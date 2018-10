POSTA! - QUELLI CHE OGGI GRIDANO AL PRESUNTO COMPLOTTO DEI MERCATI CONTRO L'ITALIA, SONO GLI STESSI (LEGA ESCLUSA) CHE NEL 2011 TIFAVANO SPREAD E DERIDEVANO BERLUSCONI. PIUTTOSTO PATETICI - DI MAIO DICE CHE STA INVESTENDO SUL SORRISO DEGLI ITALIANI. INFATTI CI PRENDEREMO TUTTI UN CALCIONE SUI DENTI...

Traini condannato a 12 anni per la tentata strage di Macerata. Dal Ministro dell'Interno mi aspetto, come al suo solito, un bel messaggio facebook inneggiante alla "giustizia è fatta" e "buttate la chiave" per questo criminale.

Scommettiamo che Salvini non ne avrà il tempo?

Gaetano Il Siciliano

Gentil Dago, con gli appena assegnati Nobel è stato contestualmente scoperto un nuovo imperscrutabile effetto : l'effetto Strumia che profondi studi associano ad uno dei misteri della moderna fisica/chimica, ovvero le scoperte "gender based". Cosa siano nessuno ancora lo sa, però in compenso al CERN si agitano molto in proposito. Quello che è incomprensibile è che lo scopritore dell'effetto anziché essere adeguatamente ricompensato rischia di finire involontario emulo di Giordano Bruno!

Cordiali saluti

gioR

Caro Dago, Di Maio dice che sta investendo sul sorriso degli italiani. Infatti ci prenderemo tutti un calcione sui denti.

BarbaPeru

Reddito di cittadinanza tramite Bancomat. Come riportato da "Il Messaggero", i soldi non potranno essere prelevati in contanti: non ci si potrà andare in pizzeria, giocare al Lotto o comprare le sigarette e fare acquisti online. La cosa più truce e sinistra è NEGARE LE SIGARETTE, che un tempo non si negavano nemmeno agli ergastolani o ai condannati a morte. Se sei alla canna del gas, dunque accedi a questo tributo ma non avrai diritto a fumare. Nuove dimensioni dell'umano.

G.G.

Vedo con dispiacere che avete ricominciato a gettare fango sulla vecchia signora (ronaldo.marotta agnellietc.etc). Per lisciare il pelo ai molti frustati e mediocri che vi seguono e per l'antipatia che dago ha verso gli Agnelli. Tutto ciò che eccelle in questo paese va sputtanato e voi in questo siete imbattibili .VIVA LA MEDIOCRITA oggi questo vogliono gli italiani e questo gli date. Il coglione sono anch'io che ancora vado su questo sito pensando delle volte che siete bravi nel mettere in risalto i mille problemi di questo strano paese...e che cercate di dargli un senso anche se poi un senso non ce la..... Un abbraccio dott. Cremona Domenico

Caro Dago, oggi una grande notizia per l'Italia e gli italiani: Matteo Richetti si candida ufficialmente alla guida del Pd. Ma chi cacchio è?

RICHETTI RENZI

Mauro Soffianopulo

Caro Dago, ma chi ha spiegato a Maurizio Belpietro il funzionamento della Borsa? "[...] Al momento del calo non tutti, ma solo una piccola parte dei possessori di azioni ha deciso di vendere. Gli altri hanno tenuto le azioni nel loro portafogli e per loro non è cambiato nulla". Ma come non è cambiato nulla??? Se uno ha necessità di vendere azioni, magari perché gli si è rotta l'automobile, i soldi che pensava di avere sono molti di meno rispetto a qualche giorno fa. I "pochi" che hanno venduto - magari perché sono sempre attenti a seguire i mercati - hanno lasciato i tanti, il cosiddetto "parco buoi", col cerino in mano. Altro che non è cambiato nulla!

Bibi

Caro Dago, grande sorpresa per la nomina del sindaco di Genova Marco Bucci a commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi. Si pensava che Giggino Di Maio volesse Il Commissario Basettoni.

Claudio Coretti

Caro Dago, Flavia Vento si lamenta per aver fatto da "sottotavolo" nel programma "Libero" di Teo Mammuccari. Succedesse adesso quelle di #MeToo verrebbero a liberarla.

Ugo Pinzani

Caro Dago, la società Sigaro Toscano, al momento rinuncia

ad entrare a Piazza Affari, in pratica la Piazza S.Pietro della Borsa italiana.

Quindi, fumata nera.

Saluti, Labond

Dago, davvero, smettila di pubblicare articoli su Tesla o Elon Musk, a leggere siffatte stronzate scritte da gente ignorantissima corro il rischio di soffocare dalle risate. Non sei un blog comico, quello è territorio di Beppe Grillo, ricordatelo!

Larry

Caro Dago, quelli che oggi gridano al presunto complotto dei Mercati contro l'Italia, sono gli stessi (Lega esclusa) che nel 2011 tifavano spread e deridevano Berlusconi. Piuttosto patetici. "Chi la fa l'aspetti", dice un vecchio proverbio.

