Lettera 1

sciarelli

Gentil Dago,

Conte non firmerà il nuovo contrattone con il Real Madrid.

Salvini e Di Maio non gli hanno dato l'ok ..

Ossequi.

Pietro Mancini

Lettera 2

Caro Dago, Federica Sciarelli direttrice del Tg1? Per fortuna no. La ricorderemo sempre quando - sarà stata la metà degli anni '90 - da conduttrice del Tg3 presentò Margherita Hack come "astrologa". Continui con "Chi l'ha visto", che è meglio...

U.Novecento

Lettera 3

Caro Dago, la toppa è peggio del buco. Le scuse accampate da Di Maio per giustificare le mancate promesse elettorali sul Gasdotto Trans-Adriatico “non Tap un cazz“.

Maxi

Lettera 4

Caro Dago, come mai nel commentare l'incontro tra Mattarella e le ragazze medaglia d'argento della Nazionale di pallavolo, la giornalista Rai sente il bisogno di sottolineare "tutte italianissime"?

Egisto Slataper

Lettera 5

Caro Dago, batosta elettorale. La Merkel... l'Assia?

Sergio Tafi

Lettera 6

di maio

Caro Dago, il Principe Carlo ha svelato di aver pensato in più di un'occasione di mandare a monte il matrimonio. Ai suoi amici avrebbe detto "di aver desiderato disperatamente annullare quel matrimonio quando durante il fidanzamento aveva scoperto quanto fossero pessime le prospettive, non avendo avuto alcuna possibilità di conoscere Diana in anticipo". Pare infatti che prima di sposarsi i due si fossero visti soltanto 12 volte. Gli è andata bene che non eravamo ancora in pieno delirio gay. Perché al giorno d'oggi al posto di Lady D avrebbero potuto rifilargli anche un trans!

Kevin DiMaggio

Lettera 7

Dagovski,L’Arabia Saudita precisa: Khassogi ha lasciato il Consolato con le sue gambe, sottobraccio.

Aigor

Lettera 8

Caro Dago, ma sono stati i NO TAPPI , confusi dalla Boldrini sui generi dei nomi, a chiamare San Foca al maschile la ben nota Santa Foca, che Dio la benedoca ?

Cincinnato 1945

LUIGI DI MAIO TAP GUN

Lettera 9

Caro Dago, secodo l'Oms oltre il 90% dei bambini e ragazzi sotto i 15 anni nel mondo, ogni giorno respira aria inquinata, causa di 600mila morti infantili dovute allo smog respirato in casa e fuori. E invece gli adulti? Respirano ossigeno puro?

Theo Van Buren

Lettera 10

Cari Dago, Martina: "Ho concluso il mio mandato, ora si convochi l'Assemblea". E certo che ha concluso, ha fatto perdere al Pd tutto quello che si poteva perdere.

Giacomo Francescatti

Lettera 11

Dago darling, chissà se il subcomandante Marcos, grande amico dei Bertinights, ha accolto con tutti gli onori la marcia dei migranti dell'Honduras, prob. organizzata dalle elites hollywodiane e dem in funzione anti Trump, mentre attraversava la sua parte di Messico, il Chiapas?

E chissà cosa succederebbe oggigiorno a una novella signora di Shangai che vagassse sola di notte nella un tempo mitica Acapulco. Come faceva l'"atomica" Rita Hayworth, di cui si festeggia il centenario della nascita, nel capolavoro di Orson Welles "La signora di Shangai". E pensa a una novella Anna Magnani che avesse la sua "notte brava", come nel bellissimo film "Risate di gioia", nella Roma "liquida e aperta" di oggi! Ossequi

DI MAIO TAP

Natalie Paav

Lettera 12

Caro Dago, in Brasile Bolsonaro ha spazzato via tre lustri di corruzione e lassismo da parte di Lula e i suoi compari, tanto cari alla nostra sinistra.

