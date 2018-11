POVERA JANE ALEXANDER! NELLA CASA DEL “GIEFFE VIP”, SI E’ INVAGHITA DI ELIA FONGARO CHE PERO’ NON RICAMBIA - QUANDO ALFONSO SIGNORINI GLI HA CHIESTO SE FOSSE DAVVERO FELICE DI RIVEDERLA, L’EX VELINO DI “STRISCIA” HA TAGLIATO CORTO AFFERMANDO: "PREFERISCO NON RISPONDERE" - E QUANDO LEI E’ TORNATA IN STUDIO, SI E’ LANCIATA AL COLLO E LUI… - LA BATTUTA DI ILARY BLASI A SIGNORINI: "IO E ALFONSO ANDIAMO A GIOCARE A LECCA LA..." - VIDEO

Da https://www.liberoquotidiano.it

Povera Jane Alexander: è lei, infatti, l'ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip. Povera, però, non tanto per l'eliminazione, quanto piuttosto per ciò che ha detto Elia Fongaro nel corso della diretta di Canale 5 di giovedì sera. Jane ed Elia, come è noto, hanno fatto coppia nella casa: lei è innamoratissima di lui, ma forse non è corrisposta. Infatti, durante il verdetto che ha sancito l'eliminazione della Alexander, Fongaro non ha sorriso, mai.

E quando Alfonso Signorini gli ha chiesto se fosse davvero felice di rivederla, Elia ha tagliato corto affermando: "Preferisco non rispondere". Mugugni in studio, poiché tutti - o quasi - sono convinti del fatto che a Fongaro non importi nulla dell'attrice. Ma tant'è, a rendere il tutto ancor più grottesco ecco l'entrata in studio di Jane, avvenuta pochi minuti dopo e che potete vedere nel video qui sotto: lei entusiasta gli si lancia al collo, lui la bacia con trasporto. Un trasporto che però i telespettatori sanno essere, forse, non così autentico.

GRANDE FRATELLO VIP, ILARY BLASI: "ANDIAMO A GIOCARE A LECCA...", BATTUTA SCONCERTANTE A FINE PUNTATA

Da www.liberoquotidiano.it

È tarda sera. Anzi, ormai è notte. Siamo all'1.11, ultimo minuto dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella di giovedì 22 novembre. La puntata sta per terminare e, ovviamente, la parola passa ad Ilary Blasi. La quale saluta il pubblico con una battuta piuttosto spiazzante. Rivolgendosi ad Alfonso Signorini, infatti, lady Totti afferma: "Io e Alfonso andiamo a giocare a lecca la parola", scherza prima di abbandonare lo studio. A che si riferisce? Presto detto: al gioco che ha coinvolto gli inquilini nella caverna, i quali una mezz'oretta prima si sono sfidati a leccare, appunto, delle piastre di plexiglass al fine di indovinare le parole scritte sopra quelle stesse piastre. Per intendersi, ciò che potete vedere nel video qui sotto:

