea di principio d'accordo con Luciano per quanto concerne gli olocausti. A prescindere che riconosco assolutamente l'olocausto ebraico, ci sono "studi" scentifici che parlano di sovrastimature nello sterminio degli ebrei, mi spiego, non si disconoscono i 6 milioni di eliminati, ma in quel numero vanno annoverati anche: zingari, stinti, politici, criminali comuni, omosessuali ed altri appartenenti a "diversità" ideologiche e razziali.

Vorrei da ultimo spezzare una lancia in favore dei palestinesi, le stragi di Tel Al Zaatar, Sabra, Chatila gridano ancora vendetta in quanto ignorate dai media, ma tant'è come dice Luciano forse i mussulmani saranno più bravi di noi e riusciranno ad essere più incisivi. Grazie per l'ospitalità

Francesco Marzano