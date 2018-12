POSTA! - STRANI CORSI E RICORSI DELLA STORIA: PENSARE CHE RENZI DOVEVA DIVENTARE IL MACRON ITALIANO E CHE INVECE MACRON È DIVENTATO IL RENZI DI FRANCIA - L'ARRESTO SU RICHIESTA DEGLI STATI UNITI DI "LADY HUAWEI" IN CANADA. PER UMILIARLA LE AVRANNO FATTO I PRIMI SELFIE SEGNALETICI CON L'IPHONE?

Lettera 1

Caro Dago, ipotesi di tassa sulla Panda. Inutile accanimento su una specie in via di estinzione.

BarbaPeru

gentiloni all assemblea nazionale pd

Lettera 2

Caro Dago, che vergogna! Ho letto il "52° rapporto sulla situazione sociale del Paese" e mi sento un Censis...

Gripp

Lettera 3

Caro Dago, Pd, Gentiloni ai candidati: "Partito forte e unito contro i populisti". E se fosse composto solo da un migliaio di persone, si andrebbe tutti d'amore e d'accordo. Meglio di Garibaldi.

Elia Fumolo

Lettera 4

Caro Dago, falso allarme bomba negli uffici della CNN a New York. È la prima regola del giornalismo schierato e fazioso: se non c'è la notizia, la crei.

Pikappa

Lettera 5

EMMANUEL MACRON MATTEO RENZI

Caro Dago, ma se i grillini hanno tanto a cuore l'Ambiente, perché invece di mettere una nuova tassa sulle auto, che pur inquinando hanno una certa utilità, non vietano piuttosto la vendita delle sigarette?

Mario Canale

Lettera 6

Caro Dago, strani corsi e ricorsi della Storia: pensare che Renzi doveva diventare il Macron italiano e che invece Macron è diventato il Renzi di Francia. En marche arriére come nota con il solito acume la Paav e rischiando forte visto che i francesi hanno passato alla ghigliottina perfino Maria Antonietta che voleva rifornirli di brioches al posto del pane.

Cincinnato 1945

giuseppe conte legge una poesia dopo il consiglio dei ministri 4

Lettera 7

Caro Dago, Manovra. Conte ostenta sicurezza: «Tra noi è facile, ci troviamo sempre d'accordo. È con l'Europa che è un po' più complicato». Forse perchè in Europa pensano al denaro reale invece che ai soldi del Monopoli.

Tommy Prim

Lettera 8

Caro Dago, il Pd era diviso in due: "Scimuniti" e "Sì-Minniti". Venuta a mancare la candidatura a segretario dell'ex ministro dell'Interno, sono rimasti solo i primi.

Gripp

Lettera 9

Dago, se la comunicazione sulle operazioni di arresto toccano al PM, dice Spataro, in nome della riservatezza e per non pregiudicare alcunché, perché in talune di queste ci sono fotografi, cineoperatori e parenti vari che assistono in diretta ?

pamela anderson 7

Peprig

Lettera 10

Dagovski,

Un leghista e una grillina beccati a fare sesso alla Camera. Se era anale, riassume al meglio la coalizione di Governo.

Aigor

Lettera 11

Caro Dago, "fascista!", tuona Pamela Anderson verso Salvini. E poi dicono che il botox non ha effetti collaterali.

Giorgio Colomba

Lettera 12

Caro Dago, arresto della figlia del fondatore di Huawei. Allora Troia non ha insegnato nulla. Le guerre - anche quelle tecnologiche - a volte iniziano col rapimento o l'arresto di una donna...

Baldassarre Chilmeni

renzi macron

Lettera 13

Caro Dago, Migranti. Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée annunciano lo stop alle attività della nave Aquarius. Si spera non per occuparsi in esclusiva dello smaltimento dei rifiuti tossici sanitari!

Luisito Coletti

Lettera 14

Caro Dago, arrestato a Lecce il pm Emilio Arnesano. Avrebbe "venduto in più procedimenti l'esercizio della sua funzione giudiziaria in cambio di incontri sessuali ed altri favori". Ma col potere che hanno i magistrati sulla libertà e sulla vita delle persone, potrebbe essere soltanto la punta di un iceberg?

Franco Giuli

Lettera 15

EMILIO ARNESANO

Caro Dago, vedere il male dappertutto. Il Pm di Lecce parlando con l'Avvocatessa, con la quale siamo certi c'era una storia di vero sentimento, nel riferirsi alla amica della legale, valente candidata all'esame di avvocato, sicuramente la avrà voluto incontratala solo per, come dire, una prova....orale, nel senso che l'avrà interrogata a lungo. Solo poi avrebbe potuto decidere di sponsorizzarla alle prove scritte, in quanto dotata di arti degne del Foro.