Nino

Lettera 13

Caro Dago, la Boldrini nasconde la mano dopo aver lanciato il sasso. Querela "Libero” perché ha titolato che "le sue risorse uccidono e stuprano". Ma è solo la verità, visto che ci sono centinaia di articoli di giornale e sue interviste in cui, anche dopo fatti delittuosi, continua a sostenere che I migranti costituiscono una risorsa e non un problema. E quindi ora di che si lamenta?

Piero Nuzzo

Lettera 14

giuseppe conte a 'italia a 5 stelle' 7

Caro Dago, Il portavoce Rocco Casalino messo in quarantena dal premier Conte a causa della troppa invadenza? In un partito di gaffeur come i 5 Stelle, ricco di splendidi esemplari quali Di Maio e Toninelli, l'ex gieffino ci sta come il cacio sui maccheroni!

Pino Valle

Lettera 15

Caro Dago, "Non ci hanno mai detto che c'erano penali da pagare". Ma per favore, ci sono penali con le compagnie telefoniche per contratti di poche centinaia di euro e Di Maio pensava che quando ci sono in ballo miliardi ognuno è libero di fare quello che gli pare? Ma dove vive, su Marte?

Antonello Risorta

Lettera 16

Caro Dago, il Papa: «Vorrei dire ai giovani: "Scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto"». Purtroppo tanti preti hanno fatto molto peggio che non dare ascolto ai giovani!

Dario Tigor

LETTERA 17

di maio 2

Caro Dago, sit-in in Campidoglio contro il degrado della Capitale: ”Roma dice basta". Virginia non si sco-Raggi, che magari tra una decina di giorni il giudice le dà una mano per togliersi di mezzo senza imbarazzi...

Matt Degani

Lettera 18

Caro Dago, Travaglio ha criticato Di Maio per l'attacco al governatore della Bce Mario Draghi: "una buona dose di infantilismo e di inadeguatezza, non degna di un vicepremier e un ministro...". Il direttore de "Il Fatto Quotidiano" ricorda tanto Mario Monti che dalle colonne del Corsera era bravissimo a risolvere, sulla carta, tutti i problemi. Quando però si è trovato al posto di quelli che era tanto bravo a criticare si è visto il disastro che ha combinato. Quindi anche per Travaglio vale il vecchio modo di dire: "Chi sa, fa. Chi non sa, insegna".

Ezra Martin

Lettera 19

«L’Italia è un Paese pieno di idioti che votano idioti» è il gentil pensiero che Sgarbi riserva a Di Battista (“Rete4”, domenica, 21 e 15).

Strano ma vero.

Giuseppe Tubi

Lettera 20

weber merkel

Caro Dago, Di Maio: "Noi sotto attacco, stiamo uniti come la testuggine romana". CasaPound???!!!

Bibi

Lettera 21

Caro Dago, ridicolo il (mezzo) premier Conte che tenta di fare da parafulmine ai grillini sulla Tap. Non è stato eletto da nessuno e non rappresenta nessuno fuorché sé stesso. Fa una figura migliore se sta zitto.

A.Sorri

Lettera 22

Caro Dago, in Puglia, per i 5 Stelle, la vendetta del vaffa.

BarbaPeru

LetterA 23

Caro Dago, esulta Gad Lerner: si cerca, per l'omicidio di San Lorenzo, anche un italiano.

BarbaPeru

raggi

LETTERA 24

Caro Dago

Se il 29% dei telespettatori tv si gusta Maria De Filippi e il 20% Antonella Clerici vuol dire che c’e’ un 49 % di coglioni

masochisti che gradiscono farsi del male.

Cordiali saluti.

Piero

LETTERA 25

Caro Dago, Marcella, la "mamma" della

mattarella ragazze italvolley

pappagalla Enrica, dice che il pennuto

ama le luci colorate e la musica: ma quando

va in discoteca l'aspetta alzata?

Saluti

Gino Celoria

