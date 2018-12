10 dic 2018 13:48

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it Nella serata di ieri, domenica 9 dicembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.883.000 spettatori pari al 15.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 il doppio appuntamento con la prima stagione di New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.790.000 spettatori pari al 12.2% di share. BROSIO DISTRUGGE TAVOLO DA FAZIO Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.523.000 spettatori (6.1%) mentre SWAT ha raccolto 1.482.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.025.000 spettatori con l’11.2% di share (presentazione di 9 minuti: 1.007.000 – 4%). Su Rai3 Joi ha raccolto davanti al video 1.113.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 il film The Legend of Zorro è stato visto da 657.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.375.000 spettatori con il 7.3%. Su Tv8 il nuovo appuntamento con La Notte dei Record è stato seguito da 631.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Ci Pensa Antonino segna 368.000 spettatori (1.5%). La rete digitale più vista è Paramount Channel con Hercules e il Guerriero che ottiene 418.000 spettatori e l’1.7%. Su Iris Oliver Twist ha raccolto 363.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Homeland raccoglie 104.000 spettatori con lo 0.5%. Su Giallo L’Ispettore Barnaby ha appassionato 354.000 spettatori e l’1.5%. Su Sky Milan-Torino segna 1.370.000 spettatori con il 5.5%. Ascolti TV Access Prime Time Le papere meglio di Fazio. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.219.000 spettatori con il 16.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 975.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 945.000 spettatori con il 3.9%, nel primo episodio, e 1.193.000 spettatori con il 4.8%, nel secondo episodio. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha interessato 1.250.000 spettatori pari al 5.1% di share (presentazione di 18 minuti: 1.005.000 – 4.4%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 660.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 322.000 spettatori e l’1.3%. Preserale Blob al 5.6%. nanni moretti fazio Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.894.000 spettatori (16.4%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.200.000 spettatori (20.6%). Su Canale 5 The Wall – I protagonisti segna 2.702.000 spettatori (15.5%) mentre The Wall raccoglie 3.744.000 spettatori (18.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 991.000 spettatori (6.1%), nella prima parte, e 1.045.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Lol segna 748.000 telespettatori (3.4%), nel primo episodio, e 808.000 telespettatori (3.5%), nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset ha informato 440.000 spettatori (2.4%) mentre CSI NY ha totalizzato 489.000 spettatori (2.3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 772.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 Blob segna 1.222.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 421.000 spettatori (share del 2.3%). Daytime Mattina Uno Mattina in Famiglia al 24.4% nella seconda parte. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 298.000 spettatori (15.2%), nella presentazione, 743.000 spettatori (20.7%) nella prima parte, 1.776.000 spettatori (24.4%), nella seconda parte e 1.747.000 spettatori (22.2%), nella terza parte. Paesi che Vai segna 1.425.000 spettatori con il 17.9%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.446.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%. La Santa Messa raccoglie 1.486.000 spettatori con il 16.7%. barbara durso e mara venier Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.031.000 spettatori con il 16.6% e I Menù di Giallo Zafferano raccoglie un ascolto di 498.000 telespettatori con il 6.2% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha tenuto compagnia a 386.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 171.000 spettatori con il 2%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 356.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 663.000 spettatori (8.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 210.000 spettatori con il 3.7% di share. Daytime Mezzogiorno Michela Brambilla riparte con il 3.6%. Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.042.000 spettatori (18.6%). Linea Verde ha intrattenuto 3.012.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 769.000 spettatori con l’8.6% e Melaverde 1.684.000 con il 13.8%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 907.000 spettatori con uno share del 9.9% nella prima parte e 1.457.000 (11.7%) nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 2.5% con 256.000 spettatori. Grande Fratello Vip raccoglie 708.000 spettatori con il 4.7%. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 963.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 414.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali segna 322.000 spettatori con il 3.6%. Poirot ha fatto compagnia a 242.000 spettatori con l’1.6%. Su La7 il film Bianca è stato la scelta di 117.000 spettatori pari allo 0.9% di share. barbara durso grande fratello Daytime Pomeriggio L’Arca di Noè all’11.5%. In sovrapposizione nell’ultima sfida Domenica In al 16.36% (2.409.000 spettatori), Domenica Live al 16.26% (2.394.000 spettatori). Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.825.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.245.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. Il TG1 ha ottenuto 1.985.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 1.806.000 spettatori pari all’11.5%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.926.000 spettatori con l’11.5%. Domenica Live ha raccolto 2.076.000 spettatori (12.8%) con presentazione dalle 13.59 alle 14.19, 2.411.000 (16.5%) con l’Attualità dalle 14.22 alle 16.56, 2.634.000 spettatori (18.4%) con le Storie dalle 16.59 alle 17.27, 2.399.000 spettatori (16.1%) dalle 17.31 alle 17.54, 2.614.000 spettatori (16.5%) dalle 17.59 alle 18.22 e 2.311.000 spettatori (14.1%) dalle 18.28 alle 18.38 con la Politica. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.101.000 spettatori (7.1%). Quelli che il Calcio segna il 9% con 1.257.000 spettatori. Dribbling ha ottenuto 802.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Road To Formula – E raccoglie 485.000 spettatori con il 3%. A seguire Scrivilo sui Muri ha convinto 353.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 TGR ha informato 2.444.000 spettatori con il 15%. Mezz’Ora in Più ha interessato 1.491.000 spettatori con il 9.8%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.030.000 spettatori con il 7.4% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.581.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 439.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 329.000 spettatori (share del 2.2%). Seconda Serata L’esordio del nuovo programma di Bossari (dopo l’una di notte) al 13.2%. daniele bossari Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 719.000 spettatori pari ad uno share del 9.6%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 502.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.048.000 spettatori (5.7%) mentre L’Altra DS ha interessato 579.000 tifosi (5.9%). Su Italia1 Pregiudizi Universali a segna un netto di 897.000 ascoltatori con il 15.5% di share. A seguire Chi Ha Paura del Buio? raccoglie 523.000 spettatori con il 13.2%. Su Rai 3 Dottori in Corsia visto da 488.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Dorian Gray è la scelta di 107.000 spettatori (1.9%). Telegiornali TG1 Ore 13.30 4.733.000 (28.3%) – Billy 4.319.000 – 26.3% Ore 20.00 5.427.000 (24.1%) TG2 Ore 13.00 2.382.000 (15.3%) Ore 20.30 1.607.000 (6.6%) TG3 Ore 14.25 1.923.000 (12.1%) Ore 19.00 2.253.000 (11.8%) TG5 Ore 13.00 2.686.000 (17.2%) Ore 20.00 4.182.000 (18.4%) STUDIO APERTO Ore 12.25 1.185.000 (8.9%) Ore 18.30 941.000 (5.6%) bossari lagerback TG4 Ore 12.00 417.000 (3.6%) Ore 18.55 673.000 (3.6%) TGLA7 Ore 13.30 637.000 (3.8%) Ore 20.00 1.161.000 (5.1%)