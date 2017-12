QUANDO GLI AEROPORTI ERANO GLAMOUR - FRA GLI ANNI '50 E '70 LE CELEBRITA' SFILAVANO NEI TERMINAL E I PAPARAZZI SCATTAVANO: ECCO JIMI HENDRIX CHE SBARCA A HEATHROW DIRETTO ALL'ISOLA DI WIGHT, ELVIS CON UNA MISTERIOSA BIONDA, STEVE MCQUEEN ATTERRATO A PARIGI, BOWIE IN COMPLETO STILOSISSIMO...

Dagoreport

liz taylor a heathrow 1971

Ci fu un tempo in cui l’aeroporto era un posto davvero glamour. Vi sfilavano le celebrità, sfoggiando abiti stilosissimi, e posavano prima di salire a bordo o una volta atterrate, per la gioia dei paparazzi.

hendrix e il manager eric barrett londra 1970

In questa galleria assemblata da “Daily Mail” vediamo Jimi Hendrix che sbarca a Londra diretto al festival dell’Isola di Wight, Liz Taylor in shorts bianchi combinati con gli stivali, Elvis in compagnia di una misteriosa bionda, John Lennon e Yoko al terminal, Paul McCartney e famiglia in pista prima del decollo, i Rolling Stones nel 1966 al ritorno del tour in Danimarca.

sinatra e ava gardner 1952 rolling stones londra 1966

E ancora i Jackson Five che sbarcano a Londra, Steve McCqueen che atterra a Parigi, Sophia Loren e Carlo Ponti all’aeroporto di New York, Frank Sinatra sotto l’aereo, David Bowie a Heathrow in completo elegantissimo, Elton John con gli iconici occhiali a stella che passeggia per i corridoi.

bowie a heathrow 1978 sinatra 1956 liz taylor e john warner 1976 lennon e yoko a heathrow jackson 5 londra 1972 rod stewart lax 1977 lennon yoko heathrow 1969 chuck berry londra 1972 cristopher reeve londra 1975 elton john 1975 elvis aeroporto jfk 1973 elvis aeroporto jfk gregg allman al jfk 1977 hendrix a heathrow 1967 twiggy a heathrow 1966 warren beatty parigi 1967 warren beatty washington 1977 keith richards londra 1965 jamie lee curtis atlantic city 1978 loren e ponti new york 1970 mccartney e famiglia gatwick 1971 mccartney e linda 1971 michael cane e ringo starr 1972 heathrow steve mcqueen parigi 1973 streisand new york 1975 tina turner londra 1978