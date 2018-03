PRETI CHE SI PENTONO - ‘NON HO MAI DATO UN’INTERVISTA SULLA FINE DELLA STORIA CON CLAUDIA GERINI’. IL MODELLO, NOTORIAMENTE RISERVATO (…), CI TIENE A FAR SAPERE CHE ‘IO E CLAUDIA CI SIAMO RESI CONTO CHE NULLA È ETERNO, MA QUESTO TRASCORSO INSIEME SARÀ UN RICORDO PIACEVOLE CHE MI ACCOMPAGNERÀ PER IL RESTO DELL’ESISTENZA’. CAMBIA GHOSTWRITER

"Nella vita tutto finisce". Così Andrea Preti annuncia la fine improvvisa della sua relazione con Claudia Gerini, iniziata 17 mesi fa. "Dopo un anno - spiega all'Adnkronos - ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente consumato. So bene - aggiunge - che nulla è eterno, ma so altrettanto bene che tutto ciò che di bello c’è stato in questo trascorso insieme sarà un ricordo piacevole che mi accompagnerà per il resto dell’esistenza".

Il modello e attore poi puntualizza: "Ho appreso - scrive in un comunicato - che potrebbe esserci in giro una presunta mia intervista, la qual cosa mi lascia davvero stupito: senza tema di smentita voglio dire a chi ha messo in giro questa voce - sottolinea - che mai e poi mai ho rilasciato a nessun giornale o giornalista intervista o dichiarazioni su questa mia vicenda privata".

