A circa sei mesi dal debutto della sua "Domenica In", Cristina Parodi è ospite del salotto di "Tv Talk" - programma specializzato in tematiche televisive - dove fa un bilancio del percorso intrapreso fino a questo momento. Un viaggio non sempre facile, quello della trasmissione, a causa degli ascolti che hanno sempre premiato la "Domenica Live" concorrente di Barbara d'Urso. E oggi la conduttrice dice finalmente la sua a proposito.

"Noi Piero Angela, su Canale 5 il seno record"

I numeri parlano chiaro: gran parte del pubblico televisivo sceglie di passare la domenica pomeriggio con Canale 5 anziché con Rai 1. Perché? Interrogata sulle modalità con cui la produzione sta 'combattendo' un avversario così potente, Cristina risponde così: "Per contrastarla cosa serve? Puntare su prodotto, qualità, contenuti - spiega - Ed è quello che noi facciamo.

La cosa che vorrei che si notasse è che davvero facciamo due programmi molto diversi: e non si può paragonare da una parte l'immagine della donna con il seno più grande del mondo e dall'altra parte noi che intervistiamo Piero Angela. E' giusto così: sono due televisioni ed è giusto che il pubblico scelga ciò che preferisce. Ma il pomeriggio della domenica che mi avevano affidato era quello di fare programma contenuti di qualità, di intrattentimento".

"Mia sorella Benedetta? Non ha avuto il tempo di farsi conoscere dal pubblico"

Altro tema spinoso dell'attuale edizione di "Domenica In" è il ruolo vestito da Benedetta Parodi, sorella di Cristina. Ruolo che è drasticamente cambiato nel corso delle settimane, andando a ridursi costantemente in termini di minuti in video. Se, infatti, in un primo momento, gli autori avevano disegnato per lei il compito di "co-conduzione", oggi il suo spazio è davvero esiguo.

La Parodi ne racconta il rammarico: "Mi dispiace moltissimo perché ci tenevamo, perché era un nostro sogno da tempo e sono convinta che avrebbe avuto senso continuare. Ma la tv di oggi macina tutto molto velocemente e non c'è tempo per mettere a punto le cose. Benedetta non è un volto Rai 1, ha una storia tv importante ma su altre reti, per cui aveva solo bisogno di tempo in più per diventare volto abituale per quel pubblico. Abbiamo quindi deciso altro trattamento in cui comunque lei si trova molto bene"

Ma conclude: "Ogni programma che ho fatto mi ha insegnato qualcosa e sono convinta che anche questa domenica, nonostante gli scossoni che ci sono stati, lo ha fatto".

2. UNO MATTINA IN FAMIGLIA, TIBERIO TIMPERI ’SFOTTE’ LA PANICUCCI: «ADESSO SE UNO SI ALLARGA VIENE RIMANDATO A SETTEMBRE»

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

La sfuriata fuori onda di Federica Panicucci contro il collega Francesco Vecchi ha lasciato il segno, oltre che l’imbarazzo. Ed ha innescato sottili ironie, anche in tv. Stamane a sbertucciare implicitamente la platinata conduttrice di Mattino Cinque è stato Tiberio Timperi durante Uno Mattina in Famiglia. Al momento giusto, il presentatore di Rai1 ha fatto scattare la sardonica battutina.

Giunto il momento di cedere la linea al colonnello Laurenzi, Timperi ha interrotto le spiegazioni del linguista Francesco Sabatini – suo interlocutore in quel momento – e gli ha intimato:

“Professore, onde evitare che il colonnello Laurenzi ci mandi a casa a settembre – perché adesso, se uno si allarga, viene rimandato a settembre – noi ci dobbiamo fermare. Mi dispiace, ne dobbiamo riparlare la prossima settimana. Vede? Il colonnello Laurenzi è già lì che si sta lamentando, poi ci manda a casa e dice brutte cose“.

Senza citarla esplicitamente, Timperi ha fatto così riferimento alla impetuosa reazione della Panicucci verso il collega di Mattino Cinque, per il quale la conduttrice aveva prospettato una mancata riconferma (“Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai. Testa di ca*zo…“).

Le successive e un po’ affettate scuse della Panicucci, a quanto pare, non sono riuscite a far dimenticare la figuraccia, cui Timperi ha alluso stamane suscitando risatine nello studio di Rai1.

