I PREMI DEI GIUSTI - ‘CRITICS’ CHOICE AWARDS’: DOMINA ‘LA FORMA DELL’ACQUA’, POI GLI ATTORI DI ‘TRE MANIFESTI’ E GARY OLDMAN PER ‘L’ORA PIÙ BUIA’. GUADAGNINO VINCE PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE - GLI OSCAR DI TARANTINO: I MIGLIORI FILM DELL’ANNO SONO ‘DUNKIRK’, ‘ATOMIC BLONDE’, ‘TRE MANIFESTI’, ‘MOLLY’S GAME’. INCLUDE ANCHE ‘WIND RIVER’, UN FILM PARIA PERCHÉ PRODOTTO DA WEINSTEIN

Marco Giusti per Dagospia

Crictics’ Choice Award 2018.

the shape of water

Ancora premi. In attesa delle nomination agli Oscar del 23 gennaio. Stavolta, al Critics’ Choice Award domina La forma dell’acqua di Guillermo Del toro, miglior film, miglior regia, migliore scenografia e miglior colonna sonora. Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh vince solo per la protagonista, la grandiosa Frances McDormand e per il non protagonista, Sam Rockwell.

Miglior protagonista è ancora una volta Gary Oldman come Winston Churchill in L’ora più buia di Joe Wright. Miglior attrice di commedia Margot Robbie per I, Tonya e miglior attore di commedia James Franco per The Disaster Artist, malgrado le nuove accuse di molestie che gli sono piombate sul collo. Best Young Actor è la piccola e meravigliosa Brooklyn Prince di The Florida Project. Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino vince per la miglior sceneggiatura non originale e Get Out per la migliore sceneggiatura.

TRE MANIFESTI A EBBING

Miglior fotografia a Roger Deakins per Blade Runner 2049, miglior montaggio a Baby Driver. Miglior film straniero In The fade di Fatih Akin. Miglior commedia è The Big Sick, che da noi è passato inosservato. Miglior film d’azione è Wonder Woman di Patty Jenkins, che batte i potenti maschi di Logan e Thor: Ragnarock e permette a Gal Gadot un bel discorso femminista sul palco. Miglior film animato è Coco della Pixar, che vince anche per la migliore canzone originale, “Remember Me”. Per le serie televisive vincono anche qui The Handmaid’s Tale e come serie limitata Big Little Lies.

CHARLIZE THERON IN ATOMICA BIONDA

Visto che ci siamo vi giro anche gli Oscar tutti personali di Quentin Tarantino, da notare che inserisce Wind River, prodotto da Harvey Weinstein che è stato tolto da qualsiasi altro tipo di premio.

Miglior film: Dunkirk, Atomic Blonde, Wind River, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Molly’s Game.

Miglior regia: Christopher Nolan per Dunkirk, Taylor Sheridan per Wind River, Martin McDonagh per Tre manifesti, Patty Jenkins per Wonder Woman, Denis Villeneuve per Blade Runner 2049.

Miglior sceneggiatura originale: Wind River, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Dunkirk, The Meyerwitz Stories, The Big Sick.

Miglior sceneggiatura adattata: Molly’s Game, War for the palnet of the Apes, Murder on the Orient Express, The Beguiled, Kong: Skull Island.

dunkirk baumbach meyerowitz2 CHARLIZE THERON IN ATOMICA BIONDA