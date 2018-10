POSTA! - SULL'ARRESTO DEL SINDACO DI RIACE ALBA PARIETTI DICE CHE "LA DISOBBEDIENZA È UNA PRATICA NOBILE". È LO STESSO PENSIERO DI TUTTI QUEGLI ITALIANI CHE "DISOBBEDISCONO" AL FISCO - L’ITALIA NON E’ RAZZISTA. DA SEMPRE I LAVORATORI IN NERO SONO PERFETTAMENTE INTEGRATI

Caro Dago, è dai tempi di Ludovico il Moro che in Italia invalse la pratica di chiamare un potente straniero per regolare i conti in casa propria. Ieri Ludovico il Moro oggi PD e giornaloni. Mala tempora currunt.

Caro Dago, maltempo, crollato il Ponte delle Grazie sulla provinciale nel Lametino. Prima crollano le infrastrutture, poi crolleranno i Mercati e alla fine crollerà il consenso. La fine di un Paese.

Caro Dago, altri attacchi all'Italia da parte di Moscovici. Visto il cognome, qualcuno inizia a sospettare che ci siano dietro i russi.

Mattarella non ha ricordato a Conte solamente di rispettare la Costituzione. Gli ha anche raccomandato di bere tanta acqua d'estate e di coprirsi bene d'inverno.

L’Italia non e’ razzista. Da sempre i lavoratori in nero sono perfettamente integrati.

Reddito di cittadinanza tramite Bancomat: da quando pagando con il bancomat è possibile risalire alla merce acquistata? Al massimo puoi risalire all'esercente (ammesso che i servizi interbancari siano adeguatamente programmati a farlo per il MEF)Ma Giggino ha un minino di cognizione di causa?

Tu che sei il socioantropologo più smart che cè ti consiglio se non l’hai gia vista la trasmissione vivere 120 anni con 2 giornalisti che solo loro fanno spettacolo la trovi su un canale del digitale. Merita !!! Fidati

Caro Dago, l'arresto del sindaco di Riace per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con quel cognome Mimmo Lucano può avere solo un destino... "amaro".

Caro Dago, i grillini vogliono montare gazebo in tutta Italia per spiegare la manovra al popolo. Una volta, in nome della trasparenza, erano fanatici dello streaming. Ma adesso che sono al governo ben si guardano dal trasmettere in diretta le discussioni con la Lega per spartirsi poltrone e denari.

Dago Dago, anche Prodi condanna Di Maio che si affacciò dicendo " le istituzioni non si devono mostrare da un balcone ". Re e Papa stiano attenti e pure Putin il primo maggio a Mosca. Solo bicicletta, anzi triciclo vista l' età.

Dago carissimo, la manovra prevede un rapporto debito/Pil al 2,4%, il paese “rischia il tracollo finanziario”. Mario Draghi dixit. Riassumendo: Rapporto debito/Pil nel 2012: 3%; nel 2013 è stato al 2,9%; nel 2014 al 3%; nel 2015 al 2,6%, nel 2016 al 2,4% e nel 2017 al 2,3% e tutto andava bene madama la marchesa, anzi l’Italia stava prendendo la strada virtuosa e giusta verso il risanamento dei conti pubblici. Ma secondo te ce stavano a pija’pel culo allora o adesso? Cordialità con un rapporto credibilità delle istituzioni europee/realtà ben al di sotto sotto dell’1,6%.

Egregio signor Dagospia, nessun rilievo è stato dato all'ennesimo caso di morte sul lavoro. Il nostro Zanza è morto sul pezzo, nel silenzio totale dei sindacati e delle associazioni che sempre intervengono a rimarcare la mancanza di sicurezza sul lavoro.

Dice il Ministro Dott.Prof. Paolo Savona : "Abbiamo lanciato il guanto di sfida alla vecchia Europa. Ora dobbiamo vincere la guerra, perché guerra sarà". Sulla sfida è evidente, sul fatto che possiamo vincere la guerra ho i miei dubbi. L'ultima che gli italiani hanno vinto è quella della conquista della Dacia tra il 101 ed il 106 dopo Cristo, imperatore Traiano contro Decebalo, esattamente 1.912 anni fa. Poi una serie continua e sterminata di sconfitte. E dovrebbero essere Salvini/Di Maio ad interrompere la serie?

Mitico Dago, ma perché il nuovo esecutivo non la tiene corta e racconta che con i tagli agli sprechi e regalie dei precedenti governi, tipo l’esenzione alle cooperative, il mantenimento dei centri sociali e non ultima l’Imu alla chiesa e l’8x1000, si recuperano soldi da fare 4 manovre? O forse non lo dicono prima delle Europee per non limare qualche consenso, ma è certo che dopo lo faranno!

