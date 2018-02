IL PRETE DELLO SCANDALO - CACCIATO DALLA CHIESA PER PEDOFILIA, UN EX SACERDOTE VENETO E’ STATO UCCISO IN COLOMBIA DAL SUO AMANTE DICIOTTENNE – GLI AGENTI HANNO IMPEDITO AL RAGAZZO DI SUICIDARSI

Davide Moro per ilgiornaledivicenza.it

Dino Cinel-2

Dino Cinel, ex prete originario di Rossano espulso dalla Chiesa cattolica per pedofilia, è stato assassinato giovedì nella città di Medellín, in Colombia, da un giovane di 18 anni.

Secondo il quotidiano El Colombiano, la polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza da parte del ragazzo, nella quale ha confessato di aver ucciso l'ex religioso. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato il corpo senza vita del 76enne e sono riusciti ad impedire al 18enne di suicidarsi.

Il generale Oscar Gómez, comandante della polizia metropolitana, ha riferito che gli eventi si sono verificati dopo una discussione tra i due «per cause non accertate»: Cinel sarebbe stato aggredito con un coltello al culmine della lite. Il portale locale Minuto30 afferma che l'assassino ha poi provato a saltare dal sesto piano della casa dove la coppia aveva vissuto per tre mesi.

Dino Cinel aveva lavorato come storico e insegnante a San Francisco e New York (USA) ed è diventato famoso nel 1984 quando vinse il prestigioso Merle Curti Social History Award per il suo libro "Dall'Italia a San Francisco".

dino cinel medellin

Un rapporto pubblicato nel 2003 dice che negli anni '90 fu scoperta una grande quantità di pornografia infantile nella chiesa di Santa Rita (New Orleans, USA), che gli costò un'indagine per pedofilia e la perdita della sua condizione di sacerdote.