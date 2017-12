Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

Siccome ci sono molti oroscopi ma ancor più oroscopanti (nel senso di "affezionati all'oroscopo"), anche noi di Libero scegliamo furbescamente di proporvi il nostro oroscopo-collage del 2018. Trattasi di clamorosa scopiazzatura e relativa sintesi dei tre mammasantissima del cielo stellato: Branko, Paolo Fox e, ultimo ma non ultimo, Simon & The Stars. Partiamo anche noi - come quelli che ne sanno - dall' Ariete, anche se in tutta onestà non abbiamo capito perché.

ARIETE

Per Branko il 2018 segna l' inizio di una fase impegnativa per una questione di Saturno che «transita» fino a dicembre 2020. Questo porterà gli arieti a una fase di «analisi del passato» e li renderà più saggi e maturi.

Per Paolo Fox l' ariete lavorerà molto nella prima metà dell' anno per raggiungere i suoi scopi e troverà diversi ostacoli. Fox consiglia «impegno» così da raccogliere i frutti di cotanto sbattimento nella seconda parte dell' anno. Da giugno bene amore e lavoro grazie a Giove in posizione favorevole.

Per Simon & The Stars il 2018 sarà un anno di grande crescita per i nati dell' Ariete («Bello, ricco e importante»), con un autunno straordinario. Consiglio ai single: «Sceglietelo perché lo volete, non perché ne avete bisogno».

La sintesi di Libero. Cari arieti, il vostro sarà un anno impegnativo, difficile, troverete diversi ostacoli, ma sarà anche un anno facile, meraviglioso e, pare, ricco di trombate «ma solo se lo volete davvero». Praticamente tutto e il suo contrario.

TORO

Per Branko il 2018 del Toro sarà un buon anno, anche se talvolta accuserete «la mancanza di Venere alla vostra attivissima vita». In amore «avete a disposizione uno dei transiti più passionali».

Per Paolo Fox il Toro dovrà risolvere diverse questioni finanziarie. Ci saranno tanti ostacoli nella prima parte dell' anno, ma poi «con Saturno si risolverà tutto». Cruciale maggio: Urano sarà favorevole per chi ha grandi responsabilità. In amore sarà l'anno delle scelte.

Per Simon & The Stars Giove spinge le coppie a fare un bilancio, per i single «nuovi amori». Sul lavoro è il momento di dare sostanza a un desiderio di cambiamento.

La sintesi di Libero. Cari tori: vi mancherà Venere, ma avrete Saturno e un tocco di Urano che non guasta. In più Giove. Ci pare di capire che in definitiva anche per voi («transiti passionali») come per gli arieti, si tromba abbastanza (ma forse a pagamento, viste le «questioni finanziarie»).

GEMELLI

Per Branko «scenari di straordinario interesse». Giove in Scorpione «l' avete già assaporato in ottobre, ma solo ora è pronto a dare i risultati promessi».

Per Paolo Fox ci saranno tensioni all' inizio. Un po' meglio da febbraio. A fine anno occhio alla sfera finanziaria.

Per Simon & The Stars è l' anno della «grande rivoluzione», liberazione degli anni terribili di «Saturno contro». Urano spazza via le paure e il pessimismo.

La sintesi di Libero. Siccome per Branko è una meraviglia, per Fox una mezza schifezza e per Simon sarà «grande rivoluzione» (che vale sia nel bene che nel male), vi consigliamo di vivere alla giornata. In generale ci sembra di intuire che si faccia poca "zumba", ma tanto ci pensa Urano a spazza via il pessimismo.

CANCRO

Per Branko si inizia con una spettacolare Luna Piena nel vostro segno, «mesi frenetici, possibilità di riscossa e felicità». Giove ottimo per le questioni affettive.

Paolo Fox conferma l' ottimo Giove, ma ci mette dentro un Saturno a disturbare.

Decisioni nette sia in amore che nel lavoro.

Per Simon & The Stars il Cancro gioca finalmente in attacco, cambiano le amicizie e ci si libera di alcuni pesi: via il vecchio lavoro e «una relazione diventata una stampella».

La sintesi di Libero. Siccome c' è buona concordanza tra i tre, ci piace immaginare tutti questi cancri che mollano i rispettivi fidanzati e lavori e si ritrovano a fare conoscenza tra loro («ciao, piacere, di che segno sei?». «Cancro. Tu?». «Anche io! Ho appena cambiato lavoro». «Anche io! Tra l' altro ho appena lasciato la mia metà». «Anche io!». E così via).

LEONE

Per Branko sarà «un anno particolare» con «un' altalena di transiti planetari» che portano il Leone «all' apice del successo, ma che lo costringono anche a fermarsi».

Per Paolo Fox «tante spese per la casa, la famiglia, o per eventi importanti. Si chiudono situazioni lavorative sfavorevoli, ma se ne aprono di nuove. In amore stabilizzerete una vecchia passione, o ne aprirete una nuova».

