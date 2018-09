POSTA! - QUANDO SENTO PARLARE QUELLI DI PD E FORZA ITALIA (E CODAZZI VARI) MI CHIEDO: SE LORO ERANO COSÌ BRAVI A GOVERNARE, SPECIE IN ECONOMIA, PERCHÉ LA GENTE LI HA MANDATI A CASA A PEDATE E SIAMO FANALINO DI CODA IN EUROPA? - AI SIGNORI CHE ANCORA PREDICANO L'ACCOGLIENZA VOGLIO DIRE SOLO UNA COSA: VENITE QUI A ROMA AL CALAR DEL SOLE A FARVI UN GIRO ALL'ESQUILINO O AL TIBURTINO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

GIUSEPPE CONTE E L IMMAGINE DI PADRE PIO

Non sono un giornale tedesco, ma anche a me viene spontaneo chiedere dove troveremo i soldi per TUTTE le USCITE che ci sono nella nuova manovra del governo. Adesso capisco perchè Giuseppe Conte sia andato a pregare a San Giovanni Rotondo.

Francesca

Lettera 2

elisa della valentina

Caro Dago, Martina: "Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio". Il PD che ha difficoltà ad organizzare cene vuole organizzare manifestazioni di piazza?

Theo Van Buren

Lettera 3

Dago, forse Totti ha dimenticato che un'altra bionda, Elisa Della Valentina, fu interrogata da Woodcock e raccontò la sua storia con il capitano della Roma già fidanzato con Ilariona. É tutto agli atti. Poi Elisa riraccontó tutto anche a Di più TV mi sembra.

elisa della valentina

MaMarione

Lettera 4

Caro Dago, Conte: "Sono fiero di questa manovra e la illustrerò a Bruxelles". Porti con sé Di Maio, che se gli si secca la gola potrà stappargli qualche bibita.

Tas

Lettera 5

elisa della valentina

Preclaro Dago, prepariamo ad essere forti… sentendo oggi i vari Tg del pensiero unico ed orientato e leggendo i giornaloni sembra che sull'Italia si stiano per abbattere sciagure che a confronto le dieci piaghe di biblica memoria erano uno scherzetto. Il tutto per colpa dei quei puzzoni e peccatori di Di Maio, Salvini e Conte e del loro sforamento al 2,4% del sacro graal deficit!!

A parlare soprattutto quelli di PD e FI (e codazzi vari) ma mi chiedo... se loro erano così bravi a governare, specie in economia, perché la gente li ha mandati a casa a pedate e noi siamo fanalino di coda in Europa? Non so come andrà a finire, ma vedendo tutto quello che finora hanno indovinato queste cassandre prezzolate di sicuro andrà tutto bene all’Italia...

Asgaqlun

Lettera 6

Caro Dago, questa è una domanda da te: quanto ha pagato Totti o la casa editrice per presentare il libro al Colosseo?

Giuliano

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI A MYKONOS

Lettera 7

Caro Dago, deficit al 2,4% del Pil per tre anni. Ma Tria nel governo che ci sta a fare? Lo "spione" (in senso buono) per Mattarella?

Piero Nuzzo

Lettera 8

Caro Dago, Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia: "I tecnici del Mef sono di altissima qualità". Perfetta sintonia con Rocco Casalino.

Lucio Breve

Lettera 9

Dagovski,

Salvini parla al popolo italiano. Il PD a malapena alla corrente renziana.

Aigor

Lettera 10

renzi berlusconi

Caro Dago, adesso parlano come Berlusconi e si lamentano perché il CSM ha eletto vicepresidente un fedelissimo di Renzi, ma fino a ieri i grillini non dicevano che bisogna avere rispetto per la magistratura?

Matt Degani

Lettera 11

Caro Dago, non capisco tutto questo accanimento contro Veronica Gentili per aver detto, durante un fuori onda, quello che tutti pensano, cioè che certi vecchi tromboni della carta stampata dovrebbero starsene a casa invece di impestare l'etere con commenti inutili conditi da espressioni volgarissime che servono a celare l'assoluta mancanza di idee.

Non capiscono più nulla del mondo che li circonda. I loro riferimenti sono saltati e sembrano degli adolescenti eccitati che, per dimostrare di essere cresciuti, dicono cazzo e coglione ogni due per tre. Oltretutto a sganasciarsi dalle risate era anche il conduttore maschio che avallava pienamente le battute della compagna. Ma lui non viene citato. Più facile come sempre insultare la donna dandole della cretina e della puttana.

