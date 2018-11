POSTA! - LA RAI MANDA UN’INVIATA IN MESSICO PER RACCONTARCI LE VICENDE DEI MIGRANTI PARTITI DALL'HONDURAS CON DESTINAZIONE STATI UNITI. MA CHI LI CONOSCE A QUESTI? SI OCCUPASSERO DEI 5 MILIONI DI POVERI ITALIANI, MOLTI DEI QUALI VANNO A FRUGARE NEI CASSONETTI DELL'IMMONDIZIA PER RIMEDIARE QUALCOSA...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

BCE FRANCOFORTE

Caro DAGO per la BCE anche per la Grecia comincio' come con l'Italia di questi tempi. FALSO: con la Grecia comincio' con prestiti a pioggia dalle banche francesi e tedesche per finanziare armamenti lavori pubblici e giochi olimpici che si sapeva già benissimo i greci non potevano permettersi. Questa è l'europa dei cravattari, altrochè. salutl BLUE NOTE

Lettera 2

Caro Dago, a Roma è iniziata la demolizione delle ville dei Casamonica. Ma è terribile, dentro vi abitavano anche dei minori. Unicef e Save the Children non hanno nulla da dire? Ad avere diritti sono solo i figli dei migranti?

Soset

Lettera 3

la demolizione delle ville dei casamonica 15

Caro Dago, l'Unione Europea ha bocciato la Manovra italiana e la decisione non si può certo imputare solo a quel signore che è solito alzare il gomito.

Rob Perini

Lettera 4

Caro Dago, Istat ed Osce rivedono al ribasso le stime sulla crescita del Pil, rispettivamente all'1,1% e allo 0,9%. Sarà contento Di Maio che a maggior ragione potrà parlare di "numerini"...

Scottie

Lettera 5

Caro Dago, Davigo a "DiMartedì" : “Quello che Vespa fa finta di non capire è che il problema dell’Italia non è la criminalità comune. I due problemi nel nostro Paese sono il crimine organizzato e la devianza delle classi dirigenti". Invece per i magistrati che fanno carriera politica a suon d'inchieste, fondando partiti e diventando anche ministri, tutto bene, no problem.

la demolizione delle ville dei casamonica 7

Andrea Parenzan

Lettera 6

Caro Dago, Nando Casamonica si lamenta: "Se buttano giù le case a famiglie che portano il nostro nome dovrebbero buttare giù anche tutte quelle costruite a Ischia". Capperi, ma non si può. Quella è la Regione dove pesca i voti Giggino Di Maio!

Maury

Lettera 7

Caro Dago, alla Rai sarà anche arrivato Marcello Foa, ma non è cambiato nulla. Ora che non possono più raccontare le storie (al 90% probabilmente inventate) dei migranti provenienti dall'Africa, perché Salvini li ha fermati, hanno mandato l'inviata Laura Tangherlini fino in Messico per raccontarci le vicende dei migranti partiti dall'Honduras con destinazione Stati Uniti. Ma chi li conosce a questi? Si occupassero dei 5 milioni di poveri italiani, molti dei quali vanno a frugare nei cassonetti dell'immondizia per rimediare qualcosa!

Spartaco

Lettera 8

conte salvini di maio

Caro Dago, i vari sondaggi che continuano a confermare il consenso al governo giallo verde attorno al 60%, stanno facendo impazzire i commentatori che non sanno spiegarsi come tale seguito possa rimanere, a distanza di cinque mesi, sostanzialmente inalterato, nonostante tutte le bordate sparate contro dalla maggior parte dei giornali, televisioni ed organismi nazionali ed internazionali. Come può essere che la fiducia in Di Maio, Salvini e Conte non viene intaccata? Gli italiani che li approvano sono una massa di imbecilli?

SALVINI CON IL PUPAZZO DI DI MAIO

Non proprio, certamente ogni tanto qualche dubbio può sorgere. Nel qual caso a dissipare le incertezze provvedono i conduttori dei talk di RAI, Mediaset e LA 7 i quali presumendo di sostituirsi all'opposizione, rappresentata da PD e Forza Italia, in sostanza politicamente inesistenti, per combattere il governo giallo verde si sono dati una missione. Non si sa quanto spontanea od interessata, comunque in grado di trarre beneficio dalle indubbie capacità di professionisti della comunicazione.

Solo che i loro trucchetti, servizi esterni tagliati e montati ad hoc, interruzione scientifica degli interventi non graditi, applausi a comando per la qualunque, solito giochetto delle voci che si sovrappongono sono divenuti talmente palesi ed irritanti che a chi li guarda, dall'altra parte del televisore, non rimane altro che ripiegare sulla considerazione della serie "se questi sono i metodi vuol dire che gli altri hanno ragione".