Insomma questa è la tesi della difesa

SDM

Lettera 16

Caro Dago, i Nobel per la Medicina 2018 Tasuku Honjo, 76 anni, dell'Università di Tokyo, e l'americano James P. Allison, 70 anni, dell'Anderson Cancer Center: "Siamo quasi sicuri che entro il 2050 tutte le forme di tumore potranno essere sconfitte con l'immunoterapia". Ma il problema non riguarda la scienza e la medicina, ma il denaro. Con tutti gli interessi che girano attorno ai malati di cancro, col cacchio che i diretti (e meno diretti) interessati si lasceranno sottrarre la gallina dalle uova d'oro!

Giacomo Francescatti

Lettera 17

martina renzi

Dago incomparabile, saremo anche un popolo di impostori, vigliacchi, voltagabbana ed egoisti, come sostiene l'opinionista siculo deluso dal risultato elettorale, però non è che gli altri stiano poi messi meglio di noi. La Francia collaborazionista si alleò coi nazisti, la Germania ha fatto quel che ha fatto, tutti gli altri hanno campato per secoli sul colonialismo, ovvero lo sfruttamento sistematico delle risorse altrui. E gli Usa prima sterminarono i nativi e poi importarono gli schiavi dall'Africa, senza l'aiuto delle Ong. Gianluca

Lettera 18

Gentil Dago, Matteo Renzi : “Non sono il killer del PD !”. Stavolta, l’ex segretario ha ragione. Era inutile rinviare la dipartita alla....Calenda greca. Pertanto, si è deciso per la morte assistita. E il partito è stato accompagnato all’estrema dimora dall’allegro, ultimo leaderino, Martina. La tomba per il...sereno riposo dell’amato figlio di padre Prodi e di Uolter Veltroni ? Si trova in un cimitero nei...Boschi aretini. E i pochi elettori rimasti ?

GRENFELL TOWER

Si...Salvini chi può !

Ossequi.

Pietro Mancini

Lettera 19

Caro Dago, secondo gli "esperti" l'ordine di non evacuare l'edificio durante l'incendio della Grenfell Tower di Londra fu fatale per molte delle 72 vittime. Ma si presume che a darlo siano stati i soccorritori - vigili del fuoco, polizia, etc. - e quindi essi stessi degli "esperti" in materia. D'altra parte anche il Ponte Morandi di Genova era monitorato da "esperti" che dopo il crollo vengono accusati da altri "esperti" di non aver svolto a regola d'arte il loro compito. Idem per il riscaldamento climatico.

rom metro a 9

Gli "esperti" dicono che se non si fa qualcosa in fretta, rischiamo di finire, non si è capito bene se cotti o annegati. Aggiungiamo che negli anni '70 gli "esperti" prevedevano l'esaurimento delle risorse petrolifere nel giro di pochi anni. Ma allora gli "esperti" non saranno, di volta in volta, soltanto una pezza d'appoggio per tranquillizzarci, rasserenarci o spaventarci a seconda di dove i potenti di turno vogliono farci andare a parare?

La Lega dei Giusti

giorgia rombola' 1

Lettera 20

Caro Dago, un'adolescente Rom viene picchiata in metrò a Roma dopo aver tentato un furto. La giornalista Rai Giorgia Rombolà, trovandosi lì, interviene in difesa della piccola ladra, ma viene insultata e minacciata da tutti i presenti. Nemmeno una persona si schiera con lei, così più tardi pensa bene di andarsi a lamentare su Facebook. È la dimostrazione di quanto sia distante dai problemi della gente e dal sentire comune chi fa informazione per la tv di Stato. Cambiare i vertici Rai non serve a nulla finché chi deve raccogliere è diffondere le notizie è ispirato da motivi ideologici.

Giacò

Lettera 21

Caro Dago, Di Maio: "I tagli sulle pensioni d'oro saliranno dal 25 al 40%". Insomma, non basta più nemmeno portarle dai 24 ai 18 carati!

nina moric

Jantra

Lettera 22

Caro Dago, il problema di Fabrizio Corona non sono le "stigmate" che si è tatuato sul palmo delle mani, ma quelle che ha nella testa.

EPA

Lettera 23

Caro Dago, l'arresto su richiesta degli Stati Uniti di "Lady Huawei" in Canada. Per umiliarla le avranno fatto i primi selfie segnaletici con l'iPhone?

Tuco

Lettera 24

caro Dago, leggendo l’articolo di Gramellini “In una stazione del Metrò” alla fine si rimane colpiti solo da 3 frasi. La prima: “giovane Rom immobilizzata sulla metropolitana di Roma dai vigilantes” la seconda: “tanto più che la giustizia sta svolgendo il suo ruolo in modo eccellente”. la terza: “gli zingari è inutile arrestarli, tornano subito liberi”

E la terza è l’unica che ha un senso compiuto. Gramellini poteva quindi limitarsi a questo.