Per Simon & The Stars nelle coppie «c' è voglia di chiarezza», i single troveranno «la determinazione per ripartire». Ma tutto questo «solo se penserai in pieno a chi ti ama veramente, oltre le soglie del sacrificio».

La sintesi di Libero. Fate tutto, ma anche il suo contrario. E fateci sapere cosa c' è «oltre le soglie del sacrificio», noi - ci perdonerete - preferiamo aspettarvi di qua.

VERGINE

Per Branko «il sole sorge ancora» e «la notte di Saturno è passata». Dovrete però affrontare con energia alcuni problemi.

Per Paolo Fox «non perdete tempo, via sfiducia e pessimismo, nuovi amori tra maggio e agosto». Da settembre «non sarà un granché».

Per Simon & The Stars «non sei destinato a stare single, ti senti più bello, tutto riprende alla grande. E te lo sei guadagnato».

La sintesi di Libero. Se fossimo nei panni dei Vergine compreremmo il libro di Simon & The Stars.

BILANCIA

Per Branko sarà un 2018 con un bagaglio di esperienze importanti, «ma dovrete essere pronti ad accogliere il nuovo».

Per Paolo Fox il 2018 non inizierà benissimo, meglio la seconda parte dell' anno.

In amore per i single novità tra febbraio ed aprile.

Per Simon & The Stars quest' anno «inizia a mostrarti i frutti tangibili di una serie di conquiste che già dallo scorso anno si muovono dentro di te». I tasselli della tua nuova immagine ti portano «sicurezza».

La sintesi di Libero. Accogliete il nuovo, ma meglio nella seconda parte dell' anno, nella prima state a casa che avrete spesso mal di pancia («frutti che si muovono dentro di te»).

SCORPIONE

Per Branko Saturno in Capricorno «talvolta ci ricorderà errori commessi negli Anni 90».

Marte in Acquario vi darà «occasioni irripetibili».

Per Paolo Fox tutto molto positivo «tranne febbraio».

Per Simon & The Stars «conquisti il centro della scena» ma «a maggio un nuovo amore può arrivare e potresti spaventarti».

La sintesi di Libero. Se sei nato dopo il 2000 puoi star bel sereno. Solo una cosa: stai attento a questo cesso che ti farai una sera di maggio, perché poi rivedendolo al mattino potrebbe farti impressione.

SAGITTARIO

Per Branko «finalmente giunge l' inizio di una nuova vita» e «le vostre capacità dialettiche saranno riconosciute» ma «bisogna stare attenti a non innervosirsi troppo».

Per Paolo Fox nella prima parte sarà un anno impegnativo per la preparazione di progetti che andranno in porto nella seconda parte. «Pazientare fino a settembre, poi tutto in discesa».

Per Simon & The Stars i single «non aprono più la porta di casa e del cuore al primo che arriva» e dopo tanti anni torni a dirti: «Io valgo e merito il meglio».

La sintesi di Libero. Valium, 10 gocce, almeno fino a settembre. E niente pizze a domicilio.

CAPRICORNO

Per Branko «nasce un nuovo germoglio che diventerà albero». La sfera del successo vi favorisce!

Per Paolo Fox «cambiamento di vita, in meglio se ci si impegnerà a dovere, sia in campo lavorativo che sentimentale».

Per Simon & The Stars «il tuo razzo accende i motori», «nuovo progetto di vita», «voltare pagina in tutti i campi e magari dare vita a un desiderio di libertà».

La sintesi di Libero. Quelli del Cancro pensavano di cambiare fidanzati e lavoro solo loro e, invece, possono fare l' ammucchiata con i Capricorno che («il tuo razzo accende i motori») pare siano anche parecchio ingrifati.

ACQUARIO

Per Branko «è una stagione di Saturno in letargo» e camminate verso un «amore che finisce in un groviglio di intense emozioni».

Per Paolo Fox «passi avanti rispetto al difficile 2017, ma non da subito, il meglio dall' autunno».

Per Simon & The Stars «le paure si dissolvono appena arriva la luce e quello che sembrava complicato di colpo appare soltanto bello. Basta fare quel passo, quello decisivo».

La sintesi di Libero. Fate questi benedetti passi, che tanto Saturno dorme e non si accorge.

PESCI

Per Branko il 2018 inizia con la luna piena in Cancro e «sarà un anno meraviglioso e indimenticabile dopo 3 anni di Saturno contro».

Per Paolo Fox è il segno più fortunato, l' estate porterà «nuovi amori o salde conferme». Ottime opportunità lavorative.

Per Simon & The Stars «goditi le mille luci e le mille occasioni di una vita che riparte».

La sintesi di Libero. Se per sbaglio vi dovesse citofonare uno di Equitalia, rispondetegli: «Cazzo vuoi? Io sono dei Pesci, eventualmente ripassa nel 2019».