Melita

Lettera 12

VERONICA GENTILI

Esimio Dago, DEF con deficit al 2,4%: dopo le rivolte contro l'establishment a Budapest nel 1956, a Praga nel 1968, a Pechino (Tienanmen) nel 1989, tutte rigorosamente represse nel sangue dagli eserciti con i carri armati per le strade, ecco che si avvicina la "gloriosa" pagina italiana di questa storia che si ripete senza fine e senza pietà: Roma 2019 (?). Stavolta però non arriveranno da noi gli eserciti ed i carri armati, ma solo miseria e lacrime. E' pur vero che certe ingiustizie vanno combattute, ma quando la pancia è vuota si pensa a ben altro che a "combattere", soprattutto un nemico a cui non puoi nemmeno far male. Saluti barricadieri

Timbrius

Lettera 13

kavanaugh alla commissione giustizia

Dago darling, miracoli del Bel Paese per "merito" di governo, opposizioni e poteri fortissimi, tutti insieme appassionatamente per la bisogna! I fili che portano l'elettricità dal 1 ottobre diventeranno d'oro, come anche i tubi che portano il metano. Quasi il 10 percento di aumento sui prezzi attuali, già tra i più cari del mondo. Ci scommettiamo che anche il ciarliero Salvini, che si occupa spesso anche di temi fuori dalla sua competenza come i vaccini, se ne starà zitto sull'argomento?

P.S. Non se ne può più di storie di presunte molestie sessuali, vecchie anche di quasi mezzo secolo. Di questo passo - e data la caccia ai fantasmi proclamata da Rep - sarà bene dar voce al fantasma di Anna d'Austria, regina di Francia, per sapere finalmente se é stata molestata dai cardinali di Richelieu e Mazzarino. O a quello di Lucrezia Borgia per sapere se veramente é stata abusata dal suo santo padre, Papa AlessandroVI. Ossequi Natalie Paav

KAVANAUGH CON LA MOGLIE A FOX NEWS

Lettera 14

Caro Dago, la descrizione della tentata violenza sessuale della signora che accusa il giudice Brett Kavanaugh - scelto da Donald Trump per la Corte Suprema - sembra presa pari pari da una delle centinaia di scene di stupro viste al cinema e in tv. Quindi per la sceneggiata i Democratici si sono ispirati alla serie TV "Law & Order - Unità vittime speciali"?

Mario Canale

Lettera 15

Caro Dago Cassandra, ci metti impegno nelle tue previsioni prima dicendo che il governo non riuscirà a mantenere le promesse, ora invece ti allinei con i giornaloni che prevedono catastrofi economiche e ritorsioni da parte della (povera) UE. Ma vi rendete conto di quanto siete ridicoli? Ma vi rendete conto più fate così più il consenso intorno a questo governo cresce? Che dire: continuate così care le mie cassandre da due soldi.

Andibi

giovanni tria 5

Lettera 16

Caro Dago, la manovra economica dimostra che la matematica è un'opinione. Infatti Duo (Di Maio -Salvini) vale più di Tria.

BarbaPeru

Lettera 17

Hai capito, il buon Fede...cercava di produrre fotomontaggi che ritraessero Confalonieri mentre “compiva atti sessuali con giovani ragazzi” (“Il Fatto Quotidiano”, 28.IX.2018, pagina 10).

Aveva scelto “giovani ragazzi”. Ci sarà un motivo?

Giuseppe Tubi

Lettera 18

giovanni tria 4

Vi piace il sovranismo? E mo beccatevi questo! In Alto Adige (rectius Sud Tirolo) possono acquistare case solo i tirolesi, tutti gli altri esclusi (compreso gli italiani, che comunque per loro sono stranieri). Il sovranismo è come la carta igienica: tiri un foglio, ne vengono via dieci. Prima gli italiani? E allora perchè non prima i tirolesi, prima i siciliani, prima i piemontesi, prima i romani, prima i milanesi, prima i napoletani, e ancora sezionando, prima quelli di Forcella, prima i borgatari, prima quelli di Baggio, e via via, prima IO?