Larry

Lettera 25

Caro divino Dago, apro i siti dei giornaloni online e noto che la notizia della polizia francese (non la polizia del Sudan) che lega e fa inginocchiare gli studenti di un liceo come fossero dei pericolosi terroristi (potrebbero essere i nostri figli..) passa in secondo piano dopo il gossip. Più importante di gran lunga il battibecco dell'ecotassa si o ecotassa forse. Se questi sono i giornali che dovrebbero informare fanno bene Crimi e Di Maio a tagliare fondi pubblici. Ormai non c'è più speranza.

Il tuo devoto AndiBi.

sciopero torre eiffel 1

Lettera 26

Caro Dago, sabato a Parigi è attesa una nuova manifestazione ad alta tensione. Chiusi negozi, musei, teatri e la Torre Eiffel. Fermo anche il calcio, il governo consiglia di stare a casa. Che fantasia, è la stessa cosa che chiedono i Gilet Gialli a Macron che invece continua a presentarsi all'Eliseo.

Daniele Krumitz

Lettera 27

Dago, la giornalista si scandalizza perché il Popolo dei treni voleva farsi giustizia da solo con la zingara: ma lo sa la giornalista romana che la legge contro questi criminali non può nulla? Lo sa che queste madri zingare sfornano figli a catinelle e li sfruttano per non andare in galere? Lo sa la signora giornalista che la gente ne ha la pa**e piene di questi farabutti?

Io mi auguro che davvero le cose inizino a cambiare: perché non si comincia a toglierli sti figli a sti genitori criminali? L'assistenza all'infanzia è intervenuta e ha tolto i figli a coppie di Italiani che avevano solo la colpa di avere la casa un po' in disordine: come mai però lasciano i figli a famiglie zingare che li fanno crescere tra furti, lerciume e topi? Non valgono pure per i signorini rom le stesse leggi che sono in vigore per gli Italiani?.....

MIMMO LUCANO

Cara giornalista, io sto col Popolo dei treni, non col popolo dei giornalai con la villa ai Parioli!!! p.s. Dago, non mi eliminare la parola ZINGARO: è una parola della nostra bellissima lingua Italiana e non è una parola offensiva!!!

Francesco

Lettera 28

Caro Dago, nella sentenza del Tribunale del Riesame sugli arresti di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, si legge che «Lucano lucrava sui migranti anche per ottenere voti». Ed inoltre che è «afflitto da una sorta di onnipotenza, non può gestire denaro pubblico e viola la Lecce con naturalezza». Si attende la reazione di Roberto Saviano, che nei giorni scorsi ha dimostrato grande fiducia nella magistratura difendendo il pm Armando Spataro dagli attacchi di Matteo Salvini.

Bobby Canz

Lettera 29

Dago darling, che bella la Francia di oggi ("jadis douce"), quella dei "buoni" di "Vivre ensemble", Global compact (che Macron dovrebbe firmare tra pochi giorni in Marocco) e Cop24. Oltre al "crepuscolo del macronismo", come titola Mediapart, il sito del controverso Edwy Plenel, anche ieri un atroce fatto di sangue nell'Ile de France, a due passi dai grattacieli della Defense.

macron cohn bendit

Un anziano professore (irlandese) ucciso a coltellate da un antico (37 anni!) studente (pakistano) all'uscita del polo universitario "Leonard de Vinci". Meno male che Macron ("avec sa femme et maman" Brigitte) é ben chiuso nel suo Palais de l'Elysée (o in qualche chateau periferico molto più proteggibile dell'antico "hotel particulier" della divina Marchesa di Pompadour). come qualche imperatore dei francesi prima di lui lo era nel suo "Palais des Tuileries" (poi distrutto dal popolo in rivolta) prima di finire ospite (a vario titolo) della "perfida" Albione.

laura flessel emmanuel macron anne hidalgo

Strano comunque che l'Eliseo non abbia ancora accusato Putin di essere il fomentatore della rivolta (o golpe!) del popolo (bobos ed elites esclusi) francese. Come lo stesso Eliseo aveva fatto quando si diffusero i "rumors" di una presunta "liason" sentimentale di Macron col bel Matthieu di Radio France. E Macron aveva aggiunto di suo che di notte dormiva sempre insieme a Brigitte. Senza fare allusioni, il gaio re Enrico III (quello dei famosi "mignons") dormiva sempre con la sua Luisa di Lorena senza mai fare un figlio, nonostante la giovane Luisa fosse ancora ben lontana dalla menopausa.

E hai visto come gli sbirri di Macron hanno trattato i liceali di Mantes-la-Jolie ieri? Fosse stato Putin con dei liceali russi, Rep avrebbe urlato di "orrore e sdegno". Ho notato che i nostri commentatori parlano a volte di 1789 o 1968, ma mai delle altre rivoluzioni francesi (tipo 1830 o 1848) e meno che mai di quella terribile della Comune di Parigi del 1871. Ossequi Natalie Paav