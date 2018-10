POSTA! - A ZANZA, IL CUI UNICO PECCATO ERA DI AMARE LE DONNE, VIENE NEGATO IL FUNERALE IN CHIESA. A RENATINO DE PEDIS, BANDA DELLA MAGLIANA, LADRO, RAPINATORE ED ASSASSINO, L'ONORE DI UNA SEPOLTURA IN UNA BASILICA - A CASALINO, GENOVA HA FATTO SALTARE IL FERRAGOSTO. POTEVA ANDARE DAI BENETTON A CORTINA - IL RITORNO DEL LETTORE LUCIANO E LA SUA INVETTIVA

Riceviamo e pubblichiamo:

luigi di maio 3

Lettera 1

Caro Dago, brillante operazione di Di Maio.

A qualche milione di italiani reddito o pensione di cittadinanza, a tutti gli altri debito di cittadinanza.

BarbaPeru

Lettera 2

Dagovski,

A Casalino, Genova ha fatto saltare il Ferragosto. Poteva andare dai Benetton a Cortina.

Aigor

Lettera 3

Tanto per capire cos'è la Chiesa Cattolica. A Zanza, il cui unico peccato era di amare le donne, viene negato il funerale in chiesa. A Renatino De Pedis, banda della Magliana, ladro, rapinatore ed assassino, l'onore di una sepoltura in una basilica.

Gaetano Il Siciliano

funerali zanza 4

Lettera 4

Caro Dago, si sa che Di Maio non è laureato, ma per dire "abbiamo abolito la povertà" bisogna non aver fatto nemmeno la quinta elementare.

Piero Nuzzo

Lettera 5

Dago Dago, a Piazza del Popolo da Martina e compagni l' età media degli astanti superava i settanta anni. e la rima non è voluta. E' stata comunque un bella giornata di sole,

Peprig

Lettera 6

Caro Dago

A vedere la super infantile manifestazione PD ho provato imbarazzo e vergogna per averli in passato

votati.

TRAVAGLIO-FERRARA

Alberto

Lettera 7

Per farsi un'idea, la più perfetta possibile, delle possenti qualità non solo politiche di Matteo Renzi, non bisogna tenere presente le critiche che gli schizza contro Travaglio, ma piuttosto gli sdolcinati elogi che gli spalma addosso Giuliano Ferrara.

Santilli Edoardo

Lettera 8

Salvini sembrava abile. Ma no, s’è dimostrato un fesso. Aveva l’occasione di diventare il leader della destra italiana, e invece ha dato una feroce incazzatura agli elettori di destra accodandosi allo steward a cinque stelle. Ormai i due sembrano Cric e Croc

R

GIOVANNI TRIA

Lettera 9

Caro Dago, Giovanni Tria si è convinto a rimanere al suo posto dopo aver ottenuto da Giorgetti la garanzia che i paletti della manovra non cambieranno più di un millimetro. È come se uno avesse deciso di rimanere a vivere sotto quel che rimane del ponte Morandi a Genova.

Benlil Marduk

Lettera 10

I vandali che hanno sporcato il leone di San Marco a Venezia sono due studenti di Belle Arti, italiani. E Salvini? Zitto. Ti immagini se fossero stati due immigrati e per di più irregolari? Apriti cielo! A quest'ora selfie, dirette facebook e mandiamoli a casa loro.

Come sempre, due pesi e due misure. Barbara Italia!

Gaetano Il Siciliano

Lettera 11

asia argento ospite di non e l arena di giletti

Dago, la Signorina Argento è inutile che si incazzi con Sottile, infatti Salvo ha solo detto la sacrosanta verità: se uno mi stupra io non ci resto amica, esco a cena e faccio film insieme! Se un coniglio (Asia dixit...) mi violenta io non mi ci faccio un selfie insieme dopo l'amplesso! Spero che Sky non faccia retromarcia, ma qualora dovesse farlo voglio dire questo a loro: la mia lettera di disdetta dell'abbonamento è già bella e che pronta!

Ciao Dago.

Franz

SALVO SOTTILE SU ASIA ARGENTO

Lettera 12

Esimio Dago, mi connetto sul tuo sito e (sorpresona!) leggo che in Iraq è stata uccisa l'ennesima donna che si esibiva in maniera "troppo occidentale" mentre in Germania sono stati arrestati 6 neonazisti che pianificavano stragi contro stranieri. TOC TOC, Madame Bachelet, si può? Che ne dice se qualcuno dei suoi caschi blu in viaggio verso l'Italia non faccia un giro un po' più lungo e si fermi a dare un'occhiata anche in uno solo di questi due paesi, prima di venire a trascorrere le vacanze in Costa Smeralda o alle Cinque Terre spesati da noi a pensione completa?