Max

calderoli - giancarlo giorgetti

Lettera 9

Caro Dago,

puoi spiegare al valoroso e sagace Calderoli che l'asse Franco-Tedesco sarà anche isolato ma i primi a bastonarci per il mancato rispetto delle regole sono gli amiconi, o presunti tali, Kurz e Orban ?

Grazie

andy61

Lettera 10

Caro Dago, la ministra per il Sud Barbara Lezzi, prima afferma che sulla bocciatura della Manovra da parte dell'Ue "l'Itakia sconta una cattiva reputazione dei governi precedenti" e poi alla domanda se si senta in dovere di chiedere scusa per non aver mantenuto la promessa sul Tap risponde che lei avrebbe voluto ma "non è stato possibile". Insomma, perfettamente in linea con la "reputazione" di chi l'ha preceduta.

Maxi

Lettera 11

BARBARA LEZZI 1

Dago darling, lo so finirò subito nel cestino, ma il tuo sito dovrebbe ormai cambiare nome e chiamarsi Dagosky a causa dell'invasiva e martellante Pub di Sky. Va beh che ormai anche Infernet sta diventando come la TV, un contenitore di Pub con qualche meritorio angolino sulle reti RAI minori cone Rai5 e RaiStoria, quando si riesce a vederle prima che incomincino a "friggere" per poi sparire per mancanza di segnale, anche qui a Milano città. Riverenze

Natalie Paav

Lettera 12

Caro Dago, per il grillino Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, il voto di martedì alla Camera su un emendamento a firma 5 Stelle al ddl anticorruzione, in cui il governo è andato sotto è "un segnale". Chi dice che a mandarlo sia stata la Lega e non i suoi stessi compagni di partito che si sono già dimostrati insofferenti all'alleanza con Salvini?

Baldassarre Chilmeni

Lettera 13

virginia raggi sindaca di roma (2)

La Ue boccia la manovra. Salvini: “Ora aspettiamo la lettera di Babbo Natale”. Forse ne dovrebbe scrivere una lui, insieme con i soci Di Maio e Conte: “Caro Babbo Natale, mettici la testa a posto, per favore, prima che sia troppo tardi”.

Vittorio Regalidinatale ExInFeltrito

Lettera 14

Gentil Dago, Perché i villoni, lussuosi ma pacchiani, dei Casamonica li hanno sequestrati Matteo Salvini e donna Virginia Raggi e non l’allora Sindaco, de’sinistra, Uolter Veltroni? Il nemico del compagno D’Alema era troppo impegnato non nel lontano Camerun, ma nell’amata New York City a sostenere la campagna elettorale della moglie, mai tradita (o no ?), di Mr.Bill Clinton. Mi sembra di ricordare che fu un trionfo...Ricordo bene? Riabilitazioni postume. Quanto era fico, liberal e soprattutto autonomo, prima dal PCUS e poi dal Pci, partito mai obbediente a Mosca, e in Rai mai lottizzatore, Sandrone Curzi, il compianto capataz di tele-Kabul ! Vero, compagna Sciarelli ?

Ossequi.

Pietro Mancini

laura boldrini

Lettera 15

Caro Dago, Laura Boldrini abbandona Liberi e Uguali dopo appena 7 mesi di legislatura asserendo che "Era un progetto senza futuro". Si può quindi ipotizzare che se la Presidenta si trovasse a bordo di un barcone di clandestini che sta affondando nel Mediterraneo, sarebbe la prima a lasciare il natante per mettersi in salvo pronunciando la stessa frase?

Nino Pecchiari

Lettera 16

Caro Dago, una volontaria milanese di 23 anni, Silvia Romano, è stata rapita durante un attacco in un villaggio in Kenya. Speriamo finisca bene, ma evidentemente la vicenda delle "due Simone" non ha insegnato nulla. E mi fermo qui, per rispetto dell'angoscia tremenda che proveranno in queste ore i genitori.

Claudio Coretti

Lettera 17

REGGIA CASERTA 3

Caro Dago, ormai quello formato da M5S-Lega è un Governo che si regge sui ricatti. Se tu non voti l'Anticorruzione io non voto il dl Sicurezza. Pessimo spettacolo.

Lucio Breve

Lettera 18

Caro Dago, in seguito a un violento nubifragio, una porzione di capitello si è staccata dalla facciata Sud della Reggia di Caserta, il cui restauro era stato ultimato a inizio 2016. Facciamo così, diciamo subito che la colpa è del "riscaldamento globale" così non c'è alcun responsabile da punire.

Alan Gigante

Lettera 19

Caro Dago, il tragico è che non vale più nemmeno la scelta tra la Borsa o la vita, perché non si sa quale delle due è messa peggio.