Gaetano Il Siciliano

Lettera 19

Caro Dago, dopo l'approvazione della Finanziaria, la Borsa sprofonda e lo spread vola. Salvini: "I mercati se ne faranno una ragione". Veramente a farsene una ragione dovranno essere gli italiani quando vedranno l'aumento degli interessi da pagare sul debito.

ponte morandi genova 7

A.Sorri

Lettera 20

Caro Dago, agli occhi di Bruxelles la decisione del governo di portare il deficit al 2,4% del Pil appare come una dichiarazione di guerra. Sì, ma se poi alle elezioni europee di maggio sbarcano (o meglio sbancano!) gli "alleati"?

Scara

Lettera 21

Caro Dagospia sulla tragica vicenda del ponte crollato a Genova mi chiedo, e magari potrai darmi tu una risposta: perchè mai gli abitanti della zona si lasciarono costruire sulle loro teste e loro case quel mostro di cemento e ferro? Il valore di quelle case, secondo me, crollò al minimo. Chi mai sarebbe andato ad abitare lì sotto? Ma per la gloria del regime ligure comunista e di gloria per Genova comunista allora essi si sacirficarono? Bellissimo esempio di abnegazione

ROMA - MIGRANTI ACCAMPATI A VIA STATILIA

Nicola Decato

Lettera 22

Dago, ai signori buonisti che ancora predicano l'accoglienza voglio dire solo una cosa: venite qui a Roma al calar del sole a farvi un giro all'Esquilino, o al Tiburtino, o in altre zone simili di Roma (per simili intendo zone a maggioranza di stranieri). Fate solo questo ed il giorno dopo,se sarete ancora vivi, sarete diventati fans sfegatati di Salvini!

ROMA - MIGRANTI ACCAMPATI A VIA STATILIA

Io ho passato quasi 30 anni della mia vita nella Legione Straniera: sono stato in zona di combattimento più volte. Mi hanno sparato contro centinaia di volte. Sono stato coinvolto in decine di esplosioni di ordigni improvvisati. Sono stato ferito in battaglia 3 volte! Racconto queste cose per far capire a chi legge, che di cose brutte ne ho viste tante, eppure nonostante ciò io ho più paura quando giro per alcune zone della mia Roma, di quanta ne avessi vivendo quei fatti di guerra che ho raccontato!

Quando ero in combattimento in Afghanistan quanto meno avevo la possibilità di difendermi, lì se qualcuno mi sparava addosso io potevo rispondere al fuoco e visto che ero pure addestrato molto bene, di solito eliminavo immediatamente il talebano di turno che provava ad uccidermi.

ROMA - MIGRANTI ACCAMPATI A VIA STATILIA

Qui la legittima difesa è pura utopia, visto che io sono certo di una cosa: se qualche criminale pakistano (ho detto una nazionalità a caso) dovesse aggredirmi ed io decidessi sul colpo di reagire alla sua aggressione con una mossa di Krav Maga(arte marziale a caso,potrei utilizzarne pure altre a cui sono MOLTO addestrato), molto probabilmente il Magistrato di turno mi incriminerebbe per eccesso di legittima difesa, o chissà,magari pure per tentato omicidio!

Questa è la verità, chi predica l'accoglienza è tutta gente che vive nei quartieri ricchi,sono le stesse persone che conoscono un solo tipo di migrante: quello che fa loro da servo in casa, o nei ristoranti a 100 stelle dove vanno a mangiare!

Dago, lasciami chiudere con un augurio: auguri ai signori pro accoglienza indiscriminata di essere presto visitati dagli amici dei 4 rumeni di Lanciano! Auguro loro di avere come spacciatori di droga dei loro ricchi e viziati figli, gli amici delle belve nigeriane di Macerata! Sono cattivo? Lo so, ma i signorini radical chic lo sono più di me, visto che lo zero virgola zero uno della popolazione italiana vuole decidere le politiche migratorie del Paese, politiche che andranno ad incidere la sicurezza dell'altro 99,9% di Italiani!

Franz

Lettera 23

Egregio Dago,

mughini tiki taka

Vorrei dire a Mughini e a tutti quelli che la pensano come lui, che la Democrazia vale anche se sceglie "male", e quelli che hanno scelto male in precedenza avevano scelto bene, perchè a un certo punto hanno scelto "male".?

Meditate gente meditate.