Saluti tuttoincluso

Timbrius

Lettera 13

Per poter valutare in tutta la loro possanza le qualità non solo politiche di Renzi Matteo, non bisogna tenere presente le critiche di Travaglio, ma solo ed esclusivamente gli elogi di Ferrara Giuliano.

Santilli Edoardo

NADIA TOFFA

Lettera 14

Dago umano, la vicenda della sig.ra Toffa a mio parere è stata ed è resa pubblica in maniera esagerata/esasperata non adeguata sia al tipo di malattia sia all'andamento della terapia. Ritengo che certe vicende siano strettamente personali e come tali debbano essere trattate, aldilà di quello che possa ritenersi un aspetto quasi taumaturgico della divulgazione in pasto a stampa che è interessata alla cassa e al finto buonismo.

Cordialità Pic

Lettera 15

Buonasera Itaglia.

Come dare torto a Luigino che spara sulla Croce Rossa? Gli speculatori (che non sono imprenditori), tutti di sinistra (quelli che vogliono le immigrazioni, ovvero schiavi a basso costo), hanno fatto un colpo di stato nel 2011 contro un governo eletto legalmente (grazie al braccio armato della Germania che ci vuole succubi e depredabili, dato che siamo gli unici a darle fastidio industrialmente e che può intaccare la norma sull'export eccessivo che viola da 12 anni senza che nessuno fiati e grazie alla complicità di pezzi delle istituzioni italiane ed europee).

SALVINI DI MAIO CONTE BY SPINOZA

Sono loro che spingono verso gli estremismi e se non sono rincoglioniti del tutto cercheranno un compromesso con il governo italiano sul DEF perché la scaletta è semplice: giù il centrodestra e adesso c’è un bel governo di destra e se riescono a mandare giù questo il prossimo sarà formato da Lega+CasaPound+Forza Nuova (quasi lo spero).

michele

Lettera 16

Dago darling, dopo il "balcone" di Di Maio, abbiamo avuto le "folle oceaniche" dei sedicenti democratici convertiti al capitalismo anche più selvaggio in Piazza del Popolo a Roma e in quella del Duomo a Milano. Prima o poi arriverà qualcuno che evocherà i "colli fatali"? Un Colle solo, benchè prestigioso, non basta. Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 17

asia argento x factor

Caro Dago, ormai leggo solo dal tuo sito cosa dice e succede del caso Argento. Che dire della sua difesa...? Pare la copia sputata di una battuta (ormai bollata come misogina e unpolitically correct) che ricorreva nel film "Brancaleone alle Crociate". Purtroppo non c'è online la clip ma sicuramente conoscerai il film: comunque nel film c'è una principessa che racconta di essere stata vittima di molteplici violenze sempre tutte contro il suo volere perché lei è ovviamente casta e fedele al consorte che la sta aspettando da qualche parte. Alla fine della narrazione delle sue peripezie e abusi a stessa principessa invita il valoroso Brancaleone a "usarle violenza", perché lei è ovviamente casta ma se uno le zompa addosso... lei non dice ovviamente no.

Ora la battuta oggi non la troveremmo più in nessun film per ovvi motivi, ma fa quasi ridere pensare che i legali dell'attrice abbiano ricorso a questo dialogo per difendere la virtù della loro assistita... Faceva ridere ai tempi figuriamoci ora questa dichiarazione. Comunque apprezzo il riferimento ad un grandissimo film italiano.

Saluti da Brancaleone,

Lisa

Lettera 18

grillo di maio

Caro Dago ho votato il M5S e già sono pentito di averlo fatto, il loro reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza è una follia, fuori dalla realtà italiana, innanzitutto si daranno soldi ad una marea di persone nullafacenti per scelta, ad una marea di lavoratori in nero che continueranno a lavorare in nero, ad una marea di furbetti. Questa legge porterà a spiacevoli conseguenze e disparità tra le quali: perchè il reddito di cittadinanza per parassiti non è pignorabile mentre il reddito di lavoro di un onesto cittadino invece è pignorabile;

la prima casa esclude la possibilità di avere il reddito di cittadinanza, fatto che ovviamente si ripercuoterà senza dubbio sul mercato immobiliare, le vendite si ridurranno, i prezzi crolleranno, le imprese edilizie vedranno crollare il loro fatturato, le agenzie immobiliari e tutto il commercio legato all'edilizia ne risentirà;