BarbaPeru

JAMAL KHASHOGGI

Lettera 20

Carissimo Dago buongiorno. In merito al rapimento dell'ennesima signorina in Kenia:

Potresti per cortesia comunicare ai vari giornalisti che se una persona opera presso una ONLUS e percepisce uno stipendio non puo' essere considerata " UN VOLONTARIO" ma bensi' un dipendente. E' assurdo far passare per caritatevole chi si presta a certi lavori per soldi.

Grazie mille M.V.

Lettera 21

Caro Dago, il New York Times critica Trump per l'atteggiamento tenuto con l'Arabia Saudita riguardo all'omicidio di Jamal Khashoggi. Giustamente il Presidente, in nome della realpolitik, non ha alcuna intenzione di rompere i rapporti col prezioso alleato. Durante gli otto anni dell'amministrazione Obama l'Arabia Saudita ne avrà combinate di cotte e di crude su diritti umani, delle donne, degli omosessuali e della libertà di stampa, ma siccome al governo c'era Barack si poteva (o si doveva?) tranquillamente sorvolare. Ora che c'è Donald, invece, è d'obbligo dargli addosso su tutto, anche sull'omicidio di un giornalista non americano avvenuto in un paese straniero, la Turchia.

Dario Tigor

Lettera 22

bianca berlinguer e roberto d agostino cartabianca

Dagospino, ormai sei lanciato nel firmamento della tv: vai e vieni, cazzeggi con gli occhialoni neri e barbetta caprina, sentenzi e ti accrediti quale novello petronio della suburra. Buon per te, anche se questo è un indicatore del momento che stiamo vivendo. Un momento tragico che conferma l'assunto e le profezie di Teresa Neumann (mistica tedesca che vedeva lontano e ci prendeva, eccome, alla faccia della famiglia Angela, padre, figlio e nipotino pure, residenti in via Cicap n. 666 e del professor Freddicaldi (oddifreddi) di torino, quello matematico tutto numeri ).

Disse la mistica che gli anni che vanno dal 1999 al 2018 (mese più mese meno) sarebbero stati contrassegnati dal rovesciamento di tutti i valori etico-morali, in maniera così plateale ed evidente da far venire i brividi. "Tutto sarà rovesciato, l'asino comanderà al leone, l'ignoranza, la volgarità assoluta, la perdizione e la dissolutezza etc. etc. la faranno da padroni..." Non c'è che dire, a mio pov ero avviso, ossia Teresa Neumann aveva visto perfettamente con gli occhi della visione soprannaturale anche in questo frangente, oltre che negli altri, confermati dalla realtà successiva.

bianca berlinguer e roberto d agostino

E quella di oggi - come detto - è una situazione perversa a tutti i livelli, così stratificata, assorbita e metamobilizzata dai più che in buona sostanza si tende a non farci più caso: guerre spietate, distruzioni per mano dell'uomo, genocidi, sodomia propalata. nozze omosessuali, aborti, pedofilia, corruzione, etc,etc. ...l'elenco è tragicamente infinito. Ogni tanto però - ed è qui che volevo arrivare - spunta qualche evento, un qualcosa insomma che ci fa fermare (anche chi non ci pensa troppo) e come una sberla in faccia ci fa riflettere.

Questa volta è un fatto in sè apparentemente micro, vista la caratura del personaggio e della trasmissione connessa, ma è peraltro assai indicativa. Parlo della finocchiona Angela Finocchiaro che ha avuto la spudoratezza di fare e dire quello che ha fatto e detto in tv nel corso di una trasmissione che chiamare patetica è un complimento: "gli uomini sono pezzi di merda.." e "il tuo papà pure, anzi di più", rivolgendosi a femminucce vigliaccamente utilizzate alla bisogna (non importa se non hanno sentito la finocchiona come dice la Dandini, resta il reato grande come una casa, reato di omicidio del buon senso minimo, del pudore, della convivenza civile, della famiglia, dei buoni sentimenti, etc.).

Di fronte ad una tale demenzialità - che è appunto segno della follia del tempo - sono insorti però in pochi, troppo pochi. Anche questo, segno dei tempi. Siccome la finocchiona e la dandini pendono a sinistra allora i compagni di merende tendono a sopire, non vedere, parlano di peccatucci veniali.

bianca berlinguer e roberto d agostino cartabianca

E invece è gravissimo il fatto successo, scandaloso. Avvisa ,chi vuol comprendere ,dove può portare la deriva femminista, la pazzia dell'ideologia. Ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, ma io spero che dopo gli anni di Caino ( Neumann dixit) possa artrivare qualche spiraglio di luce, anche per via della sveglia che gli uomini veri dovranno darsi.

Chiara ex Luciano

Ps: ho letto ieri che il pomodorino marzano mi ha appellato col termine "famigerata". Va bene che è un fisico nucleare e quindi il cervello può avere qualche scoria, però andiamoci piano. E poi, ancora non ha ancora capito che "Chiara ex Luciano" è una sigla, una formula. Torni a riflettere lui!