Lugitana

Lettera 24

Caro Dago,

Leggo da Wikipedia che il sig. Mughini è laureato in lettere moderne, difatti leggendo la sua lettera vs Di Maio si nota benissimo che non sa una beata minchia di economia.

Domenico Desiderio

Lettera 25

Letto quel che pensa Mughini di Di Maio. Triste e' la decadenza senile Migliaia di libri letti e finire per fare il tifo per Mario Draghi.

P.Piazzardi

Lettera 26

DI MAIO FESTEGGIA IL DEF

Caro Dago, le reazioni della stampa, dei giornaloni, degli economisti (?) e persino di Mughini, mi fanno pensare che FINALMENTE il governo ha preso la strada giusta.

Esistono vari Paesi dentro lo stesso Paese: c'è quello dell'economia, e quello reale, e negli ultimi anni i grandi sacrifici compiuti in nome dell'Europa hanno messo allo stremo il Paese reale.

E' vero: il reddito di cittadinanza finirà anche nelle tasche di vari furbetti. Ma finirà anche nelle tasche di tanti giovani e meno giovani che la nuova economia del lavoro ha lasciato senza tutela e solidarietà, penso ai lavoratori con partita iva, contratti co.co.qualcosa e altri svariati profili.

giampiero mughini edoardo vianello

Mughini se la prende con Di Maio, che non è certo un "sapientone" come magari l'illustre intellettuale (ma dove?) spererebbe, ma da quanti secoli non vedevamo un politico italiano lavorare VERAMENTE con l'obiettivo di aiutare chi è rimasto indietro in questi tragici anni? Forse dai tempi di Berlinguer?

E' facile parlare con il culo al caldo e la tua bella trasmissione dove vai a cianciare di cazzate sul calcio. E magari è facile pure andare a Messa la domenica e sperare che il buon Dio provveda alle tavole di chi è rimasto senza lavoro. Com'è che si dice? Col culo degli altri siamo tutti froci? Proporrei una variante: col culo dei disoccupati siamo tutti valenti economisti.

Firmato.

E.B.

Lettera 27

di maio festeggia per il def

Io sono stanco di scrivere e di essere cestinato da Dagostino che pubblica ogni sorta di cacca, di ogni colore e varietà, ma poi quando tocchi lui e i suoi amici e compagni di merende, allora cosa fa? come il più bieco microgoebbels: non ti pubblica. Mica è scemo, adesso che è diventato un guru tatuato. Chi se ne frega del lettore che rompe i coglioni? Dà invece spazio a fottere agli amichetti suoi, vedi il tale Mughini, una vera pestilenza, uno scroscio i cazzate che però, dette da lui, vanno pubblicate. Ma perchè mai? Nell'ultimo intervento di oggi il sapiente Mughini attacca Di Maio e lo tratta come un demente, lo squalifica in maniera vergognosa, si arrabbatta sul suo cadavere come una jena per spolparlo del tutto. Una cosa vergognosa.

GIAMPIERO MUGHINI

Non tanto per come scrive (fa cacare, comunque) quanto per i "contenuti" assurdi. Di Maio, sarà quel che sarà, però ha effettivamente preso i voti di undici milioni di italiani che assommati a leghisti e destrorsi fanno l'80% del popolo bue. Questi cretini di italiani hanno votato come non piace al sessantottino Mughini ( i sessantottini sono quelli che hanno rovinato l'Italia senza remore e senza più speranza) e allora ecco il riferimento improprio, insulso, improvvido e fuori contesto con i soliti tedeschi e italiani che a suo tempo "avrebbero votato" Hitler e Mussolini.

Ma che cazzo c'entra, Mughini, 'sto paragone?: anni '30 con anno 2018. Bisogna essere bevuti per fare simili analogie. Avrei da dirne a Mughini, da ribattere ogni parola, ma non vale la pena perderci tempo. Chi ha capito ha capito. Solo una cosa ultima: se per caso le profezie di Mughini si rivelassero fuffa, chiedo sin d'ora che si impegni a non scrivere più e non inondare di cazzate l'aire.

Quanto a Dagostino, altro profeta cassandrico e di parte, aspetto le scuse per aver trombonescamente a suo tempo proclamato la prima grande sconfitta di Salvini in materia Foa (no Pfoa, no Pfas), il presidente Rai.

Mi illudo?

CL

di maio festeggia per il def con i parlamentari m5s