PROVACI ANCORA, JENNIFER – LA ANISTON SI SEPARA DAL SECONDO MARITO, L’ATTORE E SCENEGGIATORE JUSTIN THEROUX – E RIPRENDE IL TAM TAM: “ERA ORA, COSÌ ADESSO PUÒ TORNARE DA BRAD PITT” – UN RIAVVICINAMENTO TRA I DUE SEMBRA IMPROBABILE MA LE STORIE CHE FANNO GIRI IMMENSI E POI RITORNANO SONO UN GRANDE CLASSICO ANCHE AD HOLLYWOOD

Simona Siri per la Stampa

Dopo soli due anni di matrimonio e sette totali di relazione, Jennifer Aniston ha annunciato ieri la separazione dal secondo marito, l' attore e sceneggiatore Justin Theroux. Le reazioni alla notizia si sono subito divise in due principali categorie.

La prima vede da una parte i sostenitori del «povera Jen»: a 49 anni appena compiuti si ritrova di nuovo senza un uomo accanto (ammesso che lo voglia, a questo punto i dubbi sono leciti). La seconda invece vede gli irriducibili, quelli del partito «era ora, così adesso può tornare da Brad».

Dove Brad è naturalmente Pitt, suo primo marito, con il quale è stata sposata dal 2000 al 2005. Il matrimonio come sanno tutti finì quando Brad incrociò sul set di Mr &Mrs Smith Angelina Jolie. Dodici anni insieme, sei figli tra adottati e naturali, il nomignolo Brangelini, un matrimonio celebrato in Francia. Tutto bene fino a quando la favola si rompe nel settembre del 2016. Oggi, a tredici anni da uno degli scandali che ha dato più linfa all' industria del gossip i tre protagonisti principali - Pitt, Aniston, Jolie - si ritrovano di nuovo tutti single, ai blocchi di partenza.

Un riavvicinamento Aniston-Pitt sembra più improbabile di quello Pitt-Jolie (i due non hanno ancora formalmente divorziato) ma chi può dirlo?

Le storie che ritornano sono un gran classico di Hollywood - vedere alla voce Liz Taylor e Richard Burton: due matrimoni e due divorzi, sempre tra di loro e una leggenda che ancora continua - e di sognare ne abbiamo tutti bisogno. Non solo, Brad & Jen sono stati una delle copie simbolo degli Anni 90: con tutto questo revival che c' è in giro, dalle Spice Girls a Versace, rivederli insieme sarebbe molto di moda .