grillo di maio

la soglia del pignoramento che attualmente è basato sull'assegno sociale si dovrà basare sulla pensione di cittadinanza che se si porta a 780 euro significa che il limite di pignoramento diventa di 1170 euro e con queste cifre coloro che dovranno rilasciare prestiti e coloro che affittano case ci penseranno bene, di conseguenza prestiti solo ai ricchi ed ai possessori di patrimoni immobiliare e affitti che aumenteranno e saranno certamente più rigorosi nella scelta;

i giovani ed anche meno giovani che cercano un lavoro anche per poche centinaia di euro cesseranno di farlo tanto arriva il reddito di cittadinanza, i datori di lavoro saranno incentivati all'assunzione part-time o al tempo determinato tanto al lavoratore ci pensa il governo;

poi vorrei capire perchè chi percepisce il reddito di cittadinanza può rifiutare due lavori prima che gli venga revocato il reddito, e poi vista la mancanza cronica di lavoro ma tutti questo lavori per milioni di persone dove lo trovano? Ma poi se i lavori saranno a tempo determinato significa che chi lavora 2-3-4 mesi non percepisce il reddito di cittadinanza mentre i restati mesi lo percepisce? una pacchia mica da ridere per i furbi e nullafacenti di mestiere;

GIULIA GRILLO TONINELLI LUIGI DI MAIO

poi si vocifera che le risorse potranno essere anche reperite attraverso l'eliminazione di agevolazioni fiscali, in pratica togliamo a chi lavora per darli a chi non lavora, i ricchi gliene frega una mazza tanto sono ricchi ma il ceto medio si impoverisce ancora.

Io non sarei contrario al reddito di cittadinanza ma fatto in questo modo non è di aiuto all'Italia, bisogna mettere dei limiti molto stringenti, bisogna aiutare chi merita e chi può produrre lavoro e ricchezza, non si può aiutare tutti indiscriminatamente a prescindere.

A questo punto spero vivamente che questo governo crolli al più presto perchè altrimenti questa povera nostra nazione finisce nel baratro più profondo senza possibilità di uscirne.

ANGELO BECCIU NUNZIO APOSTOLICO A CUBA

Saluti, Fisio

Lettera 19

Mi pesa vedere riportati articoli del quotidiano Avvenire dentro questo letamaio a cielo aperto. Qui si percepisce il graduale incedere del Male in ogni ambito della vita (morale, politico, sociale, e purtroppo anche religioso). Quando poi il demone tatuato D'Agostino pizzica l'articolo giusto - ossia quello che gli piace per seminare ancora più zizzania, più lordume possibile - ecco che si fa fatica a non intervenire, a non replicare. Per le rime.

viganò

Dice tale Cardinale (ripeto Cardinale, principe della Chiesa, pronto all'effusione del sangue per Gesù Cristo e la Sua Chiesa) Angelo Becciu, con quella faccia un pò così da birichino sardo, che: "Mons. Viganò attacca il Papa come non dovrebbe mai, proprio perchè - sottolinea sempre in italiano il sardo Becciu - chi si dice tradizionalista al Papa deve essere fedele". Sic dixit Beccius, ma al riguardo sorge qualche ampia perplessità. In primis: ammettiamo pure che questo povero diavolo di Mons Viganò (considerato però da molti una persona e un religioso serio e rigoroso) dica scemenze, si inventi le cose e quindi sia un fanfarone (insomma un dagostino qualunque), cosa ci vuole per metterlo in riga con quattro belle frasi chiare in cui si prendono le distanze dal nostro Viganò (un cognome che piaceva pure a Gaber) e gli si contesta tutto?

BERGOGLIO RATZINGER

Da cima a fondo. La vicenda si chiuderebbe, il Viganò se la piglierebbe nelle berte e tutti noi cattolici saremmo felici e contenti. Perchè non lo si fa? Come mai il Papa che parla a tutti e con tutti (Bonino la massacratrice di creature nasciture, Scalfari, lo scienziato poligamo che ha cambiato gabbana ad ogni stagione, e tanti altri ancora lontani anni luce dalla Chiesa Cattolica) non si degna, non dico di rispondere, ma almeno di mettere in riga questo Viganò? Che, se non erro, è un Vescovo, mica un povero pirla qualunque.

Ecco, questo, cara Eminenza Becciu, è la cosa che dovrebbe spiegare: è falso quello che dice Viganò, si o no? La fedeltà al Papa, come tale, può essere - anzi lo è, soprattutto - nella ricerca a qualsiasi costo della Verità sempre e comunque. per cui ripeto: Viganò dice il falso o il vero? Questo è il problema innescato! Dice nostro Signore Gesù Cristo che a San Pietro diede pure del "Satana" : "Sia il vostro parlare "si,si", "no, no", il di più viene dal Maligno".

Chiara ex Luciano