Nino

Caro Dago, Gran Bretagna e Australia accusano l'intelligence militare russa di fare una campagna globale e sistematica di hackeraggio. Sono come i bambini. Se i russi vi spiano spiateli anche voi, no. Ma dove siamo all'asilo che si va a piangere dalla maestra?

A.Reale

Dago darling, speriamo che Sua Santità, dopo aver tirato fuori dagli armadi medioevali il maligno (che pare avere nome e cognome) che semina zizzania all'interno di Santa Romana Chiesa, si premurerà anche di delucidarci sull'esistenza di Inferno, Paradiso, Giudizio Universale, ecc. Entità o concetti che sembrano dimenticati da un Papa così modernamente progressista, ma a cui milioni e milioni di "vecchi credenti" non sanno se credere ancora, anche se non osano dirlo apertamente dato il regime autocratico e misogino del Vaticano.

P.S. Ah sapere, se Dago, per combattere il maligno e obbedire all'ukase di Francesco, reciterà rosari in latino o in italiano. Ossequi

Natalie Paav

Caro Dago, ha un po' il sapore razzista il servizio di Oliviero Toscani che su Maxim fotografa Maria Elena Boschi. Volendo ritrarre una donna del Pd perché non scegliere Cécile Kyenge?

Pino Valle

Caro Dago, Luca Traini condannato a 12 anni di carcere. Dopo l'orrendo omicidio di Pamela Mastropietro aveva sparato a sei migranti: anche lui voleva porre rimedio a "leggi balorde" sull'immigrazione?

Theo Van Buren

Caro Dago, sicuramente gli esempi non mancano. Ma sulla ciclabile di Via Cristoforo Colombo, all’altezza di Circonvallazione Ostienze a due passi da Via Appia Antica e le Mura Aureliane c’è un insediamento abusivo di Sinti/Rom. La notte dormono lì, durante tutti il giorno i topi fanno festa tra le gambe di chi aspetta l’autobus della fermata lì accanto

Segnalato ad Ama e Polizia Locale da mesi da parte di molti cittadini. Nessuno interviene. Al Comando di Garbatella, sottovoce, ammettono: non abbiamo fondi per sgomberi e pulizia del luogo

M.

Caro Dago, le Quinte Colonne anti-governative hanno due fiancheggiatori in piu' : Lilli Gruber (stizzita e furiosa per le parole di Salvini a Junker) e il suo alter-ego del Sudtirol Paolo Pagliaro (macche' beone, Junker soffre ancora dei postumi di un vecchio incidente d'auto). Si',Ciao core. Un giorno solo su trenta si sentono italiani : Il giorno dello stipendio

P.Piazzardi

Caro Dago, sulla manovra Salvini dà dei numeri e Di Maio ne dà altri. Chi ha la casa di proprietà o intende fare "spese immorali" è bene che se li giochi al Lotto perché difficilmente vedrà il reddito di cittadinanza.

Tas

Caro Dago, tu che hai sicuramente tanti amici che scrivono per i giornaloni "Speriamo si fallisca velocemente" gli vuoi far presente che ormai anche le persone di una certa età seguono direttamente i politici su facebook e non leggono i loro giornaloni online?

Preferiscono seguire il Ministro Costa che sta lavorando benissimo commentando e suggerendo nei commenti piuttosto che leggere gli editoriali di Claudio Tito che si eccita a vedere la commissione europea infamare il governo un giorno si e l'altro pure? (fino a giugno poi la musica cambierà anche li..).

Fai presente che più nascondono notizie vere anche positive (come l'intervento dell'Ambasciatore americano a favore del governo) e più mistificano notizie (ogni giorno una spaccatura insanabile tra Lega e 5Stelle...) più perdono click.Menomale Dago che ci sei tu, anche se non sopporti i 5Stelle ma almeno pubblichi tutte le news....

Il tuo devoto AndiBi

Caro Dago, lo stato di panico caotico e la scarsa qualità "politica" della attuale classe dirigente (si fa per dire) Europea, si evidenzia drammaticamente nelle dichiarazioni effettuate all'approssimarsi della tornata elettorale del prossimo giugno.

Ci si domanda: quando Moscovici dichiara stentoreo, che Salvini le Pen e Orban (tralasciamo le ipocrite ed astruse aggettivazioni con le quali vengono definiti) faranno implodere l'Europa, si rende conto che porta acqua al loro mulino, visto che il popolino Europeo, mediamente, non ne può più di questo esperimento alla "Mengele" mal riuscito?? Moscovici, non ha neanche l'attenuante del cronico abuso di alcol........lui!

SDM

Dago, volevo dire ai signori sinistri che difendono il Sindaco Lucano, dicendo che il reato non c'è perché lo ha compiuto per amore, che allora non commettono reati nemmeno quei genitori che spacciano la droga in casa, perché quello è l'unico modo che conoscono e che soprattutto hanno per mantenere i loro figli. E lo stesso a ruota per chi per motivi simili compie lo stesso o altri reati!