Caro Dago, sull'arresto del sindaco di Riace Alba Parietti dice che "La disobbedienza è una pratica nobile". È lo stesso pensiero di tutti quegli italiani che "disobbediscono" al Fisco.

Caro Dago, per me Mario Draghi sta calcando la strada di Monti, vuole diventare prima Senatore a Vita e poi Primo Ministro perchè ormai il suo mandato sta scadendo e poi si è fatto nemico la Germania.

Caro Dago, Luigi Di Maio e i ministri del Movimento 5Stelle hanno festeggiato sul balcone l'approvazione della Finanziaria. Ma il popolo - come dimostrato anche con Renzi - cambia opinione molto velocemente e in un futuro molto prossimo potrebbero essere costretti a "festeggiare" all'uscita del Raphael Hotel. Con dono di monetine, s'intende...

Caro Dago, se e quando (spero mai) la sinistra ritorna al governo ha già pronta la nuova riforma della giustizia: Se una persona di destra infrange la legge compie un reato penale, invece se una persona di sinistra infrange la legge compie disobbedienza civile.

salvini mattarella

Caro Dago, nel chiosare il forfait del Cavaliere all'inaugurazione del giardino a Sutri, Sgarbi afferma che Berlusconi "è stato un po' maleducato". Rammenta al tuo già nemico ed oggi amico Vittorione che, di là dal rispetto dovuto ai trapassati genitori di Silvio, l'aggettivo adatto è "ineducato", giacchè le colpe dei discenti non sempre debbono essere ricondotte ai docenti.

Caro Dago, Salvini: "A 15 anni ero un rivoluzionario, poi sono cresciuto e ho smesso di fare il 'compagno'". Insomma, c'è mancato un pelo che in questo periodo il "Capitano" non si trovasse a risolvere i problemi di Martina, Renzi e compagnia.

Caro Dago, prima di lasciare il presidente dell'INPS Tito Boer occupa più posti possibili con uomini di sua fiducia. Ma la domanda è: quanti migranti che pagheranno la sua pensione è riuscito a trovarsi?

Caro Dago, Oliviero Toscani a "Il Giornale": «Io lo so perché a voi di destra le mie foto a Maria Elena Boschi non piacciono: è perché siete dei pipp...froc... che avrebbero voluto vederla nuda. E io invece l' ho ritratta vestita. Vi ho deluso, lo so. Ma l' ho fatto apposta per farvi dispetto». Poveretto: l'ha ritratta vestita perché c'era troppa cellulite da ritoccare.

Chissa che contenta la gay community per il "froci" dell'amico fotografo!

Caro Dago, a Trento un medico del pronto soccorso non cura un immigrato irregolare e lo denuncia: l'Ordine avvia un provvedimento disciplinare. Ma sono rincitrulliti? Il medico ha fatto benissimo, non deve curare chi illegittimamente sottrae tempo e risorse al diritto alla salute degli italiani. Ma se tutta l'Africa sbarca in Sicilia che facciamo? Mettiamo loro negli ospedali e lasciamo fuori i nostri?

Riccardo Porfiri

Caro Dago, povero mondo. Ci siamo persi il capo dell'Interpol. Sembra una barzelletta che chi dovrebbe trovare i criminali in tutto il pianeta si sia perso il comandante. Ma è così: Meng Hongwei è scomparso in Cina, suo paese natale, e non si trova più.

Caro Dago, un anno fa aveva inizio #MeToo. Dopo che col cinema non le era andato un gran che bene, chissà quali progetti aveva fatto Asia Argento. E invece oggi si trova dalla parte sbagliata, quella dei carnefici, ed è stata pure sbattuta fuori da X-Factor. C'est la vie.

Caro Dago, il governatore della Bce Draghi è convinto che Di Maio e Salvini nel preparare la manovra abbiano sottovalutato in modo pericoloso il contesto internazionale: l'Italia rischia Il tracollo finanziario. Il buon Mario non si preoccupi, le entrate della Casaleggio Associati stanno andando a gonfie vele!

Caro Dago, l'Agenzia per la Sanità pubblica francese ha reso noti i risultati di tre rapporti su casi di nascite di bambini senza mani o senza braccia in due regioni. Gli studi su questa vicenda non hanno consentito di identificare le cause. Non hanno consentito o non hanno voluto? Si sa che in questi casi Scienza e case farmaceutiche fanno comunella. Chissà quali farmaci sono stati dati alle partorienti, ma per il solito vecchio motivo, il denaro, la cosa non può essere rivelata e quindi si racconta al popolo che le malformazioni sono dovute al "caso". Col ca**o!