Saviano e compagnia ciarlante, ma lo sapete che la Giustizia è neutra e che le Leggi dello Stato o le si rispettano tutte, o tanto vale non rispettarne più nessuna, tornando così a vivere ai tempi degli uomini delle caverne?! Io mi auguro che la Giustizia indaghi tutti voi per istigazione a delinquere, oppure per sedizione: gli estremi legali ci stanno tutti!

E mi auguro pure che la Magistratura continui l'indagine verificando la posizione in Italia di tutti i migranti ospitati, o passati per Riace in questi anni: deve trovare chi ha abusato della Legge per colpa di Lucano e dei suoi sodali e soprattutto una volta trovati deve punirli espellendoli tutti SENZA PIETÀ!

Ciao Dago.

Franz

Caro Dago, Di Maio: «Col reddito di cittadinanza non si potranno fare "spese immorali"». Quindi niente spettacoli di Grillo o libri di Di Battista?

Lucio Breve

In tanti stanno correndo a “giustificare” in sindaco di Riace. Qualcuno ha addirittura affermato che è “doveroso“ andare contro le leggi che la “nostra coscienza” ci dice ingiuste (Padre Zanotelli). Ma si rendono conto, questi signori, che ulteriore puttanaio rischiamo di provocare se una tale stravagante idea passa per lecita? Innanzitutto: chi decide cosa è giusto e cosa no? Solo i soliti soloni detentori della verità o posso farlo pure io.

Io per esempio penso che sia immorale pagare così tante tasse. Che faccio? Evado.

Non ho i soldi per comprarmi casa. Che faccio? Occupo abusivamente quello che magari qualcuno altro ha edificato o comprato con fatica?

Non ho soldi per mangiare. Che faccio? Mi comporto come Robin Hood?

Pensate poi a che tragedie se uno decidesse che alla propria coscienza parla la propria religione al di sopra delle leggi dello Stato. Staremmo freschi. Magari, per rispetto del multiculturalismo, sarà “lecito” anche andar in giro a tagliar gole…

VMoscato

Ogni tanto, chissà perchè, anche la Busiarda dice la verità. Che si chiami cotoletta, braciola, bresaola o bresolin (Bresolin è il nostro amico autore del pezzo sotto mia osservazione), sta di fatto però che l'articolo della Stampa riportato stamane dal 70enne D'Agostino con un titolo acconcio, ossia rispondente al vero, centra perfettamente il bersaglio grosso.

Vi si parla del pericolo che corre l'Italia a sfidare la vecchia cara grassa teutonica Europa. Neanche a dirlo che la Busiarda in questa occasione scriva la verità - anzi la ingantisce ben bene -, ma non tanto perchè di prassi persegua la verità (si chiama come soprannome La Busiarda proprio perchè i piemontesi la conoscono bene) quanto perchè il dilatare questo aspetto, di cui sopra, va nella direzione di creare allarme, suonare le trombe alla Capponi, mettere in guardia gli italiani del pericolo che corrono inseguendo e pompando questo governo gialloblù.

Governo che la Busiarda - insieme al 90% della sta mpa italiota, schierata e venduta allo straniero - odia in maniera straevidente e palmare. Lo capisce anche un fesso come me che il Salvini e il Di Maio fanno venire l'orticaria a tutti i nostri soloni del cazzo che hanno maramaldeggiato, in combutta con l'UE e la burocrazia massonica-progressista, addosso al nostro Paese rendendolo merda e senza dignità di Stato sovrano.

La gente, il popolo, che spesso insorge quando sembra dormire, si è svegliato e ha dato fiducia ai dioscuri S&DiM perchè non si fida più delle caste mortifere e sozze. E così, invece di dare spazio alle scelte del popolo, casta e stampa, pensano: non vorrete mica far governare questi due cretini seppur supportati da oltre il 60% della gente ( in vari casi arrivano all'80%)? Men che mai: la vulgata della stampa di casa è che questi ci portano alla rovina e per questo vanno fermati con ogni mezzo con le buone o con le cattive. E con alleati quelli del PD e della sinistra, utili idioti, che hanno in questi decenni distrutto il Paese.

Forza quindi Busiarda: lancia allarmi in modo che gli italiani disorientati si caghino sotto e si rivoltino contro Salvini e Di Maio. E poi non ditemi che la stampa italiota in generale non lavori, non si dia da fare. Lavora eccome, come tutti i traditori della Patria, della sua Costituzione delle regole democratiche, ma lo fa però come i farisei.

Sottocoperta facendo credere di fare il bene della gente, gente che invece detesta proprio questo mondo marcio. Voglio spingermi un attimo in una ipotesi suggestiva ma rischiosa, visto il soggetto in questione (D'Agostino): forse 'sta storia della stampa partigiana che supporta il Nemico, l'ha capita pure lui, tra un seno, un golfo, un sedere, un membro.. Forse!

Chiara ex Luciano